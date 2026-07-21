অনাস্থা পেশের 24 ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের

অনাস্থা পেশের 24 ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের
পদত্যাগপত্রে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দর্শালেন দিলীপ সাহা ৷ সোমবারই 13 জন কাউন্সিলর তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন মহকুমাশাসকের দফতরে ৷
Published : July 21, 2026 at 7:32 PM IST
কোচবিহার, 21 জুলাই: দলীয় কাউন্সিলররা অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়ার পরের দিনেই পদত্যাগ করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা ৷ তবে, পদত্যাগের কারণ হিসাবে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ নয়, শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে চিঠিতে লিখেছেন তিনি ৷ মঙ্গলবার দুপুরে কোচবিহার সদর মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে আসেন দিলীপ সাহা ৷
পদত্যাগ করা নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান বলেন, "বেশকিছুদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ আমি ৷ সেই কারণেই আমি পদত্যাগ করছি ৷ না, এর পিছনে বিজেপির কোনও চাপ ছিল না ৷" তিনি বিজেপি বা দলীয় কাউন্সিলরদের চাপ না-থাকার কথা বললেও, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে লাগাতার দিলীপ সাহার পদত্যাগের দাবি উঠছিল ৷ বিশেষত, বিজেপি নেতা-কর্মীরা তাঁর পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, তৃণমূলের একটা বড় অংশের কাউন্সিলর তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷
তবে, বিজেপির কোচবিহার জেলার সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "কোচবিহার শহরে তৃণমূল হেরেছে ৷ তাদের নৈতিক অধিকার নেই ক্ষমতায় থাকার ৷ তাদের পদত্যাগ আগেই করা উচিত ছিল ৷" পুরসভার চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর কোচবিহার সদরের রাজনীতিতে হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ কারণ, মহকুমাশাসক তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করলে, নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন, যদি নতুন কোনও চেয়ারম্যান নিযুক্ত না-হয় সেক্ষেত্রে প্রশাসক বসাতে পারে সরকার ৷ তখন কোচবিহার সদর মহকুমাশাসকই প্রশাসক হিসাবে পুরসভার কাজকর্ম পরিচালনা করবেন ৷
জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকমাস ধরেই কোচবিহার পুরসভার অন্দরে চেয়ারম্যানকে ঘিরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল তৃণমূলেরই একাংশে ৷ পুরসভার কাজকর্ম ও বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে চেয়ারম্যানের সঙ্গে একাংশ কাউন্সিলরের মতবিরোধ চলছিল বলে রাজনৈতিক মহলে দাবি ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে ৷
চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করে তাঁর ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ এমনকি তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটে ৷ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ এরই মধ্যে সোমবার কোচবিহার পুরসভার 13 জন কাউন্সিলর চেয়ারম্যান দিলীপ সাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন সদর মহকুমাশাসকের অফিসে ৷
আর এ দিন চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা নিজে মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এলেন ৷ পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর পরবর্তী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ তবে, চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর কোচবিহার পুরসভার পরবর্তী পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেই দিকেই নজর জেলার রাজনৈতিক মহলের ৷