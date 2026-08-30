তৃণমূলকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার চেষ্টা বিজেপি-র ! অভিযোগ সেলিমের
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরব সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক ৷ বাঙালি কীভাবে কথা বলবে, শুভেন্দু ঠিক করবেন না, সেলিমের নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : August 30, 2026 at 1:49 PM IST
কল্যাণী, 30 অগস্ট: বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনৈতিক সম্পর্ক, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, হকার উচ্ছেদ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে বিতর্ক - একাধিক ইস্যুতে শনিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ নদিয়ার কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনের প্রথমদিনে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন সেলিম ৷ সেখানেই যাদবপুর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টার অভিযোগ করেন তিনি ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, "মুক্ত চিন্তা ও স্বদেশি শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যাদবপুরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে ৷ সেখানে বাঙালি কীভাবে কথা বলবে, শুভেন্দু ঠিক করবেন নাকি ! ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বরদাস্ত করা হবে না ৷"
তৃণমূলকে ঘিরে বিজেপির ভূমিকা প্রসঙ্গে সেলিমের মন্তব্য, "বিজেপিই প্রতিদিন তৃণমূলকে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা করছে ৷ সাপুড়েরা সাপকে ঝাঁপিতে ঢুকিয়ে রাখে, সময় মতো বের করে ৷ এখানেও তাই চলছে ৷" তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের পর তৃণমূলের ছবি, ব্যানার ও হোর্ডিং অনেকটাই সরে গেলেও বিজেপি বিভিন্ন ইস্যুতে তৃণমূলকে ফের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসছে ৷
সেলিমের দাবি, তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনে মানুষ পরিবর্তনের আশায় ভোট দিয়েছিল ৷ কিন্তু, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরও মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছে না ৷ তাঁর অভিযোগ, বিজেপি আগে দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিয়োগ দুর্নীতি থেকে চিটফান্ড—কোনও ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷
বিজেপি-তৃণমূলের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সেলিম বলেন, "দুই দলের রাজনীতিতেই মেরুকরণ এবং বিভাজনের ভূমিকা রয়েছে ৷ মানুষের রুটি-রুজি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মন্দির-মসজিদ এবং হিন্দু-মুসলিমের প্রশ্নকে সামনে আনা হয়েছে ৷"
বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে 'ফ্যাসিস্ট কায়দায়' আক্রমণের অভিযোগও তোলেন সেলিম ৷ তাঁর দাবি, হকার, ফুটপাথবাসী, ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের জীবিকার উপর আক্রমণ চলছে ৷ একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যম ও সংস্কৃতির উপর চাপ তৈরির অভিযোগ করেন তিনি ৷ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল পরিস্থিতি নিয়েও রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক ৷ মালদা জেলা হাসপাতালে পরপর নবজাতকের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, "দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে ৷ সরকারের উচিত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ৷"
কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলার ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত আফতাব আনসারির সেল থেকে মোবাইল, ওয়াই-ফাই সরঞ্জাম ও নগদ টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন সেলিম ৷ তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকার আফতাব আনসারিকে বিদেশ থেকে গ্রেফতার করে আইনি প্রক্রিয়ায় জেলে পাঠিয়েছিল ৷ বর্তমানে জেলের ভিতরেও প্রভাবশালীদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ কিষেণজির এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সেলিম বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান ৷ তাঁর বক্তব্য, তদন্ত হলে তৎকালীন রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে বহু তথ্য সামনে আসতে পারে ৷
এদিন সিপিআইএম-এর বর্ধিত অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কল্যাণীতে রাজনৈতিক উত্তাপও চোখে পড়ে। অধিবেশনের মূল তোরণ উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে। অভিযোগ, মাত্র কয়েক ফুট দূরে বিজেপির তরফে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় কর্মশালা'র তোরণ তৈরি করা হয়েছে ৷ অধিবেশনস্থলের লাল পতাকার মাঝেও পদ্মফুল লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সিপিআইএম ৷
সিপিআইএমের এই অধিবেশনে দলের গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় ৷ সেলিম বলেন, "গত দশ বছরে পার্টির কোথায় সাফল্য, কোথায় ব্যর্থতা, কোথায় ঘাটতি—সবকিছু চিহ্নিত করেই আগামী দিনের কৌশল তৈরি করতে হবে ৷" সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবিও বাংলায় দলের পুনরুজ্জীবনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "বাংলায় পার্টিকে ফের শক্তিশালী করতে না-পারলে গোটা দেশে দলের রাজনৈতিক দুর্দিন কাটানো কঠিন ৷"
শনিবার ও রবিবার দু’দিন ধরে চলবে সিপিআইএম-এর এই অধিবেশন ৷ রবিবার, 30 অগস্ট কল্যাণীতে সমাবেশেরও কর্মসূচি রয়েছে ৷ অধিবেশনকে সামনে রেখে রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করার বার্তা দিয়েছে সিপিআইএম ৷