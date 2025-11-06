Gen Z-কে কাছে পেতে কালারফুল কর্মসূচি সিপিআইএমের, থাকতে পারেন বলিউডের সেলিব্রিটিরা
আগামী 29 নভেম্বর বাংলা বাঁচাও কর্মসূচি শুরু করছে সিপিআইএম৷ শেষ হবে 17 ডিসেম্বর৷ বৃহস্পতিবার সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এই কথা জানিয়েছেন৷
Published : November 6, 2025 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যের গেরো কাটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিআইএম। এসআইআর পর্বের মধ্যেই 20 দিনের 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র ডাক দিয়েছেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যাত্রার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।
সূত্রের দাবি, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ তো বটেই, মূলত জেন জি-কে কাছে টানার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। যে কারণে, নাচ-গান-নাটক-কবিতা সহ বিভিন্ন ফর্মের কালারফুল কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও বাইকে, কখনও বা গাড়িতে চেপে জাঁকজমক পূর্ণভাবে যাত্রা এগোবে। যেখানে এ রাজ্য তো বটেই, বলিউডের সেলিব্রিটিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে রাহুল গান্ধির 'ভারত জড়ো যাত্রার'র মতোই ছাত্র-যুব-মহিলা সব প্রান্তিক অংশের মানুষের অংশগ্রহণের টার্গেট নেওয়া হয়েছে।
সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "আগামী 29 নভেম্বর কোচবিহারে তুফানগঞ্জ থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। 17 ডিসেম্বর উত্তর 24 পরগনার কামারহাটিতে এই যাত্রা শেষ হবে। ভোটাধিকার বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও, নদী বাঁধ বাঁচাও, উত্তরবঙ্গ বাঁচাও, জল জমি জঙ্গল বাঁচাও, সুন্দরবন বাঁচাও, বিড়ি শ্রমিকদের বাঁচাও-এর স্লোগানে সমস্ত অংশের মানুষের সমস্যাকে তুলে ধরা হবে। তুফানগঞ্জে বড় সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই যাত্রা শুরু হবে। একইভাবে বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়েই কামারহাটিতে এই যাত্রা শেষ হবে।"
শুধু তাই নয়, রাজ্যের কুড়িটি মূল ইস্যুকে লিপিবদ্ধ করে এই যাত্রার কর্মসূচি অনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলেও ব্লক ও আঞ্চলিক ইস্যুগুলোকেও এই জাঠাতে সামিল করা হবে। তবে, বাংলা বাঁচাও মূল জাঠা কলকাতা দিয়ে কামারহাটিতে প্রবেশ করবে না। বরং, হুগলি, হাওড়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান থেকে বিভিন্ন ছোট জাঠা এসে মিশবে এই যাত্রায়।
সেলিমের অভিযোগ, "SIR আবহে বাংলা উত্তপ্ত হচ্ছে। সাংবিধানিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্যের আধিকার দক্ষিণপন্থীদের কারণে সংকুচিত হচ্ছে। পুলিশ নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোট লুঠ করছে। এবার সেটা শুরু হচ্ছে ভোটের তালিকা দিয়ে। আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। বাংলা বাঁচাও যাত্রা ঘোষণা করেছি। ভোটাধিকার বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও - থেকে শুরু করে সব কিছুকে রক্ষা করার জন্যে এই যাত্রা। দেশ বাঁচলে বাংলা বাঁচবে। কারণ, এই SIR পর্বেই মৃত মানুষের জন্য ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতারা কীভাবে ফর্ম পেল?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অভয়া মেয়েটির নাম তালিকায় থাকল। কেন বলছেন না ভুয়ো ভোট বাদ যাক। আমরা যখন ছিলাম, তখন বলতাম ক্ষুদ্র সঞ্চয়। এখন রাজ্যের সরকার ঋণ নিচ্ছে। রাজ্যের মানুষও ক্ষুদ্র ঋণের জালে জর্জরিত লাখ লাখ মহিলা। নতুন কায়দায় মহাজনী শোষণ।"
উল্লেখ্য, এসআইআর-এর ফর্ম বিলিকে কেন্দ্র করে সোদপুরের এক বিএলও স্থানীয় তৃণমূল নেতার কুৎসিত নোংরা ভাষায় হুমকির প্রসঙ্গ টেনে শাসকদলকে কড়া ভাষার সমালোচনা করেছেন মহম্মদ সেলিম। এমনকি, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।