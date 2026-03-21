আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের 50 প্রশ্নের উত্তর কবে মিলবে, সিবিআইকে কলতান

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের 50 প্রশ্নের উত্তর কবে মিলবে, সিবিআইকে কলতান
ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি পানিহাটির সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : March 21, 2026 at 9:17 PM IST
পানিহাটি, 21 মার্চ: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র—রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক ব্যতিক্রমী আসন । এখানে কোনও একটি দল কখনও স্থায়ীভাবে আধিপত্য কায়েম করতে পারেনি, বরং সময়ের সঙ্গে পালটেছে জনরায় । অতীতের ভোটের পরিসংখ্যান সেই কথাই বলে । কখনও সিপিআই, কখনও কংগ্রেস, আবার কখনও তৃণমূল কংগ্রেস—পানিহাটির মানুষ বারবার বদলেছেন তাদের প্রতিনিধি ।
ষাটের দশকের শেষ থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত একাধিকবার এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সিপিআই নেতা গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। মাঝে 1972 সালে কংগ্রেসের তপন চট্টোপাধ্যায় জয়ী হন । নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মল ঘোষ প্রথমে কংগ্রেস, পরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে এই আসনে জয়ের স্বাদ পান । 2006 সালে আবার সিপিআই ফিরে এলেও, তারপর থেকে টানা তৃণমূলের দখলেই রয়েছে আসনটি । দীর্ঘদিনের বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না—তার পরিবর্তে প্রার্থী হয়েছেন তাঁরই পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ ।
অন্যদিকে, গত বিধানসভা নির্বাচনে জোট প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য । এবারে বাম শিবিরের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত । আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে যে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি । সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও জনসংযোগকে পুঁজি করেই পানিহাটির ভোটযুদ্ধে নেমেছেন কলতান ।
ইটিভি ভারত-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এলাকার সমস্যা, মানুষের প্রত্যাশা এবং পরিবর্তনের বার্তা—সব মিলিয়ে এবারের লড়াইয়ে নতুন সমীকরণের বার্তা দিয়েছেন কলতান ৷
প্রশ্ন: পানিহাটি কেন্দ্রের নাম এলেই প্রথম যে নামটি মনে আসে, তা হল আর জি করের ঘটনা । মৃত নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বিচারের দাবি নিয়ে আপনাদের লড়াই, এখন আপনার প্রতিপক্ষ হতে চলেছেন সেই নির্যাতিতার মা । কীভাবে লড়বেন ?
কলতান: আমাদের লড়াই যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে । যাঁরা নির্যাতন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে । যাঁরা এই গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে । আমরা জানতে চাই সিবিআইয়ের কাছে কাকিমা (নির্যাতিতার মা) যে 50টি প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর কবে পাওয়া যাবে । আমরা জানতে চাই, সিবিআই কেন তাদের হলফনামা বদলে দিল ! যেদিন আমরা নির্যাতিতার ডেডবডির গাড়ি আটকে ছিলাম সেদিন জানতাম না কে তৃণমূল, কে সিপিএম, কে বিজেপি । আগামিকাল আবারও যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে আবার আমরা একইভাবে গাড়ি আটকাব, আমরা জানতে চাইব না কে, কোন রাজনৈতিক দল করেন ।
প্রশ্ন: পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থাটা কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: পুর-পরিষেবার সম্পূর্ণ বেহাল দশা এই পানিঘাটিতে । রাস্তাঘাটে জমা জল, তার থেকে তৈরি হচ্ছে মশা । যত্রতত্র জঞ্জাল । পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব । এখনও প্রচুর কাঁচা রাস্তা । সব মিলিয়ে দম বন্ধ করা পরিবেশ পরিস্থিতি । আমরা মানুষের কাছে একটা কিউআর কোড দিয়েছিলাম, আবেদন করেছিলাম আপনারা বলুন, পানিহাটিতে কী কী সমস্যা আছে । কী বিকল্প হলে ভালো হয় । সেখানে পুরো পরিষেবা নিয়ে মানুষ যেভাবে লিখেছেন, তাতে বোঝাই যাচ্ছে তারা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আছেন । এর থেকে পরিত্রাণ চাইছেন মানুষ, যে পরিত্রাণ একমাত্র বামপন্থীরাই দিতে পারবেন ।
প্রশ্ন: তৃণমূল ও বিজেপির লড়াইয়ের মধ্যে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে সাধারণ মানুষের মনে কতটা দাগ কাটতে পারবেন ?
