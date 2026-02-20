প্রতীক উর ইস্যুতে রাজ্য কমিটির বৈঠকে হল না সিদ্ধান্ত! 'সন্তানের মতো', সেলিমের কৌশলী জবাব
দেড়-দু’মাস ধরে পাওয়া অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের চেষ্টা সেলিমের ! তবে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন প্রতীক উর নিজে, অভিযোগ রাজ্য সম্পাদকের ৷
Published : February 20, 2026 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: সিপিআইএম থেকে প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগের জল্পনা নিয়ে বিগত কয়েক দিন ধরে শোরগোল বঙ্গ রাজনীতি ৷ 'চার দেওয়ালে'র চিঠি বাইরে আসার ঘটনায় সরাসরি রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকেই নিশানা করেছেন প্রতীক উর ৷ এসবের মাঝে শুক্রবার সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষদিনে প্রত্যাশিতভাবেই উঠে এল প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগের বিষয়টি ৷ সেখানে পালটা এবার প্রতীক উরের বিরুদ্ধেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও বাইরের কন্ট্যাক্ট বৃদ্ধির অভিযোগ তুললেন স্বয়ং সেলিমই!
রাজ্য কমিটির শেষদিনে স্বাভাবিকভাবে প্রায় সকলেই অপেক্ষায় ছিল, প্রতীক উর এর বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় আলিমুদ্দি স্ট্রিট ৷ তবে দিনের শেষে এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তবে, প্রতীক উর রহমানের দলত্যাগ তাঁর কাছে 'সন্তান হারানো'র সমান বলে মন্তব্য করলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক ৷
এ দিন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সেলিমের দাবি, "দু’দিনের বৈঠকে প্রতীক উরের প্রসঙ্গ আসেনি সেভাবে ৷ তবে, দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিষয়টা আমি উত্থাপন করেছি ৷ শেষদিনে আমাকে উত্থাপন করতে হয়েছে, প্রস্তাব দিয়েছি ৷ আমাকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপর ইনভেস্ট করতে হয় ৷ এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ এই ধরনের কর্মীকে হারানো সন্তানহারা হওয়ার সমান ৷"
একই সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের অভিযোগ, "গত দেড়-দু’মাস ধরে ওর বিরুদ্ধে (প্রতীক উরের) কয়েকটা অভিযোগ আসছিল ৷ আমাদের নিয়ম অনুযায়ী, অভিযোগ আসলে সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠানো হয় ৷ যে মুহূর্তে অভিযোগ পেলাম, আমি সেটা নিজে দায়িত্ব নিলাম ৷ এটা আমি দেখব বলেছিলাম ৷ কিন্তু, হঠাৎ করে কন্ট্যাক্ট হারিয়ে যায় ৷ জানতে পারি বাইরে থেকে আরও কিছু কন্ট্যাক্ট বাড়ছে ৷ পার্টির তরফে কোন সিদ্ধান্ত হলে জানিয়ে দেব ৷"
পাশাপাশি, প্রতীক উরের তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার প্রসঙ্গে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, "সেটা তিনি বলতে পারবেন ৷ তবে, ওঁর যে ব্র্যান্ড ভ্যালু, এই যে আপনি সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদককে জিজ্ঞেস করছেন, ওঁর প্রশ্নের সেটাই উত্তর !" অন্যদিকে, প্রাক্তন সিপিআইএম সাংসদ তথা বর্তমানে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতীক উর রহমানের বৈঠক প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সেলিম ৷ তিনি বলেন, "রতনে রতন চেনে !" পরক্ষণেই তিনি এও মনে করিয়ে দেন, " আমি এখানে বিচার করতে বসিনি !"
প্রতীক উর রহমান ইস্যুতে আরও বেশ কিছু যুব নেতা-নেত্রীর সিপিআইএম দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে ৷ যেখানে এসএফআই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সৃজন ভট্টাচার্য এবং দীপ্সিতা ধরের নামও উঠে এসেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সিপিআইএম-এর তরুণ প্রজন্মের শক্তিক্ষয় হওয়া অভিযোগ উঠেছে ৷
যা নিয়ে সেলিমের প্রতিক্রিয়া, "সিপিআইএম যদি শুভেন্দু-মমতার ল্যান্ডমাইন দিয়ে শেষ না-হয়, তাবড় নেতা দলত্যাগ করলে শেষ না-হয়, তাহলে কী স্ক্রিপ্টের রাজনীতিতে সিপিআইএম শেষ হবে ৷ পিছলে পড়তে পারে, সেকারণে কলার খোসা পড়লে তুলে নিতে হয় ৷ যখন কেউ পিছলে পড়ে, তখন তাঁকে হাত বাড়িয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হয় ৷ অতল গহ্বরে যাতে তলিয়ে যেতে না-হয় ৷ তবে খেয়াল রাখতে হয়, যাতে অন্যদের আঘাত না-লাগে ৷"