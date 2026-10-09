‘যে যা তদন্ত করবেন করুন, আমি বুঝে নেব’; শুভেন্দুকে পালটা বিকাশরঞ্জনের
Bikash Ranjan Bhattacharya: বাড়িতে হামলাকারীদের ‘হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা’ বলেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ এই নিয়ে বিকাশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পালটা জবাব দিয়েছেন বিকাশও ৷
Published : October 9, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনার নেপথ্যে ‘হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা’ রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ সোশাল মিডিয়ায় করা ওই মন্তব্য সরিয়ে না-নিলে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি শুনে কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের জবাব, ‘‘যে যা তদন্ত করবেন করুন, আমি বুঝে নেব ।’’
বৃহস্পতিবার ভোরে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতারও করেছে ৷ রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বিকাশের অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা ৷ এই নিয়ে তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷
বিকাশের মন্তব্যে রুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করার সময় তিনি জানান, ওই পোস্ট না তুলে নিলে বিকাশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ এই নিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘শুভেন্দুবাবুদের কথার কোনও ঠিক নেই । আমার বক্তব্যের অর্থ তিনি বোঝেননি । তদন্ত করলে করুন ।’’ ইতিমধ্যে বিকাশের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আমার বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাঁদের পরিচয় ঠিকানা পাঠিয়ে দেবেন । আমি তাঁদের বেকড রসগোল্লা পাঠিয়ে দেব ।’’
বিকাশের দাবি, ‘‘ওঁরা এসব করে প্রমাণ করেছেন, ওঁরাই এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে । ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি । আক্রমণকারীর কথা শুনলেই বুঝবেন । হিন্দুত্ববাদী কথা । আপনারা কেউ পার্থক্য খুঁজে পেলে বলবেন । শুভেন্দুবাবু দেখলাম হিন্দিতে বক্তৃতা করছেন । উনি যখন হিন্দিতে বক্তৃতা শুরু করেছেন, তখন অধঃপতনের রাস্তা নিজেই খুঁজে বের করছেন ।’’ এরপরেই তিনি বলেন, ‘‘আমি বিতর্ক বাড়াতে চাই না । যে যা তদন্ত করবে করুক, আমি বুঝে নেব ।’’
অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তাঁর কথা, ‘‘সবাই আমার সঙ্গে আসবেন । শুভেন্দুবাবুও কিছুদিন পর আসবেন ।" এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও তীব্র নিন্দা করেন । তিনি বলেন, ‘‘এখন আক্রান্তের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে ।’’
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