উত্তর: তৃণমূলকে মানুষ এতদিন ভোট দিয়েছেন, বিজেপিকেও মানুষ এতদিন ভোট দিয়েছেন । গত 15 বছর ধরে তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে । গত দশ বছর ধরে বিজেপি সরকার চালাচ্ছে গোটা দেশে । নেতা, মন্ত্রী তো কম হয়নি । তাহলে বিজেপির কোনও নেতা বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরির নতুন ব্যবস্থা করতে পারলেন ? নাকি তৃণমূলের কোনও নেতা এতগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া কটন মিলে নতুন করে শিল্প তৈরি করতে পারলেন ! মানুষ বিজেপি-তৃণমূলের সেটিংটা দেখেছেন, চোখের সামনে । মুর্শিদাবাদের তামান্নার ঘটনা থেকে পহেলগাঁও, মানুষ সবটা দেখেছে । তাই মানুষ আবার লালঝান্ডাকে ভরসা করছে ।
প্রশ্ন: পানিহাটি কেন্দ্রেই বাড়ি আর জি করের নির্যাতিতার পরিবারের ৷ রাজ্যের নারী নিরাপত্তার বিষয়টি কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: গোটা দেশেই নারী নিরাপত্তার অবস্থা খুবই খারাপ । পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা আরও খারাপ, এখানে নারীর সম্মান নিরাপত্তা ধুলোয় মিশে গিয়েছে । আপনি হাথরাস, উন্নাও কিংবা পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, গেদে হয়ে ধূপগুড়ি কিংবা আর জি কর, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ বলুন, সমস্ত জায়গায় অপরাধীরা প্রকাশ্যে বলছে, 'সরকার আমাদের সাথে আছে ! আমাদের কেউ শাস্তি দিতে পারবে না '। ফলে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা লড়াই করছে নারীর নিরাপত্তা, নারীর সম্মানের জন্য । বামপন্থীরা জায়গায় জায়গায় ক্যাম্প করেছে, সেল্ফ ডিফেন্স-মার্শাল আর্ট শেখানোর জন্য । কারণ সরকারের উপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না । তাই লাল ঝান্ডাকে পাশে নিয়ে ভরসাটা আসলে নিজেদের তৈরি করতে হবে।
প্রশ্ন: এলাকায় তো নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, আলো লাগানো হচ্ছে । আপনি বলছেন, এখানে উন্নয়ন হয়নি?
উত্তর: আজকে যে নতুন রাস্তাটা তৈরি হয়েছে, এই যে হাওয়া দিল, একটু বৃষ্টি হল, আপনি কাল সকালে দেখবেন ওই রাস্তা থেকে ধুলো উড়ছে ! গোটাটাই কাটমানির টাকায় হচ্ছে । নতুন যে আলো লাগানো হয়েছে, আমি আপনাকে গতকাল পরশুর ছবি দেখিয়ে দিতে পারি, আমি যেখানে যেখানে প্রচারে গেছি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে হচ্ছে । অন্য কমরেডরা এসে মুখে আলো ধরছেন । রাস্তায় আলো লাগানো নেই। আলোর টাকা এসেছিল হয়তো । গত পুজোর সময় শুনেছি ফান্ডে টাকা এসেছিল, আলো লাগানোর জন্য । সে টাকা কোথায় চলে গেছে হিসেব নেই । এবারের ভোটে ওই টাকার হিসেব চাওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত হচ্ছেন ৷
প্রশ্ন: প্রচারে দুর্নীতির বিষয়টা কীভাবে তুলে ধরছেন?
