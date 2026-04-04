সমাজের 'অচলায়তন' ভেঙে শিক্ষিকা-অভিনেত্রী, কাশীপুরে সিপিএমের বাজি সুলেখা বাউরি

পেশায় স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা। বামেদের শিক্ষক সংগঠনের নেত্রী। আবার মঞ্চ দাঁপানো অভিনেত্রী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি সিপিএম প্রার্থী সুলেখা বাউরি ৷

Published : April 4, 2026 at 8:17 PM IST

পুরুলিয়া, 4 এপ্রিল: কথায় আছে যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। পুরুলিয়ার কাশীপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুলেখা বাউরির তাঁদেরই একজন । একাধারে তিনি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা। বামেদের শিক্ষক সংগঠনের নেত্রী। পরিচয়ের পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে না এখানেই ৷ এত কিছু সামলে সুলেখা নিয়মিত অভিনয় করেন যাত্রায় ৷

আজও গ্রাম বাংলায় যাত্রায় ভাড়া করা মহিলাদের দিয়েই অ্যামেচার যাত্রা দল গঠন হয়। সেখানে আটপৌরে গৃহবধূ হয়েও তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছেন। নিজের মনোনয়ন জমা দিয়ে, প্রচার সেরে, সারাদিনের ক্লান্তির শেষেও রাতে তাঁকে দেখা গেল যাত্রায় অভিনয় করতে।

কাশীপুরে সিপিএমের বাজি সুলেখা বাউরি (ইটিভি ভারত)

দুনিয়া যতই হাইটেক যুগে প্রবেশ করুক না কেন এখনও বাংলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে জাতপাত ও ধর্মীয় কুসংস্কার বাসা বেঁধে রয়েছে ৷ এখনও নিম্নবর্গের মানুষদের খানিকটা নিচু চোখেই দেখে উচ্চ বর্গের মানুষদের একটা অংশ। তেমনিই পুরুলিয়ার কাশীপুরের নারায়ণগড়ের তথাকথিত নিম্নবর্গের 'বাউরি' পরিবারে জন্ম সুলেখার। কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছোট থেকেই সুলেখাকে অন্যরকমভাবে ভাবিয়েছে ৷ এক অন্য মানুষ হতে সাহায্য করেছে ৷

সুলেখা গ্রামের অ্যামেচার যাত্রাদলের অভিনেত্রী

ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ৷ বিএড করে চাকরির পরীক্ষায় বসেন ৷ 2022 সালে সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা পদে চাকরিতে যোগ দেন । বর্তমানে সুলেখা বাউরি কাশীপুরের জনার্দন কিশোর মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা। তিনিই এবার কাশীপুর বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বামেদের শিক্ষক সংগঠন এবিটএ-এর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনের প্রথম সারিতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

তবে শিক্ষকতা এবং রাজনীতির বাইরে তাঁর আরও একটি নেশা রয়েছে ৷ সেটি হচ্ছে অভিনয় ৷ সুলেখা গ্রামের অ্যামেচার যাত্রা দলের অভিনেত্রী ৷ এখানেও সমাজের 'অচলায়তন' ভেঙেছেন ৷ বাউরি সমাজ থেকে আসা কোনও এক মহিলা শিক্ষকতা-রাজনীতির পাশাপাশি মঞ্চাভিনয় দিয়ে সকলের মন জয় করবেন-এটা কল্পনা করতেও কলিজা লাগে ৷

সুলেখার এগিয়ে আসা-গ্রামাঞ্চলে সচেতনতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ৷ এখানে এখনও পর্যন্ত অ্যামেচার যাত্রা দলে ভাড়া করা মহিলা যাত্রা শিল্পীদের দিয়েই অভিনয় করা হয়। সেখানে সুলেখা বাউরি একজন শিক্ষিকা বা গৃহবধূ হয়েও যাত্রা দলের অভিনয় নাম লিখিয়েছেন ৷ আর এই ভোটের মরশুমে একদিকে প্রচার, ভোটের নানান কাজের ফাঁকেও তিনি নিয়মিত যাত্রার রিহার্সাল করছেন এবং মনোনয়নের দিনেই তিনি নারায়ণগড় গ্রামে যাত্রা মঞ্চে অভিনয় করলেন। যাত্রা পালা 'স্বর্গের পরের স্টেশন'। যাত্রার অভিনয়ের মাঝেই গ্রিন রুমে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি কাশীপুর বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী সুলেখা বাউরি।

প্রশ্ন : এই ভোটের মুখে যাত্রায় অভিনয়। এটাও কি জনসংযোগের একটা কৌশল নাকি?

