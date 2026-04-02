অসাংবিধানিক কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শাহের 'ঘুসপেটিয়া' মন্তব্যে কমিশনে সিপিএম

সিপিএমের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্য সবাইকে এটা ভাবতে বাধ্য করেছে যে, এসআইআর এবং এনআরসি-র মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

Published : April 2, 2026 at 7:48 PM IST

কলকাতা, 02 এপ্রিল: বঙ্গ বিজেপির নির্বাচনী কাজে গত শুক্রবার রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপি অমিত শাহ। তিনি একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। একাধিক বিষয়েও নানান মন্তব্য করেন। তার মাঝে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা SIR এবং এনআরসি প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন শাহ। এই নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাল বঙ্গ সিপিএম। তাঁদের অভিযোগ, অমিত শাহ অসাংবিধানিক কথা বলেছেন। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন। তাই, অমিত শাহের বিরূদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দাবি, 27 মার্চ নির্বাচনী প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সফরকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বেআইনি ও অসাংবিধানিক বক্তব্য পেশ করেছেন। যা আপত্তিকর, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অবমাননাকর মন্তব্য। এই মন্তব্য শুধুমাত্র রাজ্যের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং নির্বাচন প্রক্রিয়ারত একটি রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য বর্তমান আদর্শ আচরণবিধিরও লঙ্ঘন।

অমিত শাহ কী মন্তব্য করেন?

সিপিএমের দাবি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বিজেপির বিশিষ্ট নেতা অমিত শাহের মন্তব্য সবাইকে এটা ভাবতে বাধ্য করেছে যে, এসআইআর এবং এনআরসি-র মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, অবৈধ নাগরিকদের শনাক্ত করার একটি হাতিয়ার হিসেবে এসআইআর-কে উল্লেখ করে অমিত শাহের মন্তব্য (ঘুসপেটিয়া) একটি সুস্পষ্ট বিচ্যুতি। কারণ, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কারও নাগরিক অধিকার বাতিল করা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার বাইরে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, খসড়া এনআরসি থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েন না৷ কারণ, ভোটার তালিকাভুক্তি 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে পরিচালিত হয়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র সংযোগ স্থাপন ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়। তাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতো উচ্চ পদে থাকা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য ভয়ের এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই দাবি করছে সিপিএম৷ এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয় বলেও মনে করছে বামেরা। তাই, জাতীয় নির্বাচন কমিশন দফতর থেকে অবিলম্বে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মহম্মদ সেলিম, শমিক লাহিড়িরা।

