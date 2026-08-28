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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগেই পতনের দিন গোনা শুরু মোদি সরকারের, দাবি বেবির

শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ৷ ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও ৷

CPIM on Modi Government
সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ও রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 9:43 PM IST

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কলকাতা, 28 অগস্ট: দেশে নরেন্দ্র মোদির সরকারের পতনের দিন গোনা শুরু করে দিয়েছে । আন্দোলনের চাপে শিক্ষামন্ত্রী (অধুনা প্রাক্তন) ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ তারই ইঙ্গিত । মোদি নিজেকে অপরাজেয় ভাবতে শুরু করেছিলেন । কিন্তু ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনে সরকার পিছু হটেছে । শুক্রবার কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহমেদ ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি । আগামী দু’দিন কল্যাণীতে সিপিএমের বর্ধিত অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছেন তিনি । এদিন সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও ।

বেবি বলেন, ‘‘আগে কৃষকরা আন্দোলন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজেদের দাবি মানতে বাধ্য করেছিলেন। বিরোধীদের সংসদ থেকে বের করে দিয়ে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সংসদের অধিবেশনে পাশ করানো হয়েছিল তিন কৃষি আইন । সেই আইন ফিরিয়ে নিতে সরকারকে বাধ্য করেছিল দীর্ঘমেয়াদী কৃষক আন্দোলন । বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভায় তিন দশক পর বিজেপি হেরেছে । বিজেপি শুধু মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেনি । রাম নিয়ে রাজনীতি করেছে । মনে রাখা দরকার, গত লোকসভা নির্বাচনে অযোধ্যায় বিজেপি হেরেছিল রামমন্দির হওয়ার পরেও । এখন রাম মন্দিরে প্রণামী চুরি সামনে এসেছে ।’’

CPIM on Modi Government
সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি (ইটিভি ভারত)

এর পরেই বেবি দাবি করেন, মোদি সরকারের পতনের দিন গোনা শুরু হয়েছে । তাঁর কথায়, ‘‘বাংলায় প্রথমবার বিজেপি সরকার করেছে । কলেজের সব পরিচালন সমিতির মাথায় বিজেপি নিজেদের লোক বসিয়েছে । শিক্ষাক্ষেত্রকে তারা কবজা করতে চাইছে । জেএনইউ, যাদবপুরে তারা হামলা করেছে । আমাদের সব অংশের মানুষের কাছে এই বিপদের বার্তা নিয়ে যেতে হবে । দিল্লির যন্তর-মন্তরে সিজেপি’র আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ছিল ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ইন্ডিয়া ব্লক-কে এই সময় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে । বিভিন্ন রাজ্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে । সেই বাস্তবতা আছে । কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যাতে বিজেপি-আরএসএস তার সুযোগ না নিতে পারে । প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিচার করে ‘ইন্ডিয়া’-কে কাজ করতে হবে ।’’

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, ‘‘এ রাজ্যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ভূমি । আমরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি । আরও মানুষের সমর্থন নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছি । শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে । নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে এই রাজ্যের নেতৃত্ব এগোচ্ছে । আগামী সেপ্টেম্বরে কেরালায় কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হবে । কমিটি স্থির করেছিল গত এপ্রিলে যে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তার প্রতিটি নিয়ে এই বর্ধিত অধিবেশনে বিশদ আলোচনা হবে ।’’

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