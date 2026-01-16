ETV Bharat / politics

বলবেন মানুষ, শুনবেন বামপন্থীরা: বুথে বুথে 25 হাজার বৈঠকী সভা সিপিআইএম-এর

2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগে জোর দিতে চায় সিপিআইএম৷

CPIM Booth Level Meetings
সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 4:16 PM IST

1 Min Read
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও জনসংযোগে জোর দিল সিপিআইএম। রাজ্যজুড়ে 'পাড়া বৈঠকী' শুরু করেছে। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে, ‘বলবেন মানুষ, শুনবেন বামপন্থীরা’। গোটা রাজ্যের সর্বত্র এই ‘পাড়া বৈঠকী’ করা হবে বলে জানিয়েছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

তিনি বলেন, "ইতিমধ্যে আমরা দশ হাজার ‘পাড়া বৈঠকী’ সম্পন্ন করে ফেলেছি। জানুয়ারি মাসের মধ্যে 25 হাজার পাড়া বৈঠকী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা শোনা হচ্ছে।"

CPIM Booth Level Meetings
এর আগে প্রায় একমাস ধরে ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’য় বহু মানুষের সাড়া পেয়েছিলেন মহম্মদ সেলিমেরা। তাই, উৎসাহিত হয়ে নতুন করে রাজ্যজুড়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ কর্মসূচিতে নেমেছেন সিপিআইএম কর্মীরা। বিধানসভা ধরে ধরে রাজ্যজুড়ে পাড়া ও এলাকাভিত্তিক বৈঠকী সভা করে মানুষের সমস্যা ও দাবিগুলি শুনছেন তাঁরা।

CPIM Booth Level Meetings
সিপিআইএম সূত্রের দাবি, কীভাবে দাবি আদায়ের লড়াই সংগঠিত করতে হবে, তা নিয়েও আলোচনা করা হচ্ছে। জানুয়ারি মাস জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। রাজ্যজুড়ে তৃণমূলস্তরে 25 হাজার এমন বৈঠকী সভা করে সাধারণ মানুষের মতামত তুলে আনা হবে।" সেগুলোই রাজনৈতিক পরিসরে কাজে লাগাবে সিপিআইএম।

CPIM Booth Level Meetings
সিপিআইএম-এর কলকাতা জেলা কমিটির এক নেতা বলেন, "ইতিমধ্যেই কলকাতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের বুথে বুথে এমন বৈঠকী সভা শুরু হয়ে গিয়েছে। আলোচনায় বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতিতে নাগরিক পরিষেবা না-পাওয়া থেকে বিজেপির বিদ্বেষের রাজনীতিতে ভীতির সঞ্চারের কথা উঠে আসছে। কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত 2, 5, 6 নম্বর ওয়ার্ডের বুথগুলিতে এই কর্মসূচি জোরকদমে চলছে। সাধারণ মানুষ আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করছেন। নিজেদের ক্ষোভের কথা উগড়েও দিচ্ছেন।"

CPIM Booth Level Meetings