সুলেখা: না না একেবারেই নয়। কারণ আমি জন্মের পর থেকেই যাত্রা দেখে আসছি। যাত্রা আমার রক্তে রয়েছে । আমার বাবা-কাকারা যাত্রা করতেন ৷ আমি যখন প্রথম যাত্রা করি তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর বয়স। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি 'মায়ের আঁচল' যাত্রাপালায় শিশু শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। ভোটের সময় প্রথম অভিনয় করছি এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷

পুরুলিয়ার কাশীপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুলেখা বাউরি

প্রশ্ন: আপনি সিপিএম প্রার্থী। যাত্রামঞ্চে তো অন্য দলের সমর্থকরাও আপনাকে দেখবেন। এটা নিয়ে একটা অন্য রকমের কি অনুভূতি হচ্ছে ?

সুলেখা : অবশ্যই অন্য রকমের একটা অনুভূতি হচ্ছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে একদিকে যেমন যাত্রায় অভিনয় করছি, তেমনি তার পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ভোটের প্রাক্কালে যাত্রা, এই প্রথমবার আমার জীবনে ঘটল। সবে আমি আমার মনোনয়ন জমা করেছি পুরুলিয়া রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের দফতরে। সেখান থেকে চারটের সময় ফিরেছি। তারপর এক দফা প্রচার সেরেছি ৷ সন্ধ্যাবেলা মেকআপ নিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি এখন।

প্রশ্ন: একদিকে ভোটের প্রচার অন্যদিকে যাত্রার রিহার্সাল। দুটো তাল সামলাচ্ছিলেন কি করে?

সুলেখা : আমি যেহেতু শিক্ষকতা করি তাই আমাকে অনেক কাজই একসঙ্গে করতে হয়। একদিকে ঘর-সংসার সামলাতে হয় ৷ পাশাপাশি স্কুলের নানা কাজও সামলাতে হয় আমাদেরকেই। সেই ভাবেই যাত্রায় আসা। তবে যাত্রায় আমার সহকর্মীরা অনেকটা সহযোগিতা করেছেন। আর মনের যদি অদম্য ইচ্ছা থাকে তাহলে যে কোনও কাজই করে ফেলা যায়।

প্রশ্ন: সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে প্রচারে শাসকের বিরুদ্ধে কোন কোন ইস্যু তুলে ধরছেন ?

সুলেখা : একদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আকাশ প্রমাণ দুর্নীতি, অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই দুর্নীতিকে সমর্থন। অর্থাৎ তৃণমূল-বিজেপি একে অন্যের সমর্থন নিয়ে দুর্নীতি করে চলেছে। কে কত বড় দুর্নীতি করতে পারে সেটাই নিয়েই এখন প্রতিযোগিতা চলছে যেন ! এর সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাও বেহাল। অন্যদিকে কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ আমরা দেখছি। তা আদতে শিক্ষা বিরোধী নীতি। ফলে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যুব সমাজ কর্মহীন। কোথাও সরকারি নিয়োগ নেই। তার পাশাপাশি 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রম করে পয়সা রোজগারের পথও বন্ধ। এ সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নেমেছি ৷

প্রশ্ন: আপনি নিজে একজন শিক্ষিকা। রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যা হল অত্যন্ত লজ্জার। মন্ত্রীও জেলে গেলেন ৷ আপনি কী বলবেন?

সুলেখা : আমি যে শিক্ষক সংগঠন করি সেই এবিটিএ প্রথম দিন থেকেই এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। আমিও সেই লড়াই সামিল হয়েছি। তবে রাজ্যের শাসক শিবির যাদের কাছে ঘুষ নিয়েছে তাদের নাম আলাদা করতে চায়নি বলেই যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি চলে গেল। এই ভূমিকা ন্যাক্কারজনক এবং এই রাজ্য সরকারের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা এখনও পর্যন্ত লড়াই আন্দোলনে রয়েছি।

প্রশ্ন : আপনি সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল করছেন ৷ চাকরি ক্ষেত্রে কোথাও চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে ? কোথাও হুমকির শিকার হতে হয়েছে ?

