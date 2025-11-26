ETV Bharat / politics

সরকারি জমিতে শিল্পের বদলে কেন মন্দির নির্মাণ, প্রশ্ন সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্যর

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অশোক ভট্টাচার্য৷

Ashok Bhattacharya
অশোক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 26 নভেম্বর: সরকারি জমিতে মহাকাল মন্দির নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগের বিরোধিতা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য। বুধবার দার্জিলিং জেলা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র।

সম্প্রতি পাহাড় সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সফরের শেষ দিনে কার্শিয়াংয়ের পশুপতির মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে পশুপতির ন্যায় শিলিগুড়িতেও মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথা জানান। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়া এলাকায় উত্তরায়ন টাউনশিপের বিপরীতে 17.4 একর জমিতে ওই মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি জমিতে শিল্পের বদলে কেন মন্দির নির্মাণ, প্রশ্ন সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্যর (ইটিভি ভারত)

আর মন্দির তৈরির জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জেলার পুলিশ, প্রশাসন, শিল্পোদ্যোগী, সমাজসেবী-সহ একাধিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট তৈরির কথাও ঘোষণা করেন তিনি। তার পর গত সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মন্দির নির্মাণে সিলমোহর পড়ে৷ জমিও বরাদ্দ হয়৷ তার পরই বুধবার মন্দির তৈরির উদ্যোগের বিরোধিতা করেন রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার কোনোদিন মন্দির তৈরি করতে পারে না। এটা অসাংবিধানিক। আর যে জমিতে ওই মন্দির তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তও ভুল। ওই জমি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর (এসজেডিএ)। 2003 সালে ওই জমি একটি মামলার মাধ্যমে পায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ওই জমির মূল্য এখন প্রায় 700 কোটি টাকা। সেই জমিতে কোনও শিল্প হলে অন্তত হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতো। কর্মসংস্থান হতো। কিন্তু শিল্পের বদলে সেই জমিতে মন্দিরের সিদ্ধান্ত মানা যায় না।"

Ashok Bhattacharya
অশোক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর অনেক জমি এভাবে রাজ্য সরকার নষ্ট করেছে। মাটিগাড়া, বড় পথু, ছোট পথুতে একইভাবে জমি ফেলে রাখা হয়েছে। কাওয়াখালিতে একটি জমি এসজেডিএ 1 টাকার বিনিময়ে হিডকো সংস্থাকে দিয়ে দেয়। সেই সংস্থাই আবার আরেক সংস্থাকে জমি বিক্রি করে। সেই জমিতে এখন বিলাসবহুল উপনগরী হচ্ছে। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এই কাজটাই যদি এসজেডিএ করত, তাহলে সংস্থা অনেক বেশ লাভবান হতো ও রাজ্য সরকারের অনেক লাভ হতো।"

Ashok Bhattacharya
অশোক ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

যদিও অশোক ভট্টাচার্যর মহাকাল মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগগর।

আরও পড়ুন -

  1. দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার
  2. মহাকাল মন্দিরের জন্য মাটিগাড়ায় জমি বরাদ্দ, এবার উত্তরবঙ্গেও কনভেনশন সেন্টার

TAGGED:

CPIM
ASHOK BHATTACHARYA
MAMATA BANERJEE
শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির
SILIGURI MAHAKAL MANDIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.