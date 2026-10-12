দিল্লিতে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ, জ্ঞানেশের পদত্যাগ-SIR প্রত্যাহারের দাবি সিপিএমের
CPIM Demands Gyanesh Kumar Resignation: সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছে ৷
Published : October 12, 2026 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-কে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ বাড়াল সিপিএম । দিল্লিতে আন্দোলনে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ তুলে সরব হল দলের কেন্দ্রীয় কমিটি । একই সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, এসআইআর প্রত্যাহার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বাতিলের দাবিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামার আহ্বান জানাল সিপিএম ।
গত 9 ও 11 অক্টোবর নয়াদিল্লিতে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । মূলত, 9 থেকে 11 অক্টোবর পর্যন্ত বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও, 10 অক্টোবর চলমান এসআইআর-বিরোধী আন্দোলন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা । ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সময় দলের নেতাদের আটক করা হয় । এরপরেই সোমবার তা নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি ৷
তাদের দাবি, খবরে প্রকাশিত তথ্য নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা, বিশেষত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যায় নাম বাদ পড়ার যে চিত্র সামনে এসেছে, সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য সেই উদ্বেগকেই আরও জোরালো করেছে । কঠোর বিধিনিষেধ ও দমনপীড়নের অভিযোগ সত্ত্বেও দেশজুড়ে তরুণ, ছাত্রছাত্রী, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, তার প্রশংসাও করেছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি ।
তাদের বক্তব্য, এই আন্দোলন শুধু এসআইআরের বিরোধিতা নয় ৷ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভোটাধিকার রক্ষা, নাগরিক স্বাধীনতা, সংবিধানস্বীকৃত নাগরিকত্বের ভিত্তির বৈধতা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের কাছে জবাবদিহির আওতায় রাখার বৃহত্তর লড়াই । সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশজুড়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, আন্দোলনের বিস্তার তারই প্রতিফলন ।
বৈঠক শেষে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি । তাদের মূল তিনটি দাবি হল— মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, এসআইআর প্রত্যাহার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বাতিল ।
সিপিএমের এই অবস্থানের ফলে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে । ভোটার তালিকা সংশোধনের স্বচ্ছতা, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং বিরোধী কণ্ঠের উপর প্রশাসনিক পদক্ষেপ, এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তা দিয়েছে ।
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার অনুমোদন, তা পরিচালনার পদ্ধতি এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিয়ে একাধিক মৌলিক প্রশ্ন উঠছে । পাশাপাশি, ফর্ম 6-এ বেআইনি সংশোধন করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে ।
সিপিএমের আরও দাবি, বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য ফর্ম 7-এর আবেদন ব্যাপক হারে জমা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন, যার ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দল । এই পরিবর্তনগুলি নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকদের আইননির্ধারিত ভূমিকা ও ক্ষমতার পরিপন্থী বলে অভিযোগ উঠছে ।
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির মতে, এসআইআর এখন দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । ভোটাধিকার সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান প্রকাশ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি । তাই কোনও প্রক্রিয়ায় এই অধিকার বিপন্ন হলে তার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে ।
দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপেরও নিন্দা করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি । বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে দিল্লি পুলিশ সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপ চালিয়েছে । শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত, প্রতিবাদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানোর অধিকার খর্ব করা হচ্ছে ।
সিপিএমের অভিযোগ, এই পদক্ষেপ সংবিধানের 19 নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘনের সামিল । বিজেপি-আরএসএসের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন শাসনব্যবস্থায় ভিন্নমত প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে । পুলিশি পদক্ষেপের প্রসঙ্গে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়েছে, দলের প্রবীণ নেতাদের পাশাপাশি সাংসদ জন ব্রিটাস ও শিবদাসন এবং মহিলা আন্দোলনকারীদের উপর যে দমনপীড়ন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় । বিভিন্ন ছাত্রনেতার উপরও পুলিশি হামলার অভিযোগ তুলেছে সিপিএম । এমনকী, কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের স্থান হরকিষেন সিং সুরজিৎ ভবনের চত্বরেও পুলিশ জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ সিপিএমের ।
এখানেই শেষ নয় । ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার পর প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার চত্বরে পুলিশ প্রবেশ করে সাংবাদিক-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে বলেও অভিযোগ করেছে সিপিএম । বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও আটক করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে । আরও অভিযোগ, পুলিশের পোশাক পরা কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ পোশাকে থাকা ব্যক্তিদের ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানো ও আক্রমণ করা হয়েছে । মহিলা আন্দোলনকারীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ সংক্রান্ত দৃশ্যও সামনে এসেছে বলে উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি ।
এখন নজর, এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সিপিএম-সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি কতটা বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে পারে এবং নির্বাচন কমিশনের উপর রাজনৈতিক চাপ কতটা বাড়ে !
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