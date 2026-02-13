বিজেপির পথে সিপিআইএম, জনমত নিয়েই ভোটের ইস্তাহার তৈরির ঘোষণা
বাংলা বাঁচাও ডট কম-এর মাধ্যমে এই মতামত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: বিজেপির পথে সিপিআইএম! আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তাহার তৈরিতে সাধারণ মানুষের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারাও৷ রাজ্যের শিক্ষিত বেকার কিংবা সাধারণ চাকুরীজীবী, মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের চাওয়া পাওয়ার কথা ফুটে উঠবে সিপিআইএমের নির্বাচনী ইস্তাহারে।
বাংলা বাঁচাও যাত্রার পর বাংলার মানুষের জনমত জানতে তৈরি হয়েছে বাংলা বাঁচাও ডট কম। সেখানেই আমজনতা জানাতে পারবেন মতামত। সেই মতামতের উপর ভিত্তি করেই হবে সিপিআইএমের নির্বাচনী ইস্তাহার। এদিন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
উল্লেখ্য, এর আগে বিজেপি সংকল্প পত্র অভিযান শুরু করেছে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে৷ সেখানে অবশ্য ফোন, ইমেইল এবং ড্রপ বক্সের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের দাবি জানাতে পারবেন৷ তার ভিত্তিতেই ইস্তাহার তৈরি করা হবে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে৷
এদিকে এদিন সিপিআইএম-এর বৈঠকে ও পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি। কংগ্রেসের সঙ্গে জটিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বলে দাবি করেন তিনি।
আগামী 19-20 তারিখ সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক হবে। সেখানে হাজির থাকবেন সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি। এই বৈঠকের আগেই শরিক দল ও সহযোগী দলগুলোর সঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আসন বণ্টন চূড়ান্ত করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন বেবি।
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বেবি বলেন, ‘‘দেশে ইন্ডিয়া জোট আছে। আমাদের সঙ্গে কংগ্রেসের ক্রিটিক্যাল ফ্রেন্ডশিপ। কোথাও তাঁরা একসঙ্গে লড়ছেন যেমন বিহার, মহারাষ্ট্রে, আবার কোথাও সেই জোট বজায় রাখছেন না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কেরলে মানুষ এলডিএফ সরকারকেই সমর্থন করবেন। শ্রম কোড লাগু করতে দেওয়া যাবে না।’’
বাংলাদেশ নির্বাচন প্রসঙ্গে বেবি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের নির্বাচন হয়েছে। ফলাফল সামনে এসেছে। নজর রাখতে হবে নতুন সরকার কী করে। নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে, সেই নিয়ে কিছু বলতে চাই না।’’
অন্যদিকে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘‘আমরা বাংলাদেশে শান্তি-সম্প্রীতি চাই। সেই দেশের গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হলে এই দেশের অনেক রাজ্য উপকৃত হবে। দক্ষিণপন্থী শক্তি বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করবে যেই কথা শোনা যাচ্ছিল, সেটা ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, শান্তি-সম্প্রীতি সুনিশ্চিত হোক।’’
এদিন পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক মৃত্যু নিয়ে সেলিম বলেন, ‘‘এই প্রথম অভিষেককে দেখলাম এরকম কোনও ঘটনায় ছুটে যেতে। এর আগে আফরাজুলকে যখন মারা হয়েছিল, তখন যাননি। রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা নিয়ে আমরা বারবার পথ নেমেছি। তাঁদের পরিবারের পাশে থেকেছি। নির্বাচনের পরও যেন যান আক্রান্তদের বাড়িতে।’’
