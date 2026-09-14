দুর্গাপুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে থাকবে মার্কস-এঙ্গেলস থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বই

দুর্গাপুজোয় সিপিএমের বুকস্টলে থাকবে মার্কস-এঙ্গেলস থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বই
CPIM Book Stall in Durga Puja: সমাজ-সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস ও দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়েও বই থাকবে সিপিএমের বই বিপণিতে ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : September 14, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে ফের বইয়ের স্টল সাজানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে সিপিএম । তবে এবারও শুধু কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বা মার্কসবাদী সাহিত্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না বামেদের বইয়ের বিপণি । ভারত ও বাংলার মনীষীদের লেখা, সমাজ-সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস এবং দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়েও একাধিক বই থাকবে স্টলগুলিতে ।
রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস ‘গোরা’-র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি । দেশ-বিদেশের সাহিত্যর তালিকায় থাকছে — ‘কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টো’, ‘আঙ্কল টমস কেবিন’, ‘অলিভার টুইস্ট’-এর মতো আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বাংলা অনুবাদও ।
বামেদের বইয়ের স্টলে ভারতীয় মনীষীদের লেখা নেই এবং সেখানে ‘বিদেশি সংস্কৃতি’ প্রচার করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিযোগকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তাঁর কটাক্ষ, ‘‘যাঁরা বই পড়েন না, বই হাতে নিয়ে দেখেন না, তাঁরাই এই ধরনের অভিযোগ করছেন ।’’ তাঁর প্রশ্ন, কোনও প্রকাশনা বা সংগঠনের স্টলে কোন বই থাকবে, তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার বিজেপিকে কে দিয়েছে ?
এবারের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রায় 20 থেকে 22টি বই নতুন করে মুদ্রণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । বামেদের বক্তব্য, পুজোর সময় বইয়ের স্টলকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করার পাশাপাশি মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী ভাবনার প্রসার ঘটানোই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মের 150 বছর উপলক্ষে তাঁর ছোটগল্প ও কিশোর গল্পের সংকলনও নতুন করে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে ‘মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ’ বইটিও থাকবে । এনবিএ-র দাবি, বইটি বহু বছর ধরেই প্রকাশিত ও বিক্রি হয়ে আসছে ।
বিজেপির তরফে বামেদের বইয়ের স্টলকে ‘বিদেশি সংস্কৃতি’র প্রচারের অভিযোগ করা হলেও সেই দাবি সরাসরি খারিজ করেছে সিপিএম । তাদের বক্তব্য, বই না পড়ে বা বইয়ের স্টলে না গিয়ে এমন অভিযোগ করা আসলে কুশিক্ষা ও অজ্ঞতার প্রকাশ । তাদের দাবি, রাজ্যজুড়ে পাঁচশোর বেশি বই বিপণি স্টলে ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাহিত্য তুলে ধরা হবে ।
ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রকাশনা তালিকাতেও এবার ভারতীয় মনীষীদের একাধিক বই থাকছে বলে জানানো হয়েছে । স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন লেখকের বই পাওয়া যাবে । রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস ‘গোরা’-র নতুন সংস্করণও প্রকাশ করা হচ্ছে ।
শুধু সাহিত্য নয়, ভারতীয় দর্শন নিয়েও একাধিক বই থাকছে এবারের তালিকায় । দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভারতীয় ষড়দর্শন বিষয়ক বই, সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা এবং ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ সম্পাদিত ‘আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য’-এর মতো বইও পাঠকদের জন্য রাখা হবে ।
বামেদের বক্তব্য, বইয়ের তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করার পরিবর্তে পাঠকদের হাতে বিভিন্ন মত ও চিন্তার বই তুলে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য । তাদের দাবি, শারদোৎসবের বুকস্টলকে কেন্দ্র করে মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার পরিসর আরও বিস্তৃত করা হবে ।
অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির মূল সমস্যা আসলে মুক্তচিন্তার প্রসার এবং বইকে ঘিরেই । ‘শারদ’ শব্দকে ঘিরেও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি বই পড়া ও মুক্তচিন্তার গুরুত্বের বিষয়টিও উঠে আসে ।
সব মিলিয়ে, ‘শারদোৎসব’-এর মরশুমে বামেদের বইয়ের স্টলকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । একদিকে বিজেপির ‘বিদেশি সংস্কৃতি’র অভিযোগ, অন্যদিকে মার্কসবাদী সাহিত্যের পাশাপাশি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অনুবাদ — বইয়ের তালিকাই হয়ে উঠেছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্র ।
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