ফ্রন্টে আসন জটিলতা অব্যাহত! সিপিআইএম-এর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখের ছড়াছড়ি
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের অন্দরে আসন-জট৷ তবে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত সিপিআইএম-এর৷
Published : February 11, 2026 at 9:18 PM IST
সাহাজান পুরকাইত
বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে এখন সমস্ত রাজনৈতিক দলে৷ ব্যতিক্রম নয় বামেরা৷ কংগ্রেস এবার তাদের সঙ্গে নেই৷ কিন্তু জটিলতা শুরু হয়েছে বাম শরিকদের মধ্য়েই৷ এখন বাম শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়নি৷ তবে ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছে সিপিআইএম৷ সেই তালিকায় নতুন মুখের ছড়াছড়ি৷
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছে। আর তারপর থেকেই নতুন করে বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে 90টির বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই সেই 90টি আসন বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে বণ্টন হবে। কংগ্রেস হাত ছাড়লেও সিপিআই (এমএল) লিবারেশন বৃহত্তর বাম ঐক্যের সঙ্গে থাকবে। তবে তারা বামফ্রন্টের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হচ্ছে না৷
ইতিমধ্যে, এসইউসিআই, লিবারেশন-সহ বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। আইএসএফ ছাড়া এক কথায় বামপন্থী রাজনৈতিক দল বাদে অন্য কোনও শক্তি বৃহত্তর জোটে অংশগ্রহণ করায়, এসইউসিআই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ হবে না। তারা হাতেগোনা কয়েকটি আসনে নিজেদের মতো করে প্রার্থী দেবে।
কিন্তু, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি, "কংগ্রেসের হাত ছাড়ার পরে লিবারেশনকে সঙ্গে নিয়ে আসন সমঝোতা করতে গিয়ে বেকারদায় পড়তে হচ্ছে বামফ্রন্টকে। কারণ, একুশের আসন সমঝোতার ফর্মুলা এবারের নির্বাচনে কাজে আসবে না। সিপিআইএম-সহ বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে আসন সংখ্যা বাড়বে। সেই বাড়তি আসন সংখ্যা নিয়েই নতুন করে জটিলতা দেখা দিয়েছে। 294টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বাস্তবের মাটিতে যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের শক্তি বেশি, সেই আসনটি সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হবে।" তা নিয়েই জটিলতা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।
2011 বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের মধ্যে যে আসন বণ্টনের সমীকরণ ছিল এবারে নির্বাচনে, তা কাজ করবে না। ইতিমধ্যে দফায় দফায় বামফ্রন্ট শরিকদের বৈঠক হয়েছে। সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোতে ওই বর্ধিত আসনগুলি নিয়ে টানা হেঁচড়া চলছে।
সূত্রের দাবি, "সিপিআইকে 20টির বেশি আসন ছাড়া হতে পারে। ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে 26 থেকে 28টি আসন চেয়েছে। অন্যদিকে আরএসপির তরফে 19টি আসন চাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকস্তরে আইএসএফ-এর নওশাদ সিদ্দিকীরা 70টির বেশি আসন চেয়েছিল। পরবর্তীতে দুই-তিনবার বিমান বসুকে চিঠি করে নিজেরাই আসন সংখ্যা কমিয়েছে। ফলে তাদেরকে 30-35টি আসন ছাড়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবং লিবারেশনকে আটটি থেকে দশটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে পারে। বাকি পড়ে থাকা একশোর বেশি আসনে সিপিআইএম নিজেই প্রার্থী দেবে।’’
সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, কংগ্রেস হাত ছাড়ার আগেই প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। যে তালিকায় নতুন মুখের ছড়াছড়ি। তবে, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের যাঁরা প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের আগেরবারের মতো একই কেন্দ্রে প্রার্থী না-হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি।
সিপিআইএম-এর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা -
বালি - দীপ্সিতা ধর
