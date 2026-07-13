লাহেক আলির গ্রেফতারিতে সরব বাম-কংগ্রেস, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি সেলিমের

লাহেক আলির গ্রেফতারিতে সরব বাম-কংগ্রেস, আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি সেলিমের
আরএসএস ও বিজেপিকে নিশানা সুজন চক্রবর্তীর ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্বের ৷
Published : July 13, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বারুইপুর ৷ যে ঘটনায় ভিড়কে উসকানি দেওয়া, গণ্ডগোল পাকানো, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বারুইপুরের সিপিআইএম নেতা লাহেক আলি ৷ রবিবার রাতে তাঁকে ভবানী ভবনে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ ৷ লাহেক আলির এই গ্রেফতারি নিয়ে এবার সরব হল সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব ৷ দলীয় নেতার গ্রেফতারির প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷
উল্লেখ্য, গত 4 জুলাই বারুইপুরে 12 বছরের কিশোরীকে অপহরণ, যৌন নির্যাতন এবং খুনের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় চারজনের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় সকলকেই গ্রেফতার করা হয় ৷ পরবর্তী সময়ে এক অভিযুক্ত পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, এনকাউন্টারে মারা যান ৷ সেই ঘটনারও পৃথক তদন্ত করছে সিআইডি ৷
তবে, নাবালিকার উপর নির্যাতনের ঘটনাক প্রতিবাদে 5 জুলাই সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বারুইপুর এলাকা ৷ রাস্তা আটকে, টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ, রেল অবরোধ, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, হামলার ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় স্থানীয় সিপিআইএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে ভিড়কে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি ৷ উল্লেখ্য, তাঁকে বারুইপুরে বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে দেখা গেছিল ৷ পাশাপাশি, অশান্তির সময়ও বিজেপির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷
সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে লাহেক আলির পাশাপাশি, সুজন চক্রবর্তী, মোনালিসা সিনহা দে-র বিরুদ্ধেও উসকানিমূলক বক্তব্য পেশের অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি ৷ সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে রবিবার রাতে বারুইপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন লাহেক ৷ গ্রেফতারির পর তাঁকে সোজা ভবানী ভবনে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷
এই গ্রেফতারি নিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "লাহেক আলি বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীর ছিলেন ৷ তাঁকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে ৷ সম্ভবত গ্রেফতার দেখাচ্ছে ৷ অন্য কোন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে ৷ কোথায় নিয়ে গেছে আমি জানি না ৷ কিন্তু, এটা না-বোঝার কোন কারণ নেই যে, আরএসএস পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের চিত্রনাট্য অনুযায়ী পুলিশ মন্ত্রী যদি চলেন, তাহলে খুব বিপদজনক, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কোন ঘটনায় গ্রেফতার ওরা নিশ্চয়ই পরে দেখাবে ৷ কিন্তু, যেটা বলা হচ্ছিল লিঞ্চিং বা কিছু একটা, সেই ঘটনা যখন ঘটেছে লায়েক আলি তার পরে ওখানে পৌঁছেছেন ৷ তদন্ত করলেই পাওয়া যাবে ৷ মিডিয়া ফিড দেখলেও পাওয়া যাবে ৷ এতদসত্ত্বেও ফাঁসাতে হবে, ভয় দেখাতে হবে ৷ সরকার ভয় পেলে পালটা ভয় দেখায় ৷"
অন্যদিকে, গণপিটুনিতে মৃত যুবককে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দোষ বলার প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করেন সুজন ৷ তিনি বলেন, "যদি তদন্তের আগেই কাউকে নির্দোষ বলে দেওয়া হয়, তদন্তের আগেই টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তদন্তের আগেই যদি কে দোষী, কার কত বড় অপরাধ, তাই নিয়ে বড়-বড় বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তাহলে সেটা আইনের শাসন নয় ৷ তৃণমূলের সরকারে আমরা দেখেছি যেভাবে আইনের শাসনকে অস্বীকার করে বিরোধীদের উপর নির্যাতন করেছে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিজেপি কি একই পথেই চলবে ?
গ্রেফতারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামার কথাও বলেন সুজন চক্রবর্তী ৷ তাঁর কথায়, "এটার বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ হবে ৷ আমরা তীব্র নিন্দা করছি ৷ মানুষকে বলব সতর্ক থাকতে, সাবধান থাকতে ৷ সরকার যেভাবে চলছে, সেটা আইনি পদ্ধতি নয় ৷ আইনি পদ্ধতিতে সরকার চলুক ৷ এটাই মানুষের দাবি হবে ৷"
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আমরা এই গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি ৷ বারুইপুর-কাণ্ডে বিজেপির তথাকথিত কোনও এক মন্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে যখন পুলিশের হাত থেকে অপরাধী ছাড়িয়ে আনার অভিযোগ ওঠে, তখন পুলিশ কার্যত চুপ থাকে ৷ পুলিশ যদি সঠিক সময়ে সক্রিয় থাকে তাহলে গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে না ৷ ইতিমধ্যে কোনওরকম ভিডিয়ো বা অডিয়ো রেকর্ডিং পদ্ধতি ছাড়া বারুইপুর-কাণ্ডে পুলিশের ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও তথাকথিত 'এনকাউন্টার' বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে ৷"
শুভঙ্করের অভিযোগ, "ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নামবে, প্রতিবাদ করবে— এটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চিত্র ৷ সেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে পুলিশ দিয়ে, মিথ্যা মামলা দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ বিজেপি সরকারের এই আচরণ প্রমাণ করে তারা মানুষের ক্ষোভকে ভয় পাচ্ছে ৷ এই কারণেই তারা 'গুন্ডা বিল'-এর মতো কালা কানুন এনেছে ৷ যাতে আগামী দিনে কোনও নাগরিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না-পারে ৷ প্রতিবাদ করলেই জেল, এই রাজনীতিই এখন বিজেপির মূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আমরা অবিলম্বে লাহেক আলির নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি ৷"