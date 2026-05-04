নোয়াপাড়ায় ভিভিপ্যাট উদ্ধার: কমিশনের মকপোলের তত্ত্ব উড়িয়ে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দীপ্সিতার

নোয়াপাড়ায় ভিভিপ্যাট উদ্ধার: কমিশনের মকপোলের তত্ত্ব উড়িয়ে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দীপ্সিতার
সোমবার সকালে গুরু নানক গণনাকেন্দ্রে যান দমদম উত্তরের সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর ।
Published : May 4, 2026 at 3:49 PM IST
কলকাতা, 4 মে: চলছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা ৷ বামেদের জন্য এখনও পর্যন্ত খুব ভালো খবর কিছু না-থাকলেও, গণনাকেন্দ্রগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাম প্রার্থীরা ৷ সোমবার সকালে গুরু নানক গণনাকেন্দ্রে যান দমদম উত্তরের সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর । সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ায় ভিভিপ্যাট উদ্ধার কাণ্ডে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেন তিনি ৷
এদিন দীপ্সিতা বলেন, "আমি একটু আগে গণনাকেন্দ্রে এসেছি । খবর পেয়েছি যে দুটো সিটে আমরা এগিয়ে আছি । আমাদের এজেন্টরা গণনাকেন্দ্র ছাড়বে না ।"
এদিকে, নোয়াপাড়ার ঘটনা নিয়েও এদিন সরব হন সিপিআইএম প্রার্থী ৷ ভোটগণনার ঠিক আগে ভিভিপ্যাটের স্লিপ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় কমিশন দাবি করেছে, ওগুলি মকপোলের ভিভিপ্যাট স্লিপ ৷ তবে এই দাবি মানতে নারাজ দীপ্সিতা ৷ তিনি এদিন বলেন, "এটা যদি মকপোল হয়ে থাকে, তাহলে এগুলি বাইরে এল কীভাবে ? আমাদের প্রার্থী বলেছেন এটা মকপোলিং নয় । এটা তো এমন নয় যে সিপিএম নিজেই মক পোল করেছে । যে স্লিপ উদ্ধার হয়েছে তাতে বেশিরভাগই সিপিআইএম-এর ।"
তাঁর আরও অভিযোগ, "উত্তর দমদমে আমাদের গণনাকেন্দ্র অনেকক্ষণ পর সিল হয়েছে । আমরা জানি না, এটা কোনও রকমের ষড়যন্ত্র হয়েছে কি না । কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করে এসেছি ।"
উল্লেখ্য, উত্তর 24 পরগনার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভিডিয়ো ভোটগণনার ঠিক আগের রাতে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ যেখানে দেখা যায়, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ভিভিপ্যাটের স্লিপ । আর তাকে ঘিরেই চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়ায় । পরে কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই সিল্পগুলি মকপোলের । এর সঙ্গে মূল ভোটের কোনও যোগ নেই ।
জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার নীলগঞ্জে রাস্তার উপর VVPAT-এর স্লিপ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ আচমকাই দেখা যায়, রাস্তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ভিভিপ্যাটের স্লিপ । নীলগঞ্জ এলাকায় এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়ায় । গণনার আগের রাতের এই ঘটনায় মাথায় হাত পড়ে স্থানীয় ভোটারদের । স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দেয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সিপিএম প্রার্থী গার্গী চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কর ভট্টাচার্য ও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং । যান নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরাও । কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছেন ।