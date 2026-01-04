80’র দশকে বামেদের বিরুদ্ধে মমতাকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল আমেরিকা, দাবি সেলিমের

80’র দশকে বামেদের বিরুদ্ধে মমতাকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল আমেরিকা, দাবি সেলিমের
বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব বিমান বসু ৷ আরাবল্লী পর্বতমালাকে পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিতে সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহারের অভিযোগ ৷
Published : January 4, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 4 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় সামরিক হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এমনকি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে সরকার ফেলে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷ এই ঘটনাকে টেনে এবার এক অদ্ভুত দাবি করে বসলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তাঁর দাবি, আশির দশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাতিয়ার করে রাজ্যের বাম সরকারকে তাড়াতে চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷
সিপিআইএম-এর মুখপত্রের 60 বছর পূর্তি উদযাপনের মঞ্চ থেকে সেলিমের মন্তব্য, "আমাদের মহাদেশ মার্কিন আগ্রাসনের বাইরে নয় ৷ বাংলাদেশে যা হচ্ছে, বুঝতে হবে সেটা কার মদতে চলছে ৷ আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর মার্কিন পত্রপত্রিকা লিখেছিল 'রেজিম পরিবর্তন' ৷ বিভিন্ন শক্তিকে ব্যবহার করে বাম সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ আশির দশকের মার্কিন তথ্য বলছে, তারা মমতাকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল বামেদের বিরুদ্ধে ৷ মাওবাদী ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি এক হয়েছিল ৷ কালীঘাটের মুরোদে এটা হয় না ৷"
পাশাপাশি, ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসন ইস্যুতে আমেরিকাকে সবচেয়ে 'বড় সন্ত্রাসবাদী' বলে উল্লেখ করেন মহম্মদ সেলিম ৷ তিনি বলেন, "ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্প এক তরফা হামলা চালিয়েছে ৷ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরাতে চাইছে ৷ 25 বছর ধরে বিভিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়েছে ৷ ভেনেজুয়েলার খনিজ সম্পদ, সোনা, তেলের দখল নিতে চায় ৷ ভিয়েতনাম যদি পারে, সাভেজ মাদুরোর ভেনেজুয়েলাও পারবে ৷ ভেনেজুয়েলার আক্রমণ প্রমাণ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব থেকে 'বড় সন্ত্রাসবাদী' ৷"
পাশাপাশি, বাংলা তথা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন মহম্মদ সেলিম ৷ মূলত, আরাবল্লী পর্বতমালার খনন প্রসঙ্গেই একথা বলেন তিনি ৷ সেলিম বলেন, "সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করে আরাবল্লী পাহাড়কে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ৷ দেউচা হোক আর আরাবল্লী, প্রাকৃতিক লুঠ চলছে ৷ কর্পোরেট পুঁজিবাদীরা নিজেদের মুঠোয় সব নিতে চাইছে ৷ আমাদের শ্রমজীবী মানুষজনকে এক করে, সেই মুঠোকে আলগা করতে হবে ৷"
অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের টাকায় হিডকো’র জমিতে মন্দির কেন তৈরি হবে, এই প্রশ্ন তুলেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ৷ রাজ্য সরকারের খরচে দুর্গা অঙ্গন তৈরির সমালোচনাই করলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও রাজনীতিকে মিলিয়ে দিয়ে বিভাজন তৈরির অভিযোগ করলেন বিমান ৷
বিমান বসু বলেন, "ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে । কেন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার টাকা খরচ করে মন্দির তৈরি করবে ? 1954 সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয় ৷ জওহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়ার সেই সম্মেলনে ছিলেন ৷ কায়রোতে দ্বিতীয় সম্মেলন হওয়ার বিষয়টি ঠিক হয় ৷ সেই সময় বিমান চলাচলের জন্য জায়গা তৈরি করতে সরকার একটি মসজিদ সরিয়ে দেয় ৷ বলা হয় সরকার নতুন করে তৈরি করার জন্য টাকা দেবে ৷ মৌলবীরা সেই সময় বলেন এই কাজের জন্য কোন জমিও এবং টাকা সরকারকে দিতে হবে না ৷ নিজেরা পয়সা তুলে মসজিদ তৈরি করেছিল ৷ আমরা দেখছি এখন হিডকোর জমিতে মন্দির হচ্ছে ৷ সরকারের টাকায় হচ্ছে ৷ তৃণমূল ও বিজেপি, ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে দিয়ে চলতে চায় ৷"
অন্যদিকে, এসআইআর নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধেও সরব হন বিমান ৷ তিনি বলেন, "দেশে এবং রাজ্যে এখন বিভাজনের প্রতিযোগিতা চলছে ৷ ভাষা, ধর্ম ও জাতের নামে চলছে বিভাজন ৷ শ্রমজীবী মানুষের লড়াই দুর্বল করার জন্য এই ধরনের বজ্জাতি চলছে ৷ বিজেপি ধর্মের বজ্জাতি করে, তৃণমূলও একই কাজ করে ৷ মানুষকে বিভক্ত করার কাজ ৷ তৃণমূল এখন জীবিত মানুষদের দেখাচ্ছে, যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় মৃত এসেছে ৷ ভাবতে হবে তৃণমূলের বিএলএ-রা কী করছিল ৷ তাঁদের কি পরিকল্পনা ছিল জীবিতদের নাম বাদ দেওয়া ?"