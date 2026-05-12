জোড়াসাঁকোয় ভরাডুবির নেপথ্যে বিবেক গুপ্তা, বিস্ফোরক তৃণমূল কাউন্সিলর

জোড়াসাঁকোয় ভরাডুবির নেপথ্যে বিবেক গুপ্তা, বিস্ফোরক তৃণমূল কাউন্সিলর
শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কাউন্সিলর মহেশ শর্মা, শুনলেন ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাস ৷
Published : May 12, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 12 মে: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে ঘাসফুল শিবিরের ৷ আর তারপরেই শুরু হয়েছে সদ্য প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তর্কলহ ৷ এবার সেই তালিকায় নয়া সংযোজন হল কলকাতা কর্পোরেশনের 42 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা ৷ তাঁর সোজাসাপ্টা দাবি, জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের ভরাডুবির দায় প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তার ৷ তাঁর কথা, এই বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় থেকে শুরু করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ৷
মোটের উপর বিধানসভা ভোটে হারের পর গোটা তৃণমূল জুড়ে এখন চলছে দায় চাপানোর পালা ৷ হারের দায় কার, সেই নিয়ে ছোট থেকে বড় সব স্তরের নেতাদের ক্ষোভের এখন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৷ বড়বাজার এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মাও কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ বিশেষ করে প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তার বিরুদ্ধে ৷ সেই নিয়ে ইটিভি ভারতকে এক্সক্লিউসিভ সাক্ষাৎকার দিলেন মহেশ ৷
প্রশ্ন: সদ্য হওয়া নির্বাচনে অন্যান্য জায়গার মতো আপনার ওয়ার্ডেও ভরাডুবি, কেন ঘটল এমনটা ?
মহেশ শর্মা: আমার এলাকার মধ্যে হিসাব করলে দেখা যাবে আমি বিজয়ী হয়েছি ৷ এই এলাকায় 35 বছরের বিজেপির শাসন শেষ করেছিলাম 800 ভোটে হারিয়ে ৷ লোকসভা ভোটে আমার ওয়ার্ডে দু‘হাজার ভোটে হেরেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তবে, বিধানসভা নির্বাচনে সেই মার্জিন কমে দাঁড়িয়েছে 800 ভোটে ৷ আমার কাজের উপর মানুষ বিশ্বাস করেছে ৷ আমার কাজ দেখেছে ৷ আমি জানি যদি কাজ করি, তাহলে আমাকে জনগণ ক্ষমতায় রাখবে ৷"
প্রশ্ন: আপনি কাজ করেছেন বলে মানুষ পাশে থাকবে বলছেন, তাহলে ভরাডুবির কারণ কী ?
মহেশ শর্মা: এই ভরাডুবির কারণ হল, আমার প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তা ৷ উনি আমাকে দলে এনেছিলেন ৷ এখন উনি আমার বিরোধিতা করছেন ৷ এটা আমার দুঃখ ৷ আমার ওয়ার্ডে কোনও প্রোগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি তিনি ৷ ব্যানারে ছবিও দেননি ৷ কী কারণ, সেটা উনি জানেন ৷ আমাকে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করেননি ৷ তাহলে আমি উত্তর দিতে পারতাম, কোনও খারাপ কাজ করেছি কি না ! দল থাকলে তবেই আমি থাকব, দল না-থাকলে আমিও থাকব না, বিবেক গুপ্তাও থাকবে না ৷ এটা আমি জানি ৷
প্রশ্ন: আপনার প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে যে অসহযোগিতার কথা বলছেন, সেই সম্পর্কে কখনও দলীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ?
মহেশ শর্মা: সবাইকে জানিয়েছি। আমি লিখিত চিঠি দিয়েছি ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছি, সুব্রত বক্সীকে দিয়েছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেউ জানিয়েছি ৷ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে-ও জানিয়েছি ৷
প্রশ্ন: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য উচ্চতর নেতৃত্ব সেই চিঠি পেয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি ?
মহেশ শর্মা: এই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কেউ কোনও কথা বলেনি ৷ আমি তো তৃণমূলের কর্মী একজন ৷
প্রশ্ন: দলের স্বার্থে বলা কথা নেতৃত্বের কাছে জানিয়েছিলেন, আপনার সেই কথা তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি ?
মহেশ শর্মা: এটা দলই বলতে পারবে, আমার গুরুত্ব আছে কি না ! আমি এটাই জানি যে কখনও দল খারাপ হয় না ৷ রাজনৈতিক দলে রাজনীতি করা লোকগুলি যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আর দলের দোষ কোথায় ?
প্রশ্ন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে, কলকাতার ওয়ার্ডগুলি নিয়ে কী মনে হচ্ছে ?
মহেশ শর্মা: কর্পোরেশন খুলতেই মেয়র এসেছেন ৷ আমি ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছি ৷ এলাকার পানীয় জল, উদ্যান সম্পর্কে বেশ কিছু কাজ ছিল, সেগুলি নিয়ে এসেছি ৷ আমি জনপ্রতিনিধি, মানুষের জন্য কাজ করব ৷ আমার নামের পাশে কখনও তৃণমূল লেখা থাকে না ৷ জনপ্রতিনিধি জনগণের জন্য কাজ করবে, এটা আমি জানি ৷
প্রশ্ন: এতদিন যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, বিজেপিকে হারিয়েছেন, বিধানসভা ভোটে সেই তো বিজেপি এখানে ক্ষমতায় এল ৷ এখন কী করবেন ?
মহেশ শর্মা: মানুষের কাজ করতে হবে ৷ মানুষের পাশে থাকতে হবে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, মানুষের জন্য কাজ করলে, মানুষ তাদের ভালো বলবে ৷ কাজ না-করলে মানুষ বিজেপিকে সরিয়ে দেবে ৷
প্রশ্ন: ফল খারাপের জন্য দলের নেতাই দায়ী ?
মহেশ শর্মা: হ্যাঁ দলের নেতাই দায়ী ৷ নেতাই দায়ী হন, জনতা দায়ী হয় না ৷ লোক বাজে হলেই, ক্ষতি হয় দলের ৷ ভালো লোক থাকলে কোনও অসুবিধা হয় না ৷ আমি যদি খারাপ হই, তাহলে আমার দলটাও খারাপ হবে মানুষের চোখে ৷
প্রশ্ন: ছয়মাস বাদে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন হবে ৷ তাতে কি আবার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল ?
মহেশ শর্মা: লোকসভা ও বিধানসভা ইলেকশন আলাদা ৷ কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন আলাদা ৷ আমার মেয়র কাজ করেছে কলকাতার জন্য ৷ মেয়রের নেতৃত্বে এই বোর্ডকেই মানুষ ভোট দেবে নির্বাচন হলে ৷