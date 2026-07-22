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বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার কোচবিহারের তৃণমূল কাউন্সিলর

পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি তাঁকে সঠিক কোন অভিযোগে বা কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

Trinamool Councillor arrested
তৃণমূল কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক গ্রেফতার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 5:47 PM IST

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শিলিগুড়ি, 22 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা বর্তমান কোচবিহার পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বুধবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয় ।

কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া একটি নতুন মামলার সূত্র ধরেই এই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । নির্বাচনের পর থেকেই হঠাৎ রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে উধাও থাকা, দলীয় কর্মসূচি থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং শেষমেশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার, সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে কোচবিহার জেলাজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে গোপনে অভিযান চালিয়ে অভিজিৎ দে ভৌমিককে আটক করে পুলিশ । গ্রেফতারের পরপরই তাঁকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়ার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয় । তবে ঠিক কোন নির্দিষ্ট অভিযোগে বা কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আকস্মিক পদক্ষেপ, সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি । তদন্তের গোপনীয়তা ও আইনি প্রক্রিয়ার অজুহাতে পুলিশ মুখ না-খোলায় এই গ্রেফতারির আসল কারণ নিয়ে রাজনীতির অন্দরে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর থেকেই কার্যত জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছিল না একসময়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী এই তৃণমূল নেতাকে । সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব তৈরি করে তিনি কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টও করেছিলেন । সেখানে তিনি স্পষ্ট জানান, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে এবার তিনি নিজের পেশাগত জীবন নিয়েই থাকতে চান । তবে রাজনীতির ময়দান থেকে সরলেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো ও নতুন মামলায় জলঘোলা শুরু হয় ।

গ্রেফতারির হাত থেকে বাঁচতে ও আইনি সুরক্ষা পেতে তিনি সম্প্রতি হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়ে আগাম জামিনের আবেদনও জানিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না । সার্কিট বেঞ্চের আইনি প্রক্রিয়ার মাঝেই নতুন এক মামলার ফাঁদে পড়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা দিতে হল তাঁকে ।

বর্তমানে কোচবিহার শহরের 16 নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি । তৃণমূলের এক সময়ের এত দাপুটে নেতার আকস্মিক গ্রেফতারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি । দলের অন্দরের রাজনৈতিক সমীকরণ নাকি ব্যক্তিগত আইনি জটিলতা-ঠিক কোন কারণে এই পরিণতি, তা নিয়ে চর্চা এখন তুঙ্গে । আপাতত আদালতের পরবর্তী শুনানি এবং সেখানে পুলিশ ঠিক কী তথ্যপ্রমাণ পেশ করে, সেদিকেই নজর আটকে রয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহলের ।

TAGGED:

TMC LEADER ARRESTED
COOCH BEHAR TRINAMOOL COUNCILLOR
তৃণমূল কাউন্সিলর
তৃণমূল নেতা
TRINAMOOL COUNCILLOR ARRESTED

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