'মোদিজির উচিত জলে ডুবে মরে যাওয়া', কল্যাণের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক
এবারের ভোটে তৃণমূল আড়াইশোর বেশি আসন পাবে, জানিয়ে কল্যাণের হুঁশিয়ারি, এমন পরিস্থিতি তৈরি করব যে 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদিজির সিগন্যাল বেজে যাবে ।
Published : March 14, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে । ব্রিগেড থেকে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মোদি একের পর এক আক্রমণ শানানোর পরই প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে পালটা আক্রমণ শানালেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কটাক্ষ, "মোদিজির উচিত জলে ডুবে মরে যাওয়া । উনি ভারতবর্ষের ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী ।"
শনিবার উত্তরপাড়া রঘুনাথপুর থেকে কোন্নগর কানাইপুর পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয় । সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । হুড খোলা গাড়িতে চেপে সমর্থকদের উদ্দেশে প্রচার চালান তিনি । মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে একাধিক তীব্র মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ ।
ব্রিগেডের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছে এবং বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ব্রিগেডে কোনও লোকই হয়নি । দুপুরবেলা রাস্তা ফাঁকা ছিল । মানুষ কাকে বলে, সেটা আমরা দেখিয়ে দেব । পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হলে এমন দামামা বাজবে যে মোদিজির ঘুম উড়ে যাবে।”
ব্রিগেডের সভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'চুন চুনকার বদলা' নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী । সেই প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, "আমরাও চুন চুনকার বদলা নেব মোদিজি । আপনি তো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিয়েছেন । আপনি কী করে বদলা নেবেন ? সিআইএসএফ দিয়ে আমাদের মারবেন ? মনে রাখবেন, এটা বাঙালিদের রক্ত, গুজরাটিদের রক্ত নয় ।"
শশী পাঁজার বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাতেও বিজেপিকে নিশানা করেন তৃণমূল সাংসদ । তাঁর অভিযোগ, "এই ধরনের কাজ করতে বিজেপিই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছে । মাস্তানি করাই বিজেপির রাজনীতি ।"
সন্দেশখালি ও আর জি কর কাণ্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেরও জবাব দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আর জি করের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত করেছে । কিন্তু তাতে নতুন কী বেরিয়েছে ? আমরা যতদূর তদন্ত করেছিলাম, সেখানেই গিয়ে থেমে আছে ।"
প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "দেশে গ্যাসের দাম বাড়ছে, মানুষ হাহাকার করছে । কিন্তু মোদিজি বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না । তাঁর 56 ইঞ্চির ছাতি এখন 36 ইঞ্চি হয়ে গিয়েছে ।"
ব্রিগেডের সভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'কাটমানি' প্রসঙ্গ তোলার জবাবেও সরব হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, "ভারতবর্ষে বড় বড় শিল্পপতিরা টাকা না দিলে কোনও কাজ পায় না । সেই শিল্পপতিদের টাকাতেই বিজেপি পার্টি চলছে ।" রাজ্যে কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "সারা ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি শ্রমিক বিদেশে কাজ করছেন কেন ? আগে সেই প্রশ্নের জবাব দিন মোদিজি ।"
একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আড়াইশোর বেশি আসন পাবে । তাঁর হুঁশিয়ারি, "এমন পরিস্থিতি তৈরি করব যে 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদিজির সিগন্যাল বেজে যাবে ।"