সুলেখা : দেখুন আমি যদি নিজে সৎ পথে থাকি এবং নৈতিকভাবে কাজ করি তাহলে আমার ভয় কীসের ? আমি আজ পর্যন্ত কোনও অসৎ কাজ করিনি ৷ অনৈতিক কোনও সুবিধা নিইনি। আমি নিজের কাজ, নিজে সৎ পথেই করে এসেছি। তারপরও যদি আমাকে হুমকি বা অন্য কিছু চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে তার জবাব মানুষ দেবে। কারণ কাশীপুরের সাধারণ মানুষ থেকে আমার ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা সবাই জানেন শিক্ষিকা হিসেবে আমি কেমন। তাই শাসক দল যদি সেই ধরনের কিছু করতে চায়, তাহলেও সেটা তারা ভেবেচিন্তেই করবে।

প্রশ্ন : প্রতিপক্ষকে নিয়ে কী বলবেন ?

সুলেখা : প্রতিপক্ষের ব্যক্তি পরিচয় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ । যে লড়াই আছে, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই। তাই লড়াই রাজনৈতিক মাঠেই হবে। কোনও ব্যক্তি বিরোধিতা আমি কখনও করিনি ৷ আগামিদিনেও করব না।

প্রশ্ন : আজকের এই যাত্রাপালা দেখতে আসার জন্য কি প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

সুলেখা: আসলে একদম সময় পাইনি ৷ যেদিন থেকে প্রার্থী ঘোষণা হল সেদিন থেকেই আমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে যাত্রার রিহার্সেলও সঠিকভাবে দিতে পারিনি। যাত্রাটা করে উঠতে পারব কিনা সেটা নিয়েও আতঙ্কে ছিলাম। মনোনয়ন এবং তারপর প্রচার সবকিছু মিলে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে কাউকে নিমন্ত্রণ করার সময়টুকুও পাইনি।

প্রশ্ন : মঞ্চে অভিনয়ের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন?

সুলেখা: আমি শুরুতেই বলেছি যে আমার পরিবারে একটি যাত্রার চল রয়েছে। আজকেও যে যাত্রাটা করছি সেটার আমার কাকার প্রযোজনা । এছাড়াও আমার দুই সহকর্মী এবং সহশিল্পী আমার উস্কানি দিয়েছেন এই যাত্রায়। তাঁরা না-থাকলে হয়ত আমার এই যাত্রায় এত সাবলীলভাবে অভিনয় করা হত না। আমরা যেহেতু এখন তিনজন মিলে যাত্রায় অভিনয় করছি তাই এই অভিনয়কে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাব এমনটাই আশা রাখি।

সারাদিনের ক্লান্তির শেষেও রাতে সুলেখাকে দেখা গেল যাত্রায় অভিনয় করতে।

সহকর্মী ও সহশিল্পীর বক্তব্য

সুলেখা বাউরিরর সঙ্গে এই যাত্রায় অভিনয় করছেন মুনমুন চট্টরাজ। সহঅভিনেত্রী সম্পর্কে মুনমুন বলেন, "আমি যখন প্রথম বি.এড নিয়ে পড়াশোনা করি তখনই সুলেখাদির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তীকালে আমরা একই স্কুলে চাকরি করি। দিদি আমাদের অভিভাবকের মতো। আমাদের সব বিষয়টা দিদি সামলে দেন। শুধু তাই নয়, দিদির এই যাত্রায় অভিনয় দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে যাত্রায় অভিনয় করছি ৷ পাশাপাশি সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো বা লড়াই সংগ্রামে দিদিকেই আগে পাওয়া যায়।"

নিয়মিত যাত্রায় অভিনয় করেন সুলেখা

কেন্দ্র-পরিচয়

লাল মাটির 'দেশ' পুরুলিয়া রাজনীতি বরাবর চিত্তাকর্ষক ৷ স্বাধীনতার পর থেকে একটা দীর্ঘ সময় কংগ্রেস এবং বামেদের মধ্যে তীব্র লড়াই ছিল জেলায় ৷ 2011 সালে প্রথম জোড়াফুল প্রার্থী হিসেবে এই কাশীপুর দখল করে তৃণমূল ৷ 2016 সালেও সেই স্বপনকুমার বেলথারিয়াই জয়ী হন ৷ 2021 সালে জেতেন বিজেপির কমলাকান্ত হাঁসদা ৷ এবার এই কঠিন আসন থেকেই লড়ছেন সুলেখা ৷

