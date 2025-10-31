ETV Bharat / politics

শূন্যের গেরো না-কাটলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদ্ধ সিপিএম! তিন নেতাকে কড়াবার্তা আলিমুদ্দিনের

কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চিন্তা বৃদ্ধি করছে মহম্মদ সেলিমদের৷

CPIM
সিপিএম (ফাইল ছবি)
Published : October 31, 2025 at 2:51 PM IST

কলকাতা, 31 অক্টোবর: শূন্যের গেরো না-কাটলেও নেতাদের মধ্যে 'দলবাজি' বাড়ছে। গোষ্ঠীবাজি চরমে। যা নিয়ে চিন্তায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা। কারণ, সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। আর তাই, সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠকে সব নেতাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও এই নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ সিপিএমের কোনও নেতাই৷ তবে দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত সোমবার রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে। আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর পরপর দু’মাসের কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে। একই সঙ্গে নেতাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে 'দলবাজি' কমিয়ে সার্বিকভাবে পার্টির কাজে মনযোগ দিতে। যাতে, আগামী নির্বাচনে সকলকে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেন।

একইভাবে, জেলা সম্মেলনের দীর্ঘ কয়েকমাস পরেও নতুন কমিটি তৈরি করা যায়নি দক্ষিণ 24 পরগনাতে। সেখানে নেতাদেরও দ্রুত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহী হয়ে প্রস্তাবিত কমিটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া নেতাদের কমিটিতে রাখতে নতুন বিধি আনা হচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা যদিও বলছেন, শুধু সিপিএম নয়, কমবেশি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগঠনে 'দলবাজি' থাকে। পার্টিতে নেতার পছন্দের কর্মী, পছন্দের নেতা, আমার লোক, ওর লোক, এসব নিয়েই সংগঠন চলে৷ সিপিএমেও সেই রোগ আগেও ছিল। এখনও বর্তমান। বিষয়টি সিপিএমেরও সর্বজনবিদিত। কিন্তু, দলের এই দুরবস্থার সময়েও পার্টির বৃদ্ধিতে মনযোগ না-দিয়ে শুধুই দলবাজি! তা একে বারেই চলবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেই সিপিএমের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷

ঠিক কোন প্রেক্ষিতে এই সতর্কবার্তা?

সিপিএম সূত্রের দাবি, কয়েকমাস আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তর 24 পরগনার জেলা সম্মেলনে তৎকালীন জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীকে ভোটাভুটিতে পদ হারাতে হয়েছিল। সেখানে উপদলীয় কার্যকলাপের নেতৃত্বে ছিলেন ব্যারাকপুর, বাদুড়িয়া-সহ জেলার তিন নেতা। উপদলীয় কার্যকলাপকে মদত দেওয়ার জন্য আর এক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যাঁদের বিরুদ্ধে পরে সিপিএমের রাজ্য দফতর মুজাফফর আহমেদ ভবনে খবর পৌঁছয়। তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়।

একই সঙ্গে শাস্তি হিসেবে ছয় মাস বা এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করার মত প্রকাশ করেন অনেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ওই তিন নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়নি। সতর্ক করা হয়েছে। ঠিক তেমনই একই কারণে সিপিএম হাওড়া জেলার এক নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোষ্ঠীবাজির বিরুদ্ধে কড়াবার্তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কারণ, উপদলীয় কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক একেবারেই চাইছেন না মহম্মদ সেলিমেরা।

