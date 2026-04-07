আতঙ্কের অতীত ভুলে, হিংসামুক্ত ভোটের আশায় 'লালমাটির দেশ'

আতঙ্কের অতীত ভুলে, হিংসামুক্ত ভোটের আশায় 'লালমাটির দেশ'
সন্ত্রাস নতুন নয় ৷ তবে বদলে যাওয়া বীরভূমে ভোট-চিত্র তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : April 7, 2026 at 8:21 PM IST
বীরভূম, 7 এপ্রিল: শান্তি-সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার ভূমি বাংলা ৷ কিন্তু ভোট এলেই সব হিসেব যেন গুলিয়ে যায় ! ভোটের আগে প্রচারের সময় সংঘর্ষ, ভোটের দিন বুথ দখল, এমনকী ভোট শেষের পরও বলগাহীন সন্ত্রাস ৷ গত কয়েক বছরে এটাই হয়ে উঠেছে বঙ্গভোটের চেনা ছবি ৷
বাংলার ভোট-সন্ত্রাসের শুরু বামআমল থেকেই ৷ 2004 সালে বাংলায় এসে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লা বলেছিলেন, "বাংলায় নিরপেক্ষ ভোট অসম্ভব ৷" দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু বাস্তব এই যে আজ 22 বছর বাদেও ছবিটায় তেমন একটা বদল আসেনি ৷ আর সাম্প্রতিক অতীতে নির্বাচনী সন্ত্রাসের প্রশ্নে রাজ্যের অন্য কয়েকটি জেলাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বীরভূম ৷ বরি ঠাকুরের বীরভূম এখন ভোট-সন্ত্রাসের আঁতুরঘর ! তবে এবার এক নতুন দিনের অপেক্ষায় 'লালমাটির দেশ' ৷ ভোট ঘোষণা থেকে মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত হিংসার ঘটনা ঘটেনি ৷ ভোটার থেকে শুরু করে ভোটকর্মী সকলেই চাইছেন, এবার শান্তিপূর্ণ ভোটের সাক্ষী থাকুক জেলার 11টি বিধানসভা কেন্দ্র ৷
বোমাবাজি, গুলির লড়াই, খুন-জখম, সংঘর্ষ, হানাহানি, রক্তপাত, গ্রাম দখল। এই শব্দগুলি ব্যাতিত নির্বাচন অনেক দিন দেখেনি বীরভূম ৷ একদা ছিল বাম-দুর্গ ৷ তখনও ভোটের সময় অরাজকতার ছবি দেখা যেত ৷ বর্তমান শাসক দলের আমলেও অবস্থার বিশেষ বদল হয়নি ৷ নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের কর্তা, সকলেই এই জেলাক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন অতীতে। আগে ভোটকর্মীরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকতেন, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন ৷ যেন গণতন্ত্রের উৎসব নয়, রক্তের হোলি, আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের ভোট। এবার যেন সেই দৃশ্য অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷
ভোট ঘোষণারও আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা, কমিশনের লাগাতার পদক্ষেপ বীরভূমের ভোট-আবহাওয়াকে স্বাভাবিক রেখেছে ৷ ভোটারদের অনেকেই মনে করছেন, এবার বীরভূমে ভোটের চিরাচরিত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বদল আসবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরাও অনেক বেশি সজাগ। রাজনৈেতিক উত্তাপের যেটুকু আছে তা সীমাবদ্ধ স্লোগানে, দেওয়াল লিখনে আর সোশাল মিডিয়ায় ৷ এক কথায় শান্তিতে গণতান্ত্রেরে উৎসবে সামিল হওয়ার আশায় বুক বেঁধেছেন বীরভূমবাসী।
বাম আমলে কেমন ছিল পরিস্থিতি ?
