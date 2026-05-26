দমদম ক্যান্টনমেন্টে রেলের হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যৌথ বিক্ষোভে সিপিআইএম-কংগ্রেস
আলোচনার মাধ্যমে পুনর্বাসন ও সমস্যার সমাধানের দাবি ৷ CITU ও INTUC-এর পক্ষ থেকে যৌথ স্মারকলিপি দেওয়া হল রেল কর্তৃপক্ষকে ৷
Published : May 26, 2026 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 26 মে: কয়েকমাস আগেও বিধানসভা নির্বাচনে একে অপরের প্রতিপক্ষ ছিল তারা ৷ এমনকি নির্বাচনী জোট নিয়ে একবারের জন্যও আলোচনার টেবিলে বসতে দেখা যায়নি কংগ্রেস ও সিপিআইএম-কে ৷ শুরু থেকেই একলা চলো নীতি নিয়ে চলেছে দুই দল ৷ এবার তাদেরই দেখা গেল একসঙ্গে বিক্ষোভ দেখাতে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্টেশন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রেলের জমি থেকে হকার ও জবরদখল উচ্ছেদের কাজ চলছে ৷ তারই প্রতিবাদে এ দিন দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ যে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷
হাজার হাজার গরিব রেল হকার ও তাঁদের পরিবারের জীবন-জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাম ও কংগ্রেস উভয়পক্ষ ৷ তাদের অভিযোগ, চাকদা রেল স্টেশনে এই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার আবহে প্রমথ মণ্ডল নামে এক রেল হকারের রহস্যজনক মৃত্যু অত্যন্ত উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি করেছে ৷ তার দোকানের সামনেই রেললাইন থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ যে ঘটনায় রেলের হকারদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে ৷
এ বিষয়ে সিপিআইএম নেতা ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, "আমরা অবিলম্বে এই অমানবিক ও বেপরোয়া উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি ৷" সিপিআইএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, উপযুক্ত পুনর্বাসনের পরেই উচ্ছেদ করা যাবে ৷ আর এর জন্য রেল হকার সংগঠনগুলির সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছে ৷
অবিলম্বে রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে 'বেপরোয়া' হকার উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ, উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার CITU ও INTUC যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ৷ CITU ও INTUC-এর পক্ষ থেকে যৌথ স্মারকলিপি দেওয়া হয় রেল কর্তৃপক্ষকে ৷
উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা বলেন, "রেল হকাররা অতীতেও রেলের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দোকান স্টেশনের অভ্যন্তরে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছেন ৷ যাত্রী পরিষেবা, নিরাপত্তা ও রেলের সামগ্রিক স্বার্থে রেল হকাররা সর্বদাই সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তা করতে প্রস্তুত ৷"
সিপিআইএম নেতা ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, "আমরা দাবি জানাচ্ছি, প্রতিটি স্টেশনে রেল কর্তৃপক্ষ, রেল হকার সংগঠন এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন ও জীবিকার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান বের করা প্রয়োজন ৷"
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতেও রেল হকাররা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ৷ কিন্তু, উন্নয়নের নামে গরিব মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়া কখনওই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ৷ তাই উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা ও পুনর্বাসনের স্বার্থে অবিলম্বে আলোচনায় বসা জরুরি ৷ আমরা পূর্বের ন্যায় পুনরায় রেল হকারদের বৈধ লাইসেন্স ও পরিচয়পত্র প্রদানের দাবি জানাচ্ছি ৷ এই সমগ্র বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার এবং রেল হকার সংগঠনগুলির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সমাধান করা হোক ৷"