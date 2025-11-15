সিনেমা-মিউজিক অ্যালবামের প্রযোজনায় SFI-DYFI, ভরপুর বিনোদনে কাটবে কি শূন্যের গেরো
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে ছাত্র-যুব উৎসব করছে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই৷ তার সঙ্গেই মুক্তি পাবে একটি মিউজিক অ্যালবাম ও একটি ডকু ফিচার৷
Published : November 15, 2025 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ছাত্র-যুব উৎসব করছে সিপিআইএমের ছাত্র-যুব সংগঠন। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দাবা, ক্যারাটে থেকে শুরু করে নানারকম সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলছে কলকাতা জুড়ে। শুধু তাই নয়, এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর প্রযোজনায় আগামিকাল রবিবার একটি মিউজিক অ্যালবাম ও একটি ডকু ফিচার আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেতে চলেছে বলে খবর।
একের পর এক নির্বাচনে ভরাডুবি এবং রাজ্যজুড়ে এসআইআর পর্বে নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষের হয়রানির সময়ে 'উৎসব বিনোদনে মেতে ওঠা' রাজনৈতিকভাবে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও সেই প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নয় এই দুই সংগঠনের নেতৃত্বরা।
তাদের যুক্তি, "তৃণমূল এবং বিজেপি এই দুই শাসকের সময়ে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-যুবরা সুকান্ত-কে ভুলতে বসেছে। এই নতুন প্রজন্মের কাছে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নতুন করে চালানোর জন্য উৎসব চলছে রাজ্যজুড়ে। তারই অংশ হিসেবে মিউজিক অ্যালবাম ও একটি ডকু ফিচার তৈরি করা হয়েছে।"
এই দুই সংগঠন (এসএফআই ও ডিওয়াএফআই) সূত্রে খবর, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সময়কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা চিত্রায়িত হবে। বিশেষ করে মোদি-মমতার আমলে বাংলা তথা দেশের ছাত্র যুব সমাজ কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই বিষয়ে তুল ধরা হয়েছে। পরিস্থিতির বদল ঘটাতে ছাত্র-যুবদের কী করা উচিত, সেই বিষয়েও বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ডিওয়াইএফআই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবরাজ দেবনাথের ভাবনায় তৈরি 23 মিনিটের ডকুমেন্ট ফিচারের নাম দেওয়া হয়েছে, ‘কাল বদলের গদ্য’। যেখানে দু’জন অভিনয় করেছেন। কলকাতা ময়দান, চক্ররেল, বাগবাজার, আইপিটিএ, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের একাধিক জায়গায় শুটিং করা হয়েছে। মূলত দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে তৃণমূল এবং বিজেপি সরকারের আমলে তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব, শিক্ষায় গৈরিকীকরণ, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, কর্পোরেট সেক্টরে ছাঁটাইয়ের মতো একাধিক ঘটনা কনভারসেশন স্টাইলে চিত্রায়িত করা হয়েছে।
ঠিক একই রকম ভাবে এই দুই সংগঠনের তিন সদস্যের লেখা তিনটি গান নিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যালবাম ‘১৮-র গান’। সেটিও আনুষ্ঠানিকভাবে আগামিকাল এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই রাজ্য সদর দফতর দীনেশ মজুমদার ভবনে স্পেশাল স্ক্রিনিং হবে। মূলত, জেন জি-কে আকর্ষিত করতে এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতাদর্শ চিন্তা এবং তাঁর কাজকে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷
ডিওয়াইএফআই-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক সোহম মুখোপাধ্যায় বলেন, "সুকান্ত শতবর্ষে আয়োজিত ছাত্র যুব উৎসবেরই অংশ ডকুফিচার ও মিউজিক অ্যালবাম। সারা বছর ধরে দেওয়াল লিখন, পোস্টার তৈরি থেকে শুরু করে নানারকম সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্র-যুবরা কাজ করে থাকেন। ডিজিটাল মাধ্যমে সেই বিষয়গুলোকে আরও প্রসারিত করতে আমাদের এই উদ্যোগ। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই শাসকের ব্যর্থতায় নতুন প্রজন্ম সুকান্ত ভট্টাচার্যকে ভুলতে বসেছে। তাই আমাদের উদ্যোগেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাজ এবং তার চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমরা।"
একই সুরে এসএফআই কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক দ্বিধৃতি রায় বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে হইহই করে চলেছে ‘সংগ্রামী বইপত্র’ স্টল। কেবল বইয়ের স্টল নয়, শুধুমাত্র কালচারাল প্রোগ্রাম কিংবা প্যানেল ডিসাকাসনেও সীমায়িতও নয়! বরং তার চেয়েও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়নের যা যা দায়িত্ব, তা কয়েক বছর ধরেই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পালন করে আসছে। জেরক্স মেশিন থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানোর দাবি থেকে শুরু করে একাডেমিক্স রিলেটেড যেকোনও বিষয়ের আন্দোলন - সবেতেই এসএফআই।"