উত্তর: চাকরি দুর্নীতির আন্দোলনে বামপন্থীরা 2013 সাল থেকে আছে । এই এলাকাতেও খুঁজলে এমন অনেক নাম পাওয়া যাবে, যাদের ওই চাকরি দুর্নীতির জন্যই চাকরি চলে গিয়েছে । যারা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন, হাইকোর্টের রায় চাকরি চলে গেছে, তাদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে, সেটা মানুষ জানেন । পাড়া-প্রতিবেশী জানেন । তাদের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা বামপন্থীরা লড়েছে, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মানুষ আমাদেরকে সেই ভরসা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি ।
প্রশ্ন: আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন চাকরি দিতে পারবেন ?
উত্তর: সমস্ত জায়গায় যেখানে শূন্যপদ রয়েছে সেখানে যথাযোগ্য নিয়মের ভিত্তিতেই চাকরি হবে । এটা শুধু কথার কথা নয় । 97 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন এই কারণেই বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করেছিল । সেটা আবার হবে । যেখানে যেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আছেন সেখানে ধাপে ধাপে তাদের স্থায়ীকরণ করতে হবে । বামফ্রন্ট সরকার আগেও করেছে । কলেজে যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা আছেন, কর্পোরেশন যে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা আছেন তাঁদের নিয়ম মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে স্থায়ীকরণের যা যা ব্যবস্থা সেটা বামফ্রন্ট করতে পারে ৷ কারণ, আমাদেরই এই ঐতিহ্যটা রয়েছে । তৃণমূলের ঐতিহ্য চুরি দুর্নীতিতে । ওরা কাজ দিতে পারবে না । পারলে একমাত্র বামফ্রন্টই পারবে ।
প্রশ্ন: আপনি বারে বারে বলছেন, তৃণমূল চুরি দুর্নীতি করছে । কিন্তু আরও একটা জিনিস যেটা সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটছে, সেটা হল বিভিন্ন ধরনের ভাতা তৃণমূল আমলে চালু হয়েছে । বেকারভাতাও চালু হয়েছে । এটা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন ?
উত্তর: বেকার ভাতা, বামফ্রন্ট চালু করেছিল । করেছিল এই কারণে যে যতদিন পর্যন্ত না কাজ ততদিন পর্যন্ত বেকার ভাতা । বাম জমানাতেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড হল । বাড়িতে চিঠি এল । বেকার ছেলে চাকরি পেল । তখন বেকার ভাতা বন্ধ হল । এখন যেটা চালু হয়েছে পাঁচ বছর বাদে সেই বেকার ভাতাটা বন্ধ হয়ে যাবে । কিন্তু কাজ কোথায় পাবে ? তার কোনও গ্যারান্টি নেই । ভাতা মানুষের অধিকার । এটা কারও দয়া অনুকম্পা নয় । যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে, ওই বেকার ভাতা, স্কুলের মিড ডে মিল, স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া নিজের অধিকারের সেই ভাতা বামফ্রন্ট দেবে । মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হবে । স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে । পরিবেশের উন্নয়ন হবে । রাস্তাঘাটে উন্নয়ন হবে । ব্রিজ হবে, হাসপাতাল হবে । পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে । এটাই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলা হচ্ছে ।
প্রশ্ন: এবার পানিহাটিতে ভোটার লড়াই কতটা কঠিন মনে হচ্ছে ?
উত্তর: ময়দানের লড়াইতে আছি বলেই তো ভোটের লড়াইতে আছি । যারা ময়দানের লড়াইতে নেই তারা মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ভোটের লড়াইতে চলে আসলে পশ্চিমবাংলার মানুষের কোন উপকার হবে না । যে রাস্তার ধুলো, কাদা গায়ে মেখেছে, রাস্তার ঘামের গন্ধ যার গায়ে আছে, সেই মানুষই তো বিধানসভায় গেলে ওই ঘামের দাম চাইবে । আমরা এইরকম একটা পরিবেশে তৈরি করতে চাইছি ।
প্রশ্ন: বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে মানুষকে কি আশ্বাস দিচ্ছেন ?
উত্তর: এখানকার মানুষজন আমাদের যে যে দাবি লিখে দিয়েছেন, এইগুলো সকলের সমস্যা ৷ আমরা বলছি, লালঝান্ডা জিতলে, বামপন্থীরা জিতলে ধর্মের ভাগাভাগি নয়, মানুষের উন্নয়নই অগ্রাধিকার পাবে ৷
আরও পড়ুন: