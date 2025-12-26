শতবর্ষ পূর্তির দিনে রাজপথে মিছিল সিপিআই-এর
ধর্মের হানাহানির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার ডাক উঠল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মিছিল থেকে৷
Published : December 26, 2025 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) পেরলো শতবর্ষের মাইল ফলক। সেই উপলক্ষেই শুক্রবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করল তারা৷ এদিন ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল করে সিপিআই। মিছিল লেনিন সরণি ধরে এজেসি বোস রোড হয়ে রাজাবাজারে শেষ হয়। সেখানেই সংক্ষিপ্ত সভা করেন সিপিআই নেতৃত্ব৷
রাজ্যে বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনে শূন্য বামফ্রন্ট। ভোট শতাংশ তলানিতে ঠেকেছে। এযাবৎ কালে সিপিআইএম ছাড়া কোনও ইস্যুতেই পথে দেখা যায় না বাকি শরিক দলগুলিকে। তবে আগামী বছর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে দলের কর্মীদের চাঙ্গা করার চেষ্টা শুরু করেছে সিপিআই। তাই দলের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নিজেরাই একক ভাবে কয়েক হাজার কর্মীর জমায়েত নিয়ে কলকাতার রাজপথে হাঁটল বামফ্রন্টের এই শরিক দল।
এদিন মিছিলে আসা কর্মীদের মধ্যেও ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা। কেউ ঢাক ঢোল নিয়ে মিছিলে পা মেলান, কেউ ধামসা নিয়ে। ধামসার তালে নাচতে দেখা যায় কর্মীদের। হাতে কাস্তে ধানের শীষ নিয়ে মাথায় কৃষকদের টুপি পরে একদল এই মিছিলে হাঁটেন। দলের গনসংগঠনগুলির কর্মী জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্র সংগঠন এআইএসএফ, যুব সংগঠন এআইওয়াইএফ, মহিলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা সমিতি, শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি, কৃষক সংগঠন এআইকেএস - সব সংগঠনই কর্মীরা চোখে পড়ার মতো পা মিলিয়েছেন।
এদিন সিপিআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা 100 পেরিয়ে 101 বছরে পা দিলাম। শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করতেই আজ বিরাট মিছিল রাজ্য কমিটির ডাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা থেকেই কর্মীরা হাজির হয়েছেন। বর্তমান সময়ে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে ইচ্ছাকৃত ভাবেই মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এর তীব্র বিরোধিতা করছি। আমাদের মিছিল থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার লড়াই জোরদার করার ডাক দিচ্ছি।’’ এদিন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও মিছিলে নেতৃত্ব দেন গৌতম রায়, রামকৃষ্ণ পান্ডা-সহ অন্যান্যরা।
উল্লেখ্য, 1925 সালের 26 ডিসেম্বর কানপুর কংগ্রেসে জন্ম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির৷ ফলে শুক্রবারই শতবর্ষ পূর্ণ করল। 2024 সালের 26 ডিসেম্বর থেকে শুরু করে শুক্রবার বর্ষব্যাপী সারাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও শতবর্ষ পালন করেছে সিপিআই। গত 5 ফেব্রুয়ারি রাসমণি রোডের সমাবেশ দিয়ে শুরু করে রাজ্যব্যাপী নানা কর্মসূচি করে তারা। 26 ডিসেম্বর সেই শতবর্ষ পূর্তি দিবসে লেনিন মূর্তি থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত মহা মিছিল করল।
এদিন সমাবেশের প্রত্যেক বক্তাই বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব হন৷ এছাড়া তাঁদের দাবি, বাংলাদেশের চলতি ঘটনার প্রভাব এদেশে বিশেষ করে এপার বাংলার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।