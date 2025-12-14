মন্দির-মসজিদ রাজনীতির ‘তপ্ত’ বাংলায় উত্তরবঙ্গকে বিপর্যয়-মুক্ত করতে ময়দানে সিপিআইএম
উত্তরবঙ্গের পরিবেশরক্ষা থেকে জীবিকার নিশ্চিয়তা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন৷ 27 ডিসেম্বর ওই আলোচনা সভার আয়োজক জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসোর্স৷
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: দীঘার সমুদ্র সৈকতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করেছে জগন্নাথ মন্দির৷ শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এদিকে সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদে তৈরি করতে চলেছেন বাবরি মসজিদ৷ একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বহরমপুরে রামমন্দির তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছে৷ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ব্রিগেডে গীতাপাঠের সাক্ষী থাকল রাজ্য সরকার৷
এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে সিপিআইএম-সহ বামদলগুলি৷ তারা এর বিরোধিতায় সরবও হয়েছে৷ পাশাপাশি ধর্মের রাজনীতির পালটা হিসেবে সিপিআইএম এবার পরিবেশরক্ষা থেকে সাধারণ মানুষের জীবিকার নিশ্চিয়তা নিয়ে সরব হতে চায়৷ সেই কারণে আগামী 27 ডিসেম্বর একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে তাদের তরফে৷
ওই আলোচনা সভা হবে জলপাইগুড়ি জেলার রবীন্দ্রভবনে৷ আয়োজক জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসোর্স৷ সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরবঙ্গ একাধিকবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী থেকেছে৷ সেই কারণে এই সম্মেলন উত্তরবঙ্গে আয়োজন করা হচ্ছে৷
সিপিআইএম সূত্রে জানা গিয়েছে, আলোচনার বিষয় উত্তরবঙ্গের ভূখণ্ড রক্ষা, সেখানকার বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ রক্ষা, জীব জগত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের রুটিরুজি অর্থাৎ জীবিকার নিশ্চয়তা। কলকাতা-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পরিবেশবিদ, ভৌগোলিক, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, স্থাপত্য বিষেশজ্ঞ এই আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। এই আলোচনা সভায় বক্তা তালিকায় থাকছেন, জিয়াউল আলম, ময়ূখ ভট্টাচার্য, দেবাশিস চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে।
সেখানেই আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হবে কোন পথে উত্তরবঙ্গকে বারবার প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কীভাবে একাধিক জেলার পরিবেশ, জীব বৈচিত্র্য, অরণ্য রক্ষা করা যায়। কীভাবে এই সঙ্কট কাটিয়ে লাখ লাখ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। বিষেশজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট নকশা তৈরি হবে। যা রাজ্যের উত্তর অংশকে টিকিয়ে রাখা ও বিপর্যয় হাত থেকে রক্ষা করার দিশা দেখাবে। রুটি-রুজির নয়া পথ দেখাবে।
সবটা চূড়ান্ত হলে, তা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোথায় কোথায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের সহায়তা প্রয়োজন (আর্থিক সহায়তা, লোকবল যোগান, আইন প্রণয়ন, আইন কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন), তার সবটাই সুপারিশ করা থাকবে। সেই মেনে এগোলে আগামিদিনে উত্তরবঙ্গের লাখ লাখ মানুষকে বিপন্নতার মুখে দাঁড়াতে হবে না এবং ঝুঁকি করবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের, এমনটাই মনে করে সিপিআইএম।
জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশাল স্ট্যাডি অ্যান্ড রিসার্চ-এর তরফে সিপিআইএমের বর্ষীয়ান নেতা রবীন দেব বলেন, ‘‘মানুষের জীবন, রুটিরুজি রক্ষাই আমাদের রাজনীতির অংশ। তাই এই বিপর্যয় মোকাবিলার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ রক্ষা ও সেখানকার মানুষের জীবিকা, পরিবেশ দিশা দেখানোই আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করি। আমরা কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর বিশিষ্টদের এই আলোচনা সভায় আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁদের মতামতকে এক জায়গায় করেই আমরা ভবিষ্যতের উত্তরবঙ্গের রক্ষাকবজ নির্ধারিত করতে পারব।’’
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির তপ্ত আঁচে সিপিআইএমের এই কর্মকাণ্ড আদৌ উত্তরবঙ্গের মানুষের মন ছুঁতে পারবে কি না, সময় তাঁর জবাব দেবে।