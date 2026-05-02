একমাসে ফেরাতে হবে শহরের সৌন্দর্য, ভোটের ব্যানার-পোস্টার সরাতে টাস্ক ফোর্সের দাবি বিশ্বরূপের
দেওয়াল লিখন বন্ধ করতে নির্দেশিকা জারির দাবি বিশ্বরূপের ৷ 'দেওয়াল লিখন কলকাতার ঐতিহ্য', পালটা মন্তব্য মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের ৷
Published : May 2, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 2 মে: শহর কলকাতায় মাঝে মধ্যেই বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকে ৷ ঠিক তেমনই এই ভোট মরশুমে মাস দুই যাবত শহর ছেয়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছোট-বড় ব্যানার, হোর্ডিং, পোস্টার ও দেওয়াল লিখনে ৷ সেই সব ব্যানার, হোর্ডিং ও দেওয়াল লিখন এক মাসের মধ্যে সরিয়ে বা মুছে ফেলতে হবে ৷ আর তার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠনের দাবি তুললেন তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে ৷
ভোট ঘোষণার পর প্রচারে দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধ করতে নির্দেশিকা জারির দাবিও তুলেছিলেন তিনি ৷ যদিও বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য দেবাশিস কুমার সেই সময় বলেছিলেন, "দেওয়াল লিখন ঐতিহ্য ৷" এই যুক্তি দিয়েই বিশ্বরূপ দে-র দাবি খারিজ করে দিয়েছিলেন রাসবিহারীর তৃণমূল প্রার্থী ৷ তিনি বলেছিলেন, "ভোট হল উৎসব ৷ দেওয়াল রঙিন হবেই ৷"
গলির মোড় থেকে শুরু করে বড় রাস্তা যেদিকে তাকানো যায়, শুধুই রাজনৈতিক দলে নেতা-নেত্রীদের হাসি মুখে হাতজোড় করা ছবি ৷ নানান প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে ভোট দেওয়ার আবেদন ৷ শুধু তাই নয়, পরপর লাগানো থাকে রাজনৈতিক দলের বিরাট-বিরাট পতাকা ৷ আছে দেওয়াল জুড়ে পোস্টার ৷ এমনকি দেওয়াল লিখন ৷ ভোট মিটতেই সেই সব সরিয়ে শহর কলকাতাকে তার স্বাভাবিক ও সুন্দর রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে ৷
বউবাজারের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহর আজ মুখ ঢেকেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানার, পোস্টার ও দেওয়াল লিখনে ৷ এই প্রচারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি দেওয়ালগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই কারণে কিছু নাগরিক বিরক্তি প্রকাশ করেন ৷ বর্তমান যুগে আধুনিকতার স্পর্শে প্রচারেও অনেক পরিবর্তন এসেছে ৷ সোশাল মিডিয়া থেকে হাইটেক প্রচার এখন বেশি করে মানুষের মনকে আন্দোলিত করে ৷ সেই কারণে আমাদের সকলকে প্রচারের পুরনো ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করা উচিত ৷"
তিনি দাবি করেন, "আমি মনে করি এই নির্বাচন শেষ হওয়ার একমাসের মধ্যে কলকাতার কর্পোরেশন একটি বিশেষ টাস্ক় ফোর্স গঠন করুক ৷ যাদের কাজ হবে কলকাতা শহরকে ব্যানার, পোস্টার থেকে মুক্ত করা ৷ আমি আরও মনে করি, যে ভবিষ্যতে কলকাতা পৌরসংস্থা একটি নির্দেশিকা জারি করুক, যাতে কি না কলকাতা শহরে দেওয়াল লিখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে পারে ৷"
এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য তথা রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাশিস কুমার বলেন, "ভোট একটা গণতান্ত্রিক উৎসব ৷ উৎসব কখনও সাদামাটা হয় না ৷ ভোটের ঐতিহ্য তার পোস্টারিং, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লিখন ৷ এগুলি বাংলার সংস্কৃতি বলা যেতে পারে ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রংয়ে দেওয়াল লিখন রঙিন হবে, এটাই তো স্বাভাবিক ৷ তবে, এটা ঠিক যে ভোট মিটলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উচিত সেগুলি ধীরে ধীরে খুলে ফেলা বা যে সমস্ত জায়গায় তারা দেওয়াল লিখন করেছে, সেগুলিকে মুছে ফেলা ৷