সাতের দশকের শেষে বামেরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে 2011 সালের রাজনৈতিক পালাবদলের আগে পর্যন্ত লোকসভা হোক বা বিধানসভা, কিংবা পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচন- গোলমালের ঘটনা ঘটত প্রায় নিয়ম করে ৷ বোমাবাজি, গ্রামজুড়ে মাসকেট বাহিনীর দাপিয়ে বেড়ানো, গ্রাম দখল, সংঘর্ষ, গুলির লড়াই, খুন, লুঠপাট, হাহাকার, কান্না, রক্তপাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ৷ বিশেষ করে সংবাদ শিরোনামে থাকত নানুর, দুবরাজপুর, লোবা, লাভপুর, ময়ূরেশ্বরের মতো জায়গা ৷ আতঙ্কে ভোট কেন্দ্রে যেতেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ গেলেও প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসতেন ৷ নির্বাচন কমিশন বীরভূম সন্ত্রাসকে কাবু করতে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। জনসমর্থনের পাশাপাশি এলাকার রাশ নিজেদের হাতে থাকায় সিপিএম ছিল অপ্রতিরোধ্য ৷ লোকসভার প্রথম বাঙালি স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত হেভিওয়েট নেতারা নির্বাচনী প্রচার নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন না একটা সময় পর্যন্ত ৷ সিপিএমের ভোট-কৌশল তাঁদের ববাবরই ব্যাপক ভোটে জয়ের রাস্তা বাতলে দিত ৷
2011 সালের মে মাস ৷ রাজ্যে পালাবদল ঘটল ৷ তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে 'লাল দূর্গ' কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গেল ৷ কিন্তু, নির্বাচনে সন্ত্রাসের চিত্রের কোন বদল হল না। যে কোনও নির্বাচন এলেই হুমকি, হুঁশিয়ারি, খুনোখুনি, মা-বোনদের কোল খালি হয়ে যাওয়ার ঘটনা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অতিঘনিষ্ঠ বলে রাজনৈতিক মহসে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডলও ভোটের সময় হুমিক দিয়েছেন প্রায় নিয়ম করে ৷ কখনও তাঁর লক্ষ্য পুলিশ ৷ কখনও আবার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা ৷
2013 সালে পুলিশের গাড়িতে বোম মারার নিদান দেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ সেই রাতেই কসবায় বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা সাগর ঘোষকে গুলি করে খুন করা হয়। লাভপুরে 'পায়ের তল দিয়ে তিন জনকে পিষে মেরেছি', প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এমনই বলেছিল মণিরুল ইসলাম। সেটাও 2013 সালের ঘটনা ৷ ফরওর্য়াড ব্লক ছেড়ে তখন তৃণমূলে যোগ দেওয়া নেতা এখন পদ্মশিবিরে ৷
2014 সালে বীরভূমের পাঁড়ুয়ে মাখড়া গ্রামে বোমা-গুলির লড়াইয়ে বিজেপি-তৃণমূলের লড়াইয়ে দুপক্ষের কর্মীদের প্রাণ যায়। 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনেও জেলার বিভিন্ন অংশে বোমাবাজি থেকে শুরু করে খুন-জখমের একাধিক ঘটনা ঘটে ৷ কমিশনে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে ৷ তাতেও কোনও লাভ হয়নি বিরোধীদের ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুবরাজপুরে ভোট কেন্দ্রে গুলি চলে। ভোটের দিন ইলামবাজারে পিটিয়ে খুন করা হয় বিজেপি কর্মী গৌরব দাসকে ৷ বীরভূমের ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে আজও সিবিআই তদন্ত চলছে ৷ 2024 সালে অনুব্রতহীন বীরভূমে লোকসভা নির্বাচনও যে সুষ্ঠভাবে হয়েছে তাও নয় ৷
এবার প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে অতি সক্রিয়। শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনা করতে ইতিমধ্যেই 6টি ফর্মুলা বেঁধে দিয়েছে কমিশন ৷ রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ থেকে দিকে দিলে নিচুতলার অসিসারদের রাতারাতি বদল করে দেওয়া হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে স্পেশাল অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে।
ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণার বহু আগে থেকেই 1900 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে গ্রামে গ্রামে চলছে জওয়ানদের টহল ৷ ভোটাররা যাতে নিজের ভোট নির্ভয়ে দিতে পারেন তার জন্য মনোবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ যে কোনও ছোটখাটো অশান্তি, বিশৃঙ্খলার খবর পেলেই পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে হাজির হচ্ছে ঘটনাস্থলে ৷ ফলে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে ৷ ভোটারদের আস্থা ফিরছে ৷
অন্যান্য ভোটের মতো এবার এখনও পর্যন্ত কোন 'নিদান' বা দাওয়াই দেননি অনুব্রত। এক কথায় 'বিতর্কহীন' অনুব্রত, 'সংযত' অনুব্রতকেই দেখছেন জেলাবাসী ৷ এছাড়া, তৃণমূল-কংগ্রেসের অনেক নেতার নামে ইডি ও সিবিআইয়ের মামলা ঝুলছে ৷ এমতাবস্থায় আগের মত দাঁত-নখ বের করে, বিরোধীদের চোখরাঙানি বা শাসানি দিয়ে প্রচার করছেন না কেউই ৷
কেন্দ্রীয় সরকারে থাকায় বিজেপি বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে রাজনৈতিক জমি দখল করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে । নির্বাচনে ফল কী হবে তা কেউ জানে না ঠিকই, তবে এক তরফা প্রচার নেই ৷ তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি প্রার্থীরা ৷ কখনও সরাসরি মাঠে নেমে আবার কখনও সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে একে অপরকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে শাসক ও বিরোধীরা ৷
এরকমই একাধিক কারণে এবার বীরভূম জেলার ভোটের চিরাচরিত ছবির বদল ঘটায় আশাবাদী সকলে ৷ ভোটার থেকে শুরু করে ভোটকর্মী, সকলেই চাইছেন সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে গণতন্ত্রের উৎসব হোক, রক্তপাতহীন, সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন হোক ৷ ভোট দিয়ে ভোটের কাজ সেরে সকলেই সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরুন ৷ কথা হচ্ছিল প্রবীণ ভোটার সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে ৷ তাঁদের একটাই কথা নির্বাচন আদর্শের লড়াইয়ের জায়গা, নীতির লড়াইয়ের জায়গা ৷ সেখানে সন্ত্রাসের কোনও জায়গা নেই ৷ ভোট যাতে একেবারে ভয় মুক্ত স্বাভাবিক পরিবেশে হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু নির্বাচন কমিশন বা প্রশাসনের নয় ৷ রাজনৈতিক দলগুলিকেও সংযত আচরণ করতে হবে ৷
তরুণ ভোটার ঋষভ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা তো সব সময় চাই, বীরভূম জেলায় একেবারে শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন হোক ৷ মানুষ যেন নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন ৷ অতিতের অভিজ্ঞতা ভালো নয় ৷ চারিদিকে অশান্তি আর হানাহানি- এই ছিল নির্বাচনের ছবি। তবে এবার আশাকরি বীরভূমের সেই দৃশ্যের বদল হবে ৷ কারণ এখন সকলেই অনেক বেশি সচেতন ৷ নির্বাচন কমিশনও অনেক আগে থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে । তবে ভোটার তালিকায় যাতে সবার নাম ওঠে এটা কমিশনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ৷ এবার ভোটে এটাই একটা খামতি ৷ এত দ্রুত এসআইআর না করলেই ভালো হত ৷ "
ভোট কর্মীদের মধ্যে নূরুল হল এবং প্রণব ঘোষ বলেন, "ভোট করতে গিয়ে অনেক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছি ৷ কখনও হিংসা হয়েছে ৷ কখনও আবার ভয় দেখানো হয়েছে ৷ এবার যেন সেই হিংসা না হয় ৷ ভোটের কাজ সেরে সুষ্ঠভাবে যাতে বাড়ি ফিরতে চাই ৷ তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করছি, এখনও পর্যন্ত সেই আগের মতো হিংসার বাতাবরণ নেই ৷ এবার খুব সুন্দরভাবে ভোট হবে বলে মনে হচ্ছে ৷ কারণ কমিশন ও প্রশাসন অনেক বেশি সজাগ ৷ রাজনৈতিক নেতাদের মানসিকতাও বদলে গিয়েছে ৷ হিংসা, সন্ত্রাস দিয়ে যে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় না তাঁ তাঁরা বুঝে গিয়েছেন। আমাদের আশা, বীরভূম আতঙ্কের অতিত ভুলে, শান্তিপূর্ণ ভোটের পথে হাঁটবে ৷"