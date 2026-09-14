17 এনসিপিআই সাংসদ যোগ দেবেন বিজেপিতে, বিস্ফোরক দাবি জগদীশ বসুনিয়ার

17 এনসিপিআই সাংসদ যোগ দেবেন বিজেপিতে, বিস্ফোরক দাবি জগদীশ বসুনিয়ার
NCPI MPs to join BJP: সোমবার কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এই দাবি করেছেন ৷ তাঁর দাবি খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি ৷
Published : September 14, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে ফের বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত । বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে দলবদলের হাওয়া বইছে । তা এবার কার্যত ঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে ৷ কারণ, সোমবার কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া দাবি করেছেন, তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া সাংসদদের মধ্যে 17 জন সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন ৷
তাঁর দাবি সত্যি হলে রাজ্য রাজনীতি নতুন মোড় নিতে চলেছে। দুর্গাপুজোর আগে বা পরেই এই মেগা দলবদল হতে পারে । ঘটনাচক্রে এই সাংসদরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন । পরে তাঁরা দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন এনসিপিআই দলে । এবার তাঁদের গন্তব্য সরাসরি পদ্মশিবির !
এই দলবদলের পিছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও আইনি কৌশল রয়েছে । কোচবিহারের সাংসদ নিজেই তা খোলসা করেছেন । তাঁর দাবি অনুযায়ী, মূলত দলত্যাগ বিরোধী আইন থেকে বাঁচতেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল । প্রথমে তাঁদের অন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় । এবার তাঁরা সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেবেন ৷
নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া । দলের অন্যান্য বিদ্রোহী সাংসদদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও তিনি নিশ্চিত । তিনি একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘‘ওরাই আমাদের এনসিপিআই-তে নিয়ে গিয়েছে, পুজোর আগে-পরে বিজেপিতেই যাচ্ছি ।’’
তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে । সাংসদ পদ টিকিয়ে রাখতেই যে এই জটিল অঙ্কের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা তাঁর কথাতেই জলের মতো পরিষ্কার । দলত্যাগ বিরোধী আইনের আইনি ফাঁদ এড়ানোর নিখুঁত হিসাব কষেছেন তাঁরা । সেই অঙ্ক মেনেই সামনের দিকে এগোচ্ছেন । এই প্রসঙ্গে তাঁর সাফ যুক্তি, ‘‘এখন 20 জন সদস্যের মধ্যে 14 জন গেলেই দুই-তৃতীয়াংশ হয়, আর আমরা 17 জন একসঙ্গে যাচ্ছি । ফলে কোনও অবস্থাতেই আমাদের সদস্যপদ বাতিল হবে না বা আমরা দলবিরোধী আইনের আওতায় পড়ব না ।’’
বিদ্রোহী 20 জন সাংসদের মধ্যে 17 জন বিজেপিতে গেলে বাকি তিনজন, অর্থাৎ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠানের কী হবে ? জানা গিয়েছে, এই তিন সংখ্যালঘু সাংসদ এখনই সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না । এর পিছনে গেরুয়া শিবিরের নির্দিষ্ট কৌশলগত অঙ্ক রয়েছে । তাঁদের সংসদীয় এলাকার জনবিন্যাস এবং ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রাখা হয়েছে । আপাতত সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে তাঁরা খাতায়কলমে বিজেপিতে না গেলেও শাসক জোটের সঙ্গেই থাকবেন ।
এই প্রসঙ্গে জগদীশ বসুনিয়া বলেন, ‘‘ওঁদের সংসদীয় এলাকা সংখ্যালঘু প্রধান হওয়ায় সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কিছু সমস্যা রয়েছে । তাই ওই তিনজন সাংসদ সরাসরি দলবদল করবেন না, তবে তাঁরা এনডিএ-র অংশ হিসেবেই কাজ করবেন এবং তাঁদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ।’’
কোচবিহারের সাংসদের এই দাবির পর রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে । যদিও রাজ্য বিজেপির তরফে এই দাবির সত্যতা এখনই স্বীকার করা হয়নি । রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার গোটা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, দলে এমন কোনও ঘটনা ঘটছে না । এমনকী এই ধরনের কোনও রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথাও তাঁর জানা নেই । তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন । তাঁর মতে, এনসিপিআই সাংসদ যে মন্তব্য করেছেন, তার সম্পূর্ণ দায় ওই সাংসদের নিজের । এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । দল কোনওভাবেই এর দায়ভার নেবে না ।
উল্লেখ্য, এই 20 জন বিদ্রোহী সাংসদকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে টানাপোড়েন চলছে । তৃণমূল এবং বিরোধীদের মধ্যে চরম আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত । খাতায়কলমে তাঁরা এখনও লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসেরই সাংসদ । কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁরা এনসিপিআই-এর হয়ে কাজ করছেন । নিয়ম করে এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকগুলিতেও অংশ নিচ্ছেন । খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে গিয়েও বৈঠক সেরেছেন তাঁরা ।
স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে ভালো চোখে দেখেনি তৃণমূল নেতৃত্ব । লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া পদক্ষেপ করেছেন । তিনি এই সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের জন্য স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আর্জি জানান । দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি তোলা হয় ।
এই টানাপোড়েনের মাঝেই লোকসভার স্পিকারের দফতর থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল । তবে স্পিকারের কাছ থেকে আপাতত কিছুটা স্বস্তি আদায় করতে পেরেছেন বিদ্রোহী সাংসদরা । কারণ, দর্শানোর নোটিশের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁরা আরও তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছেন ।
অন্যদিকে, সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এই দীর্ঘ আইনি এবং রাজনৈতিক জটিলতার মাঝেই জগদীশ বসুনিয়ার এই ঘোষণা প্রকাশ্যে এল । মেগা দলবদলের এই দাবি নতুন করে জল্পনার পারদ চড়িয়ে দিল । পুজো কাটলেই এই 17 জন সাংসদ সত্যিই পদ্ম শিবিরে নাম লেখান কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।
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