গুরুদেবের গানই প্রতিবাদের অস্ত্র ! রাজ্যজুড়ে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার ডাক

আগামী 4 নভেম্বর রাজ্যে সব জায়গায় দুপুর 2টোয় এবং সন্ধ্যা 7টায় একসঙ্গে 'আমার সোনার বাংলা' গান গেয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে ।

গান গেয়েই জানানো হবে প্রতিবাদ (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 2, 2025 at 2:01 PM IST

কলকাতা, 2 নভেম্বর: 1905 সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি....'। যা 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের পর জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ । আর সেই গান গাওয়ায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নির্দেশে কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় মামলা রুজু করেছে সে রাজ্যের পুলিশ ৷ যা নিয়ে তোলপাড় রাজনীতি । কংগ্রেসের পর এবার সিপিএম-ও রাজ্যজুড়ে এই ঘটনার প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে । এই গান গেয়েই জানানো হবে প্রতিবাদ ৷

সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, "আগামী 4 নভেম্বর রাজ্যের সর্বত্র দুপুর 2টোয় এবং সন্ধ্যা 7টায় একসঙ্গে 'আমার সোনার বাংলা' গান গেয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে । বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে স্কুলে, পাড়ায়, সামাজিক মিলনস্থলগুলিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এতে শামিল হবেন ।"

ETV BHARAT
রবীন্দ্রচেতনায় 'সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী হামলা'র প্রতিবাদ (নিজস্ব চিত্র)

রবীন্দ্রচেতনায় 'সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী হামলা'র প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ছাত্র সংগঠন এসএফআই, যুবসংগঠন ডিওয়াইএফআই, শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ-সহ বিভিন্ন গণসংগঠন । সিপিএম নেতা তথা এসএফআইয়ের সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "রবিঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা ! বিজেপির পক্ষেই সম্ভব এবং এখানকার বিজেপি নেতারা সেটা ডিফেন্ডও করছেন । বাংলাদেশে ইসলামিস্ট মৌলবাদীদের মধ্যে একটা প্রলাপ চালু আছে, নজরুল মুসলমান কবি, তাঁর বিভিন্ন লেখা চুরি করেই নাকি রবীন্দ্রনাথ এত বড় হয়েছিলেন । বলা বাহুল্য, তাঁরা নজরুলও পড়েননি, রবীন্দ্রনাথও পড়েননি ।"

ETV BHARAT
গুরুদেবের গানই প্রতিবাদের অস্ত্র ! (নিজস্ব চিত্র)

সৃজন আরও বলেন, "এখনও বাংলাদেশে ইসলামের জামা পরা দাঙ্গাবাজদের মধ্যে থেকে মাঝেমধ্যেই 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত রাখা যাবে না জাতীয় দাবিদাওয়া ওঠে । আমাদের এখানে অসম, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি রবীন্দ্রনাথের লেখাকে সিলেবাস থেকে বাদ দিয়েছে অতীতে । এবার অসমে বিজেপি সরকার 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করল । এই গানটি একটা গোটা জাতির, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের সমস্ত বাংলাভাষি মানুষের প্রাণের গান । বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির গাত্রদাহ স্বাভাবিক, রবিঠাকুরই লিখেছেন, 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে....৷' এপারে বিজেপি হল হিন্দুধর্মের জামা পরা রাজাকার । ওপারে জামাত হল ইসলামের জামা পরা বজরঙ দল । এদের দু'জনেরই কমন শত্রু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল । আর, সেজন্যেই আমাদেরও কমন শত্রু বিজেপি-জামাত ।"

ETV BHARAT
রাজ্যজুড়ে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ার ডাক (নিজস্ব চিত্র)

শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ'র সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে নির্দিষ্ট জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ করা যায় না । তিনি বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক । কিন্তু আরএসএস ও বিজেপি পরিকল্পিতভাবে রবীন্দ্র ভাবনাকে আক্রমণ করছে । উত্তরপ্রদেশের স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তখনও আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি । রবীন্দ্রনাথের বহুত্ববাদ, উদার চিন্তা ও চেতনার ভাবনায় বিশ্বাসী আমরা । তাই আগামী মঙ্গলবার টিফিন পিরিয়ডে রাজ্যের সব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করা হবে ।"

ETV BHARAT
গান গেয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে (নিজস্ব চিত্র)

পবিত্র সরকার, ঊর্মিমালা বসু, সব্যসাচী চক্রবর্তী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি মিশ্র, কল্যাণ সেন বরাট-সহ বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে শনিবার যৌথ আবেদনে বলা হয়েছে, "বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বহু প্রথিতযশা বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিকভাবে অবমাননা করে চলেছে বিজেপি নেতৃত্ব । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও সেই কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন । তাঁরা বিশ্বকবির যে যে গান নিষিদ্ধ করেছেন, সেই গান-ই অস্ত্র হোক ।"

