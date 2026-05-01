মানুষের অধিকার রক্ষা নয়, ইভিএম দখলের লড়াই করছে তৃণমূল-বিজেপি: সুজন
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্ট্রংরুমে কেন গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী৷
Published : May 1, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 1 মে: রক্তপাত-হিংসা ছাড়া রাজ্যে 294টি আসনে ভোট গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব-মারামারি-ধাক্কাধাক্কির ঘটনা এড়ানো গেল না। স্ট্রংরুমের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বচসার জেরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতার একাধিক জায়গায়। এই পরিস্থিতিতে বামেদের তরফে এই দুই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ, তৃণমূল-বিজেপি মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে কখনোই ছিল না৷ এখনও নেই৷ আগামীতেও থাকবে না। যে ইভিএমগুলোতে মানুষ নিজেদের রায় দিয়েছেন ও সেগুলো নিয়ে টানা করছি তৃণমূল-বিজেপি।
শুক্রবার সন্ধ্যায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘স্টংরুমে নির্বাচনী এজেন্টরা থাকেন, এটা বরাবরের বিষয়। কিন্তু কোন আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী ওখানে গেলেন। উনি যে ঘটনাগুলো ঘটাতেন, সেই ঘটনা অন্য কেউ ঘটাচ্ছেন কি না, তাই কি দেখতে গিয়েছেন? নাকি বিজেপির এরকম কোনও আশঙ্কা থাকছে?’’
এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘এই বিষয়ে ওরাই ভালো বলতে পারবে৷ আমার এই বিষয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসে গেলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তারপর বিজেপির লোকজন এসে হাজির হয়ে গেল। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল। মানুষের মন জেতার লড়াই নয় এটা, ইভিএম দখল করার লড়াই চলছে। তৃণমূল-বিজেপি গণতন্ত্রটাকে শেষ করে দিচ্ছে।"
সুজন চক্রবর্তীর আরও দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন কীভাবে নির্বাচন হাইজ্যাক করতে হয়। এর আগে নির্বাচনগুলোকে উনি হাইজ্যাক করেছেন তো? সেই কারণে উনি জানেন যে হাইজ্যাক করা যায়। এখন উনি যেটা করেন, সেই একই জিনিস বিজেপি করতে যাচ্ছে। সেই কারণে কি লড়াই, প্রশ্ন তুলেছেন সুজন৷ তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই একই হাইজ্যাক হয়েছে। এই প্রশ্ন তো আমরা বারবার করেছিলাম। তখন তো মুখ্যমন্ত্রী কোনও উত্তর দেননি।"
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতার আরও অভিযোগ, ‘‘এটা বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল-বিজেপি দু’জনেই হঠাৎ সংরক্ষণে বেশি আগ্রহী। কেন? অন্যান্য রাজ্যে আমরা দেখেছি বিজেপি কীভাবে ভোট দখল করেছে। এ রাজ্যে আমরা দেখেছি তৃণমূল কীভাবে ভোট দখল করেছে। আমাদের কর্মীদের বলব সতর্ক থাকুন। সবসময় দখল করার চেষ্টা করে ইভিএম এবং স্ট্রংরুম। এক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা হচ্ছে মানুষের। ফলাফল, সেই ফলাফলকে উলটে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা বিজেপির তৃণমূলের। কারণ, মানুষের রায় তাদের বিপক্ষে গিয়েছে। বামপন্থীদের ভোট বাড়বে। সতর্ক থাকুন।’’
ফলতার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘‘মহিলারা বলছেন - ‘আমরা ভোট দিতে পারলাম না।’ তখন, কীভাবে পুনর্নির্বাচন করতে এত সময় কেন লাগাচ্ছে নির্বাচন কমিশন জানি না। কোনও কোনও জায়গায় দেখানো হচ্ছে, লড়াইটা দাবাং ও পুষ্পার মধ্যে। মানুষের ভোটের অধিকারের লড়াই নয়। একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পাশের বোতামে সিল মেরে দেওয়া হল, সেটা মিডিয়া দেখাচ্ছে৷ মানুষ বলছে৷ তারপরও এত দেরি কেন?’’