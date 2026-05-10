শূন্য থেকে এক হয়েছি, এবার 100 হব ! আত্মবিশ্বাসী সিপিএমের বিজয়ী '365 দিনের নেতা' রানা

তিনি বলেন, ডোমকলে সংখ্যালঘুদের বাস বেশি। যেভাবে মেরুকরণের পরিবেশ রাজ্যে তৈরি হয়েছে, সেই মেরুকরণটাকে সিপিএম সাংগঠনিক ভাবে রক্ষা করতে পেরেছে বলে ডোমকলে জেতা সম্ভব হয়েছে।

ডোমকলের বিজয়ী সিপিআইএম প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান (রানা) (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 6:30 PM IST

কলকাতা, 10 মে: শূন্যের গেরো কাটিয়ে উঠেছে সিপিআইএম । ছাব্বিশের নির্বাচনে তারা শূন্য থেকে এক হয়েছে । মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল বিধানসভা থেকে 16 হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান (রানা)। তাঁর মতে, এই জয় বামেদের জন্য রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ৷

রানার কথায়, "আমরা এক হয়েছি, এবার 100 হব । নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ চেঞ্জ হয়েছে । আমি তো মনে করি বামপন্থীদের জন্য এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত দল এই রাজ্যকে সর্বনাশ করেছে 15 বছর ধরে । তারা বিদায় নিয়েছে । বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছে । যদি বিজেপি মনে করে সাম্প্রদায়িকতার কারণে পশ্চিম বাংলার মানুষ ভোট দিয়েছে, সেটা ভুল । আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে তা মনে করি না । তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ, বিরক্তি মানুষের তৈরি হয়েছিল, তারই পরিণতি এই ফলাফল ।"

আত্মবিশ্বাসী সিপিএমের বিজয়ী '365 দিনের নেতা' রানা (নিজস্ব চিত্র)

তিনি কীভাবে জিতলেন, কী প্রস্তুতি ছিল ? এই প্রশ্ন করতেই রানা বলেন, "নির্বাচনে পার্টি দাঁড় করালো । ডোমকলের মানুষের কাছে গেলাম । মানুষ তো আমাকে গ্রহণ করেছে, ভোট দিয়েছে । ডোমকলের সর্বস্তরের মানুষ আমাকে সমর্থন করেছে । এই অসম লড়াইয়ে আমি প্রথম থেকেই ভরসা করেছিলাম ডোমকলের মানুষের উপরে । একেবারে টোটোচালক থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিক । সমস্ত অংশের মানুষের প্রতি আমাদের ভরসা ছিল । 365 দিন এখানে আমরা কাজটা করি । পার্টির পক্ষ থেকে, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এসআইআর ক্যাম্প করা, এখানে প্রায় 40-45টা ক্যাম্প করা হয়েছে । সব মিলিয়ে 365 দিন পার্টিটা আমরা করি । যার ফলে আমার ভরসা ছিল । ডোমকল বামপন্থীদের ঘাঁটি । 67 সালে জিতেছিলাম প্রথম, বারি সাহেব জেতেন । তারপরে 69 সাল জিতেছি যুক্ত ফ্রন্টের সময়ে । এরপরে 72-এর নির্বাচনে একবার আমরা হেরেছি । তবে তার পরের 47 বছর থেকে টানা বিধায়ক ছিল । কমরেড আনিসুর রহমান তো মন্ত্রী ছিলেন । তার আগে আব্দুল বারি সাহেব ছিলেন । মাঝে 21 সালে এনআরসির আবহে আমরা এই সিটটা হেরেছি । এবারে মানুষ ভরসা করেছে আমাদের উপরে । সেই কারণে জিতলাম ।"

পরবর্তী পদক্ষেপ জানতে চাওয়া হলে বামেদের একমাত্র বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "নিশ্চিতভাবে গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্যেই রাজনীতিতে আসা, মানুষের দায়িত্ব পালন করতে হবে সেইভাবে সেটাই করা হবে । পদ্ধতির জন্য আদর্শের সঙ্গে লড়াই করাটা সহজ । আইডিয়োলজিক্যাল লড়াইটাই তো বামপন্থীদের কাছে সবথেকে সহজ পথ । তৃণমূলের মতো একটা লুম্পেন ক্যারেক্টারের দলের সঙ্গে লড়াই করাটা যতটা কঠিন, তার থেকে বেশি সহজ হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে আদর্শগতভাবে লড়াই করা । কারণ আমরা জানি বিজেপির কী আইডিয়োলজি । সেই আইডিয়োলজির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের কী আইডিয়োলজি, আমরা তা ভালোভাবে জানি । যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা আমাদের আরও কঠিন হলেও সেটা আমরা করতে পারব ।"

সেই লড়াইয়ের সফলতা ডোমকল দিয়েই শুরু হয়েছে বলে মনে করেন রানা । তাঁর যুক্তি, এই বিধানসভায় সংখ্যালঘু মানুষের বাস বেশি । যেভাবে মেরুকরণের রাজনীতি পশ্চিম বাংলাতে তৈরি হয়েছে, সেই মেরুকরণটাকে সিপিএম সাংগঠনিক ভাবে রক্ষা করতে পেরেছে বলেই ডোমকলে জেতা সম্ভব হয়েছে ।

রানার কথায়, "সংখ্যালঘুদের বাস বেশি হওয়া সত্ত্বেও মেরুকরণে হাওয়াটা লাগেনি । কারণ, সিপিএমের সংগঠন একটা বড় ফ্যাক্টর । এই বিধানসভার 88 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট । 12% হিন্দু ভোট । সেখানে বিজেপি এবারে ভোট পেয়েছে 5 শতাংশ । তার মানে একটা হিন্দু ভোটের 85 শতাংশ সিপিএম পেয়েছে ।"