উত্তরপাড়া - মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
ডায়মন্ড হারবার - প্রতীক উর রহমান
কসবা - সৃজন ভট্টাচার্য
দমদম উত্তর - শতরূপ ঘোষ
বালিগঞ্জ - কলতান দাশগুপ্ত
জোড়াসাঁকো - বিকাশ ঝা
দমদম দক্ষিণ - ময়ুখ বিশ্বাস
মানিকতলা - দেবাঞ্জন দে
জলপাইগুড়ি - দেবরাজ বর্মন
সোনারপুর দক্ষিণ - সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
টালিগঞ্জ - মোনালিসা সিনহা
বসিরহাট উত্তর - সপ্তর্ষি দেব
খরগ্রাম - ধ্রুবজ্যোতি সাহা
যাদবপুর - সুজন চক্রবর্তী
সিঙ্গুর - বাদশা দাস
বেহালা পশ্চিম - কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায়
নোয়াপাড়া - গার্গী চট্টোপাধ্যায়
কামারহাটি - সায়নদীপ মিত্র
জয়নগর - অপূর্ব প্রামাণিক
বেলেঘাটা - সোহম মুখোপাধ্যায়
কোচবিহার উত্তর - প্রণয় কার্জি
সিউড়ি - সৌভিক দাস বক্সি
ব্যারাকপুর - রুনু বন্দ্যোপাধ্যায়
বরানগর - দীপ্তজিৎ দাস
নন্দীগ্রাম - জাকির হোসেন মল্লিক
পাঁশকুড়া পূর্ব - ইব্রাহিম আলি
বিধাননগর - পলাশ দাস
এন্টালি - সায়রা শাহ হালিম
বীজপুর - দেবাশিস রক্ষিত
কালীগঞ্জ - তামান্নার মা
অশোকনগর - আকাশ কর
কালিয়াগঞ্জ - ইন্দ্রিজিৎ বর্মন
বাদুড়িয়া - সফিকুল সর্দার
হবিবপুর - প্রদ্যোৎ বর্মন
খড়দহ - দেবজ্যোতি দাস
পানিহাটি - দেবজ্যোতি চক্রবর্তী
হরিশচন্দ্রপুর - তরিকুল আনোয়ার
তবে, এই তালিকা চূড়ান্ত রূপ পাবে কি না, তা নিয়েও আলিমুদ্দিনের অন্দরে সংশয় রয়েছে। দফায় দফায় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর নেতৃত্ব বৈঠকে বসছেন। বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী, আভাস রায়চৌধুরী-রা নানা ডেটা আপডেট করছেন। ফলে শেষ মুহূর্তে কী হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
তবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি, আগামী 19 এবং 20 তারিখে সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা নিয়ে আলোচনা হবে। সেখান থেকে কাটাছেঁড়া করার পর একটি তালিকা দিল্লিতে পাঠানো হবে। সেখান থেকে যাচাই পর্ব সেরে খুব শীঘ্রই ভোটের তালিকা ঘোষণা করে দেওয়া হবে। মূলত, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই যাতে এই তালিকা প্রস্তুত করা যায়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।
যে কারণে মহম্মদ সেলিমকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, "তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবারে নির্বাচনের অংশগ্রহণ করবে বামেরা। তার জন্য ছোট ছোট আঞ্চলিক দল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা করেছি। আমরা চেষ্টা করছি খুব শীঘ্রই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা। তবে, বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতার পরেই আইএসএফ এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে।"
অন্যদিকে, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় আজ বিবৃতি জারি করে দল ছেড়ে যাওয়া কর্মীদের দলের ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন। নরেন চট্টোপাধ্যায় বিবৃতিতে লিখেছেন, "সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কমিটির পক্ষ থেকে আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর)-সহ রাজ্যের সমস্ত নেতাজি অনুগামী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন সর্বস্তরের কর্মী-সংগঠকদের প্রতি আমাদের আহ্বান তৎকালীন সময়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যাঁরা দল ছেড়েছিলেন, তাঁদের সকলকে সসম্মানে দলে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছি। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজির আদর্শে আমাদের প্রিয় বাংলায় আগামিদিনে সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার পটভূমি তৈরিতে সকলের যোগদান ও ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।" যদিও নরেন চট্টোপাধ্যায়ের এই বার্তায় দলে ফিরতে আগ্রহী নন ভিক্টররা। তাঁর বক্তব্য, এটা কোনোভাবে সম্ভব নয়। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে ফিরবেন না।