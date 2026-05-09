মমতা কোর্টের রায় মানেননি ! 15 বছর পর রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন পেল সিপিআইএমের মুখপত্র

মমতা কোর্টের রায় মানেননি ! 15 বছর পর রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন পেল সিপিআইএমের মুখপত্র
পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শমিক লাহিড়ী বলেন, 'মমতা আইনকে তোয়াক্কা করেননি ৷ বিজেপি আইন মেনেছে ৷ আগামী দিনে কী হবে জানি না ৷'
Published : May 9, 2026 at 12:33 PM IST
কলকাতা, 9 মে: অবাক করা কাণ্ড! সিপিএম-এর মুখপত্র গণশক্তির প্রথম পাতা জুড়ে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন ৷ সেখানে নরেন্দ্র মোদি, শুভেন্দু অধিকারীর ছবি । যা দেখে সাতসকালে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের । পাতা ওল্টালে আরও আছে এরকম । পঁচিশে বৈশাখে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন সিপিআইএম-এর মুখপত্রে । 15 বছর পর তাদের রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি ৷ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধা আর পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন একাংশ উপভোক্তা । অন্যদিকে, আশায় না-থেকেও ভাণ্ডারে 'লক্ষ্মীলাভ' শুরু হল সিপিএমের ।
সূত্রের দাবি, টানা পনেরো বছর রাজ্য সরকারের কোনও বিজ্ঞাপন পায়নি সিপিআইএম-এর মুখপত্র । 2011 সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে তারা রাজ্য সরকারি কোনও বিজ্ঞাপন পেত না । অর্থাৎ তৃণমূল জমানায় টানা 8 মে, 2026 পর্যন্ত তারা সরকারি বিজ্ঞাপন পায়নি । জোড়া ফুলের অবসান ঘটিয়ে বাংলা পদ্মাসনে আসীন হতেই বিজ্ঞাপন পেতে শুরু করল সিপিআইএম-এর মুখপত্র । এই বিজ্ঞাপন পেতে অনেক কাটখড় পোড়াতে হয়েছে সিপিআইএমকে ।
সরকারি আইন থাকলেও কেন এই পত্রিকাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ? এই অভিযোগে 2014 সালে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিপিআইএম । হাইকোর্ট তার রায়ে স্পষ্ট জানায়, RNI স্বীকৃত দৈনিকে রাজ্যের সরকারকে নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপন দিতেই হবে । কিন্ত, সেই নির্দেশ মানেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার । তবে, এই দীর্ঘ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কোনও বিজ্ঞাপন নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে । বরং, 2014 সালে কেন্দ্রে ক্ষমতার পালাবদলেও কোনও আঁচ পড়েনি । নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারও ধারাবাহিকভাবে এই দৈনিককে বিজ্ঞাপন দিয়ে গিয়েছে । ঠিক একই রকম ভাবে 2026 সালে বঙ্গ দখলের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারও তাদের বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করল ।
অন্যান্য আর পাঁচটি দৈনিকের মতোই এদিন একাধিক বিজ্ঞাপন পেয়েছে সিপিআইএম-এর মুখপত্র । প্রথম পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি ভিতরে আরও দুটি বিজ্ঞাপন রয়েছে রাজ্য সরকারের । ফলে দীর্ঘদিন রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না-পাওয়ার যে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয়েছিল গণশক্তি কর্তৃপক্ষকে রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলে সেই সংকট কিছুটা হলেও কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে । সেটা কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে তা নিয়েও কিন্তু সংশয় রয়েছে সিপিআইএমের অন্দরে ।
গণশক্তি পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক তথা সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শমিক লাহিড়ী বলেন, "আইন অনুযায়ী গণশক্তির রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার কথা । গত 15 বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনও আইনের তোয়াক্কা করেনি । এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে । পালাবদলের পরে এই সরকার বিজ্ঞাপন দিয়েছে । সেটাই নিয়ম । সেটাই আইন । কিন্তু আগামী দিনে কী হবে বলা যাচ্ছে না !"