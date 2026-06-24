আবাসে কাটমানির পর পেডিয়াট্রিক আইসিইউ’র নামে দুর্নীতি! জেল হেফাজতে উদয়ন

আবাসে কাটমানির পর পেডিয়াট্রিক আইসিইউ’র নামে দুর্নীতি! জেল হেফাজতে উদয়ন
পেডিয়াট্রিক আইসিইউ তৈরির নামে শিশুমঙ্গল কমিটি গঠন ৷ সেই কমিটির আড়ালে দুর্নীতির অভিযোগ উদয়ন-সহ অনেকের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 24, 2026 at 8:13 PM IST
কোচবিহার, 24 জুন: প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল দিনহাটার এসিজেএম আদালত ৷ আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়ার পুরনো মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন উদয়ন ৷ সেই সঙ্গে আরও একটি নতুন মামলা জুড়ল ৷ পেডিয়াট্রিক আইসিইউ তৈরির জন্য শিশুমঙ্গল কমিটি তৈরি করে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই মামলাতেই উদয়ন গুহকে পাঁচদিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷
তবে, এ দিন আদালতে সরকারি আইনজীবী উদয়নের 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের দাবি জানিয়েছিলেন ৷ তবে, তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জেল হেফাজত দিয়েছে বিচারক ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 29 জুন, সোমবার ৷ আদালতে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন বলেন, "দিনহাটা শহরে আবাস যোজনার কাটমানি নেওয়ার মামলা আগেই ছিল ৷ নতুন করে এ দিন শিশুমঙ্গল কমিটির গঠন করে দুর্নীতির অভিযোগ যুক্ত হয়েছে ৷ দু’টি মামলাতেই 14 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিলাম ৷ ওঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জেল হেফাজত দিয়েছেন বিচারক ৷"
শিশুমঙ্গল কমিটির মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী 29 জুন হবে ৷ অন্যদিকে, এ দিন দিনহাটা থানা থেকে উদয়ন গুহকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্দেশে চোর চোর স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা ৷ যা নিয়ে বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, "উদয়ন গুহ যে দোষ করেছেন, ওঁকে এটা শুনতেই হবে ৷"
প্রসঙ্গত, দিনহাটা শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত 20 হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের থেকে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে ৷ সেই সময় তিনি দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ৷ এভাবে তিনি কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ ৷ এ নিয়ে দিনহাটা থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে ৷
পাশাপাশি কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে দিনহাটা শিশুমঙ্গল কমিটির নামে কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ ৷ সেই টাকায় পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হলেও, সেখানে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এ নিয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, গত বুধবার কলকাতার ফুলবাগান থানার পুলিশ উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করে ৷ পরে তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে দিনহাটায় নিয়ে আসে কোচবিহার পুলিশ ৷
এরপর বৃহস্পতিবার দিনহাটা থানা থেকে কড়া পুলিশি প্রহারায় হাসপাতালে ও পরে আদালতে নিয়ে আসা হয় ৷ সেই সময় উদয়ন গুহকে গোব্যাক ও চোর স্লোগান দেওয়া হয়, চলে ধাক্কাধাক্কি, ডিম ছোড়া হয় তাঁকে লক্ষ্য করে ৷ আদালত সেই সময় ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷ বুধবার ফের আদালতে তোলা হলে উদয়ন গুহকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