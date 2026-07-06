উঠল 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' স্লোগান, নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ CPIM প্রতিনিধিদের
বারুইপুর পুলিশ সুপারের দফতরের বাইরে জমায়েত ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই-এর ৷ পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন জমা প্রতিনিধি দলের ৷
Published : July 6, 2026 at 4:50 PM IST
বারুইপুর, 6 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের মামলায় এবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল সিপিআইএম-এর একটি প্রতিনিধি দল ৷ সোমবার দুপুরে নিহত নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার সঙ্গে দেখা করেন সুজন চক্রবর্তী, শমীক লাহিড়ি-সহ সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব ৷ নিহত নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় সুজন চক্রবর্তীকে ৷ অন্যদিকে, বারুইপুর পুলিশ সুপারের দফতরের বাইরে জমায়েত করে 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' স্লোগান তুলল ডিওয়াইএফআই ৷
12 বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় রবিবারের পর সোমবারেও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জারি রয়েছে বারুইপুরে ৷ বিচারের দাবিতে পোস্টার হাতে 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' স্লোগান তোলা হল বারুইপুর থানার বাইরে ৷ এই পরিস্থিতিতে এ দিন দুপুরে নিহত নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার সঙ্গে দেখা করল সিপিআইএম-এর একটি প্রতিনিধি দল ৷ যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী ৷ নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমার একটাই কথা বলার, ভালো-মন্দ যাই হোক আমরা সবাই শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ে আপনার সঙ্গে থাকব ৷"
অন্যদিকে, বারুইপুর পুলিশ সুপারের অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল সিপিআইএম-এর যুব ও ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই ৷ তারা পুলিশ সুপারের দফতরের বাইরে 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' স্লোগান তোলে ৷ অভিযোগ, এক অভিযুক্ত পুলিশের হাতে আসার পরেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে জবাব দাবি করেছে বামেরা ৷ এ দিন সিপিআইএম-এর যুব সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল পরে পুলিশ সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেয় ৷
অন্যদিকে, এলাকাবাসীর ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি ৷ তাঁদের একটাই দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ৷ বহু মানুষের হাতে দেখা গিয়েছে 'জাস্টিস ফর বারুইপুর' লেখা পোস্টার ৷ তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না-হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ রোখা কঠিন হবে ৷
উল্লেখ্য, রবিবারের পর এ দিন দুপুর পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারকে এ দিন সূর্যপুর বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাকি দুই অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দারকে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছে ৷ অন্যদিকে, আরও তিন অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় আজও সূর্যপুর এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে ৷ দিকে-দিকে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন ও বিক্ষোভের ঘটনা সামনে আসছে ৷ ফলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর ও সোনারপুর থানা এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর 163 ধারা (পূর্ববর্তী 144 ধারা) জারি করেছে প্রশাসন ৷