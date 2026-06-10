বন ও বন্যপ্রাণ নিয়ে দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, দায়িত্ব নিয়ে বার্তা বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ-এর

বন ও বন্যপ্রাণ নিয়ে দুর্নীতি বরদাস্ত নয়, দায়িত্ব নিয়ে বার্তা বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ-এর
সবটুকু সামর্থ দিয়ে বন ও বন্যপ্রাণকে রক্ষা ও উন্নয়নের কাজ করার বার্তা বনমন্ত্রীর ৷ ভালোলাগার জায়গার দায়িত্ব পেয়ে খুশি মনোজকুমার ওরাওঁ ৷
Published : June 10, 2026 at 9:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 জুন: বন ও বন্যপ্রাণ নিয়ে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হবে না ৷ বন দফতরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পেতেই হুঁশিয়ারি দিলেন মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ এ দিন রাজ্যের মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে ৷ যেখানে বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁকে ৷
বহু বছর পর উত্তরবঙ্গ থেকে ফের কাউকে বন দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় আসার পর 2011 সালে হিতেন বর্মন, তারপর বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বনমন্ত্রী হয়েছিলেন ৷ এরপর থেকে রাজ্যের বনমন্ত্রী হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ৷ রাজ্যে প্রথম বিজেপির সরকারে বন ও জঙ্গলে ঘেরা উত্তরবঙ্গ থেকে কোনও বিধায়ক বনমন্ত্রী হয়েছে ৷
আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ বলেন, "বিজেপি সরকার বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে ৷ রাজ্যে আমাদের উত্তরবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বন ও জঙ্গল রয়েছে ৷ বন ও বন্যপ্রাণ সম্পদকে রক্ষার গুরুদায়িত্ব আমার ওপর ৷ তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গের বন-জঙ্গলকে কার্যত শেষ করে দিয়েছে ৷ নতুন করে আমাদের কাজ করতে হবে ৷ সবার পরামর্শ নিয়েই কাজ করা হবে ৷"
বনমন্ত্রী হওয়ার পর এ দিন মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "ছোটবেলা থেকে জঙ্গলের প্রতি আমার আলাদা একটা টান ছিল ৷ সেটা রাজ্য নেতৃত্ব কীভাবে জানল, আমি জানি না ৷ আমার পছন্দের একটা দফতর পেয়েছি ৷ আমাকে পরিবেশ ও বন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ আমি অবশ্যই কিছু করে দেখাব ৷ সবার পরামর্শ দরকার ৷ আমি নিজে আদিবাসী ছেলে ৷ আমাদের শিকড়েই আছে জল, জমি, জঙ্গল ৷ আমাদের পূর্বপুরুষ থেকেই জল জমি ও জঙ্গলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে ৷ আমাদের যতটুকু সামর্থ আছে, তার সবটা দিয়ে কাজ করব ৷"
আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, মহানন্দা অভয়ারণ্য, সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান-সহ উত্তরবঙ্গের বিরাট অংশে জঙ্গল রয়েছে ৷ কুমারগ্রাম বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ 2014 সালে প্রথম উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন মনোজকুমার ওরাওঁ ৷ 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর 2021 সালে বিজেপি টিকিটে জয়ী হন মনোজ ৷ এবারেও বিরাট ব্যবধানে জয়ী হয়ে প্রথমবার পূর্ণমন্ত্রী হয়েছে মনোজকুমার ওরাওঁ ৷