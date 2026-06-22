সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কোচবিহার বিজেপির প্রবুদ্ধ সম্মেলন

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে কোচবিহার বিজেপির প্রবুদ্ধ সম্মেলন
বিভিন্ন নাগরিক ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবাকে আরও ভালোভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ ৷
Published : June 22, 2026 at 7:13 PM IST
কোচবিহার, 22 জুন: মানুষের উন্নয়নে কী করা দরকার, তা নিয়ে পরামর্শ নিতে কোচবিহারে জেলা বিজেপির উদ্যোগে শনিবার শহরের উৎসব অডিটোরিয়ামে প্রবুদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করা হল ৷ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজিত এই সম্মেলনে জেলার নানা প্রান্ত থেকে অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন ৷
সম্মেলনে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা নিজেদের মতামত, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন ৷ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয় ৷ জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সমাজের বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই আগামী দিনে সংগঠনের কর্মসূচি ও জনসংযোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ৷
পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই ধরনের সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত প্রকাশ করেন তাঁরা ৷ অনুষ্ঠানে বিজেপির কোচবিহার জেলার প্রথম সারির নেতৃত্ব ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ৷ আলোচনার শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ৷ জেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া হয় ৷
বিজেপির দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনদের মতামত ও পরামর্শকে সামনে রেখে আগামী দিনে আরও কার্যকরভাবে জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে ৷ বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজনেদের আহ্বান করা হয়েছে আজকের প্রবুদ্ধ সম্মেলনে ৷ তাঁদের নির্দেশ, পরামর্শ শোনা হচ্ছে ৷ যেটা আগামীতে রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগবে ৷ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 12 বছরের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে তুলে ধরা হয়েছে আজকের প্রবুদ্ধ সম্মেলনে ৷