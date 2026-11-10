বাজির শব্দে ‘সনাতনী জাগরণ’ ! মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমলোচনায়র সরব সিপিএম-কংগ্রেস

বাজির শব্দে ‘সনাতনী জাগরণ’ ! মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমলোচনায়র সরব সিপিএম-কংগ্রেস
CPIM-Congress Slams Suvendu Adhikari: সুজন চক্রবর্তীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করছে ৷ কংগ্রেসের বক্তব্য, শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য পরিবেশবিরোধী ৷
Published : November 10, 2026 at 5:48 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কালীপুজোয় বাজি ফাটানো, শব্দদূষণ ও পরিবেশ দূষণকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর ‘সনাতনী’ মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের সমালোচনা করলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । একই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন কংগ্রেসও ৷ শুভেন্দুর মন্তব্যকে ‘অবৈজ্ঞানিক’ ও ‘পরিবেশবিরোধী’ বলে আখ্যা দিয়েছে তারা ৷
সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী প্রতিদিনই এমন কিছু মন্তব্য করছেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে এবং মানুষ হাসাহাসি করছেন । বাজির শব্দে আনন্দ পাওয়া এবং তাকে ‘সনাতনী ব্যবস্থা ফিরে আসা’ বলে ব্যাখ্যা করার যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘আমি জানি না কোন সনাতনী ব্যবস্থায় এরকম বাজি ফাটানোর শব্দকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।’’
এখানেই থেমে থাকেননি সুজন । ‘সনাতনী’ পরিচয়ের সংজ্ঞা নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘কোন কাজ সনাতনী আর কোন কাজ সনাতনী নয়, তা নিয়ে প্রতিদিন বিচ্ছিন্ন মন্তব্য না করে মুখ্যমন্ত্রীর বরং একটি তালিকা প্রকাশ করা উচিত । ব্যঙ্গের সুরে তাঁর প্রশ্ন, নারদকাণ্ডে টাকা নেওয়া, বুকস্টল ভাঙচুর, চোরবাগানে মানুষের মৃত্যু কিংবা ইচ্ছেমতো শব্দবাজি ফাটানো, এসবও কি সনাতনী ব্যবস্থার অংশ ?’’
সুজনের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে । ধর্মীয় পরিচয়ের প্রসঙ্গ টেনে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি না করে বাস্তব সমস্যাগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত বলেই মনে করছেন তিনি ।
অন্যদিকে, কংগ্রেসও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, কালীপুজোয় বাজি ফাটানো, শব্দদূষণ ও পরিবেশ দূষণের মতো পৃথক বিষয়কে এক করে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তা অনভিপ্রেত ও পরিবেশবিরোধী ।
শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, শব্দদূষণ, পরিবেশদূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে যখন গোটা বিশ্ব উদ্বিগ্ন, তখন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কাছ থেকে এমন অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য প্রত্যাশিত নয় । মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি এই ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকার আবেদন জানান ।
‘সনাতনী জাগরণ’ প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছে কংগ্রেস । শুভঙ্কর সরকারের প্রশ্ন, কোনও ব্যক্তি সারা বছর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করলেও তিনি যদি অপরাধ করেন, তাহলে কি তাঁকে অপরাধী বলা যাবে না ? তাঁর বক্তব্য, সনাতন ধর্মের শিকড়, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের প্রকৃত যোগ রয়েছে, তাঁদের নিজেদের সনাতনী পরিচয় নিয়ে আলাদা করে ঢাক পেটানোর প্রয়োজন হয় না ।
কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে হঠাৎ করে সনাতনী পরিচয়কে সামনে আনার প্রবণতা ধর্মের মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করছে । এই ধরনের রাজনীতির বিরোধিতা করে তারা ।
কালীপুজোয় বাজির ব্যবহার ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক এবার ধর্মীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক বক্তব্যের সংঘাতে নতুন মাত্রা পেল । একদিকে সুজন চক্রবর্তীর ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ, অন্যদিকে শুভঙ্কর সরকারের পরিবেশ ও বিজ্ঞানমনস্কতার যুক্তি, দুই বিরোধী শিবিরের সমালোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর ‘সনাতনী’ মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল ।
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