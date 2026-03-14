ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের নাম করে আদিবাসীদের হত্যা করা হচ্ছে, অভিযোগ সেলিমের

শনিবার শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সভা করে বামফ্রন্ট৷ সেখানেই এই অভিযোগ করেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷

Salim Slams TMC and BJP
শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের সভা (নিজস্ব ছবি)
Published : March 14, 2026 at 9:40 PM IST

শিলিগুড়ি, 14 মার্চ: চলতি মাসের শেষদিনেই শেষ হচ্ছে ডেডলাইন৷ ভারতকে মাওবাদী মুক্ত করতে এই ডেডলাইন অনেক আগেই বেঁধে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার৷ সেই লক্ষ্যপূরণে কোনও মাওবাদী বিরোধী অভিযান হয়েছে ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন জায়গায়, আবার কখনও মাওবাদের পথ ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরতে দেখা গিয়েছে অনেককে৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই অভিযান মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং আদিবাসীদের বিরুদ্ধে, শনিবার এমনই দাবি করলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷

এদিন কলকাতায় যখন ব্রিগেড সমাবেশ করল বিজেপি, সেই সমাবেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তখন শিলিগুড়িতে জনসভা করল বামেরা৷ সেই সভায় অন্য বামনেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ সেলিমও৷ সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মাওবাদ বিরোধী অভিযান নিয়ে এই কটাক্ষ করেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক৷ তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘কেন আদিবাসীদের মাওবাদীদের নাম করে ছত্তিশগড়ে নির্বিচারে হত্যা করছে?’’

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের নাম করে আদিবাসীদের হত্যা করা হচ্ছে, অভিযোগ সেলিমের (নিজস্ব ছবি)

শুধু তাই নয়, বিজেপির বিরুদ্ধে আরও একাধিক ইস্যুতে তিনি সরব হন৷ সেলিমের বক্তব্য, ‘‘বিজেপি কখনও সবকা সাথ হতে পারে না। বিজেপি মানেই বিভাজন। অসমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা হচ্ছে। লাদাখে সোনম ওয়াংচুককে জেলবন্দি করে রাখা হয়েছে। বিজেপি সবকা সাথ চায় না। বিজেপি সবসময় একটি ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনা নিয়ে চলে। একটি কৃত্রিম শত্রুতা তৈরি করে ও পরে তার সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ করে। প্রত্যেকটা ভোটের আগে এই বিভাজনের রাজনীতি করেন।’’

এছাড়া ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকেও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি৷ সেলিম বলেন, "ব্রিগেডে আর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাগলু ডান্স করেছিল। তারপর আর ব্রিগেড করেননি। এর আগে বিজেপি গীতাপাঠ করেছিল। এসব বুজরুকি কেউ শুনতে চায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগে সরকারি খরচে রাজনৈতিক মিটিং করেন। আর এবার প্রধানমন্ত্রী সরকারি খরচে রাজনৈতিক প্রচার করতে এসেছেন।’’

Salim Slams TMC and BJP
শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের সভা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিজেপি আর তৃণমূলের একই কায়দা। প্রশাসনিক খরচে প্রশাসনিক মিটিংকে রাজনৈতিক মিটিংয়ে পরিবর্তন করেন। আর বিরোধীদের ডাকেন না। কিন্তু মমতাকে বিরোধী মনে করে না। ওটা আরএসএসেরই আরেকটা ঘরানা। মমতা কখনও যান, কখনও যান না। প্রকাশ্যে করেন না। কিন্তু একান্তে বৈঠক করেন। বিজেপি আর আরএসএস চেয়েছিল মমতাকে দুর্গা সাজিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দখল করবে। সেই রাজনীতি করা হয়েছে। আর আজকেও নাটক করেছে।"

এরপরই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ব্রিগেডে যাওয়ার সময় মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "বিরোধীদের আক্রমণ করার নজির কে তৈরি করেছে? বুলডোজার দিয়ে হামলা কে করেছে? উত্তরপ্রদেশে যোগী করে থাকলে এখানে তৃণমূল করেছে। 2011-এর পর আমাদের কত বামপন্থী কর্মীরা ঘরছাড়া হয়েছে। 85 হাজার মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। 1300 দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও দখল করা হয়েছে। আর এটাই তো আরএসএসের রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে গান্ধিবাদি রাজনীতি করতেন। তারপরে বাজপেয়ীর কাছে গিয়ে মোদি আর মমতা এক পাঠশালায় পড়েছেন। আর একই রকমের রাজনীতি করছেন।"

Salim Slams TMC and BJP
শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের সভা (নিজস্ব ছবি)

এরপর বাংলাকে বাঁচাতে হলে নির্বাচনে বামদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। নির্বাচনের পর বামেরা ক্ষমতায় এলে কিংবা যে যেখানে জয়ী হবে সেখানে বিধানসভা থেকে ব্লক পর্যন্ত উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে জানান তিনি।

শেষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফরকে ঘিরে যে রাজ্য ও কেন্দ্রর সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে সেবিষয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, "সাংবিধানিক প্রধান যাঁরা থাকেন, তাদের একটা মর্যাদা থাকে। দৈনন্দিন রাজনৈতিক সংঘাতে তারা জড়ান না। আর রাজনৈতিক বিবাদে সাংবিধানিক প্রধানদের পদকে টেনে আনা যায় না। কিন্তু বিজেপির সরকার এমন হয়েছে ও মমতার সরকার এমন হয়েছে, যাঁরা এই সাংবিধানিক পদ নিয়েও রাজনীতি করেন। এতে মর্যাদা দেশের যাচ্ছে, সংবিধানের যাচ্ছে। ’’

Salim Slams TMC and BJP
শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের সভা (নিজস্ব ছবি)

সেলিম আরও বলেন, ‘‘মূলত আইপিএস, আইএএসরা ভালো প্রমোশন পাওয়ার জন্য দলদাস হয়ে গেলে সংবিধান না-মেনে কাজ করলে তাই হবে। কোন নীচ মানের লোকেরা, সংকীর্ণ মনের লোকেরা উচ্চপদে চলে গেলেই উচ্চ হয়ে যায় না। বরঞ্চ পদটার গরিমা নষ্ট হয়ে যায়।"

Salim Slams TMC and BJP
শিলিগুড়িতে এসআইআর ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের সভা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 29 নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া ময়দানে বামফ্রন্টের তরফে এসআইআর, রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি-সহ একাধিক ইস্যুতে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। ওই জনসভাতেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ সেলিম। আর ওই জনসভায় বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে একসঙ্গে আক্রমণ করেন তিনি। মহম্মদ সেলিম ছাড়াও এদিনের ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, সিপিআইএম নেতা জীবেশ সরকার, সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক-সহ বামফ্রন্টের শরিকদের দলের নেতৃত্বরা।

