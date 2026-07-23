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হকার উচ্ছেদে বুলডোজারের আগেই লাল ঝান্ডা পৌঁছে যায় কীভাবে, ব্যাখ্যা দিলেন শতরূপ

বৃহস্পতিবার শিয়ালদা উড়ালপুলের নীচে হকার কনভেনশনের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানেই হকার উচ্ছেদ আটকানোর রহস্য ফাঁস করেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ ৷

HAWKERS CONVENTION
হকার উচ্ছেদে বুলডোজারের আগেই লাল ঝান্ডা পৌঁছে যায় কীভাবে, ব্যাখ্যা দিলেন শতরূপ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 9:37 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: বিভিন্ন জায়গায় হকার উচ্ছেদে বুলডোজারের আগেই লাল ঝান্ডা পৌঁছে যায় কীভাবে ? বৃহস্পতিবার সেই ব্যাখ্যা দিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ । তিনি বলেন, "উচ্ছেদ অভিযানের আগে সরকারি বিভিন্ন স্তর থেকেই মানবিক কারণে তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে । বহু সরকারি কর্মী উচ্ছেদের পক্ষে নন, কিন্তু চাকরি বাঁচাতে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন ।"

এদিন একাধিক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে শিয়ালদা উড়ালপুলের নীচে হকার কনভেনশনের আয়োজন করা হয় । সেই কনভেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ দাবি করেন, "উচ্ছেদের নোটিশে সাধারণত দিন ও সময় উল্লেখ থাকে না । তবু রাতের অন্ধকারে যখন বুলডোজার নিয়ে প্রশাসন পৌঁছায়, তখন বিভিন্ন জায়গায় হকার, বামপন্থী কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ আগেই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন । কারণ, রেল, আরপিএফ, পুলিশ বা অন্যান্য সরকারি দফতরের কিছু কর্মী মানবিক কারণে আগাম খবর পৌঁছে দেন, যাতে মানুষ প্রস্তুত থাকতে পারেন ।"

Hawkers Convention
হকার কনভেনশনে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "সরকার মনে করছে সমস্ত সরকারি সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । কিন্তু বাস্তবে সরকারি কর্মীরাও রক্তমাংসের মানুষ, তাঁদেরও বিবেক ও মানবিকতা রয়েছে । সেই কারণেই বহু ক্ষেত্রে আগাম খবর পৌঁছে যাওয়ায় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং কোথাও কোথাও উচ্ছেদ অভিযানও আটকে যায় ।"

Hawkers Convention
হকার কনভেনশন (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির অনেক অংশের নেতারা দাবি করেন হকাররা কোটিপতি । বড়লোক । তাই, হকার উচ্ছেদ করা উচিত । শতরূপ বিজেপির এই বক্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন । সিপিএম নেতা বলেন, "হকাররা চুরি বা দুর্নীতি করে নয়, পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন । কেউ পরিশ্রম করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে, তাতে লজ্জার কিছু নেই ৷ বরং সেটাই গর্বের বিষয় । বিভিন্ন এলাকায় হকারদের আইনি লড়াই থেকে বিরত রাখতে বিভ্রান্ত করা হয়েছে ।’’

Hawkers Convention
হকার কনভেনশন (নিজস্ব ছবি)

তাঁর দাবি, যাদবপুর ও ঢাকুরিয়া-সহ একাধিক জায়গায় হকারদের আশ্বাস দিয়ে পরে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে । অন্যদিকে, বালিগঞ্জ স্টেশনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় আপাতত উচ্ছেদ স্থগিত রাখা সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

উল্লেখ্য, এদিনের নাগরিক গণকনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা জিয়াউল আলম, অনাদি সাহু প্রমুখ ।

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TAGGED:

HAWKER EVICTION
শতরূপ ঘোষ
সিপিএম
BULDOZER
HAWKERS CONVENTION

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