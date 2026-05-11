অপসারণের দিনেই 'পুরনো বিলে সই' ! প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি

আরএসএস-এর শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ, চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর পরেও তিনি অফিসে এসে পুরনো বিলে সই করছিলেন । গোটা বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহজনক ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 9:36 PM IST

জলপাইগুড়ি, 11 মে: চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতির চিঠি হাতে পাওয়ার পরেও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসে গিয়ে পুরনো ফাইলে সই করার অভিযোগ উঠল সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান লৈক্ষ্ম্য মোহন রায়ের বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চত্বরে । আরএসএস ঘনিষ্ঠ শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা চেয়ারম্যানকে ঘিরে ধরতেই তিনি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান বলে অভিযোগ ।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিষ্ণুতন্ত্র দাবি করেন, এ দিন তাঁদের সংগঠনের সদস্যরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান । উদ্দেশ্য ছিল, নতুন করে কোনও শিক্ষকের বদলির নির্দেশ যাতে জারি না হয়, সেই দাবি জানানো । সেই সময় তাঁরা দেখতে পান চেয়ারম্যানের টেবিলে একাধিক ফাইল খোলা রয়েছে এবং তিনি তাতে সই করছেন । অভিযোগ, পুরনো বিল এবং 2023-24 সালের কিছু নথিতেও স্বাক্ষর করা হচ্ছিল । বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই চেয়ারম্যান দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান বলে দাবি সংগঠনের ।

পদ খোওয়ানোর পরও পুরনো ফাইলে সইয়ের অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনায় বিজেপিও সরব হয়েছে । বিজেপির জেলা যুব সভাপতি পলেন ঘোষ অভিযোগ করেন, "চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর পরেও তিনি অফিসে এসে পুরনো বিলে সই করছিলেন । গোটা বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহজনক । আমরা পুলিশের কাছে ঘরটি সিল করে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছি ।"

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সংগঠনের রাজ্যের যুগ্ম সম্পাদিকা কাকলি মণ্ডলও একই অভিযোগ তুলে বলেন, "আমরা খবর পাই চেয়ারম্যান অফিসে এসে পুরনো কাগজে সই করছেন । তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি বেরিয়ে যান । আজই সরকার তাঁকে পদ থেকে সরিয়েছে । তারপরেও কেন তিনি অফিসে এসে পুরনো নথিতে সই করছিলেন, তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।"

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যান লৈক্ষ্ম্য মোহন রায় । তাঁর দাবি, "আমি কোনও অনৈতিক কাজ করি না । আজ অফিসে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কোনও ফাইলে সই করিনি । শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা এসে দাবি করেছিলেন যাতে বদলির ফাইলে সই না করি । আমি স্পষ্ট জানিয়েছি, আমি কোনও ফাইলেই সই করছি না । পুরনো বিলে সই করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।"

তিনি আরও জানান, সোমবারই তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতির সরকারি চিঠি পেয়েছেন । পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্তে সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

