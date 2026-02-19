ধর্ষণে 'অভিযুক্ত' ব্য়বসায়ীর অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতির উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক

ETV Bharat / politics

ধর্ষণে 'অভিযুক্ত' ব্য়বসায়ীর অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতির উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক

2022 সালে ধর্ষণের অভিযোগে হিরন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ । অভিযোগের ভিত্তিতে তিহার জেলে প্রায় 3 মাস কাটাতে হয় তাঁকে ।

দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে শমীক ভট্টাচার্য, পাশে ব্যবসায়ী হিরন্ময় দাস৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 4:53 PM IST

দুর্গাপুর, 19 ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে কাঁকসার মুচিপাড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াল বিজেপি । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । আয়োজকদের অন্যতম মার্বেল ব্যবসায়ী হিরন্ময় দাস, যিনি সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন । তাঁর 'অতীত' ঘিরেই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড় ।

2022 সালে দিল্লিতে হিরন্ময় দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । সেই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ । অভিযোগের ভিত্তিতে তিহাড় জেলে প্রায় 3 মাস কাটাতে হয় তাঁকে । যদিও হিরন্ময় দাসের দাবি, অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাঁকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, “মাসখানেক আগে মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। টাকার জন্যই আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল।”

তবে শুধু ধর্ষণ মামলা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে জলাভূমি ভরাট ও সরকারি জমি দখলের অভিযোগও রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি । এই প্রেক্ষিতেই তাঁর হাসপাতাল প্রকল্পের সূচনা মঞ্চে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে । অনুষ্ঠানে শমীক ভট্টাচার্যের পাশাপাশি ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই ।

প্রসঙ্গত, 2021 নির্বাচনেও কয়লা মাফিয়া রাজু ঝার বিজেপিতে যোগদান ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে এঘটনাকে সামনে রেখে জনমানসে প্রশ্ন উঠছে, দলের ভাবমূর্তি নিয়ে বিজেপি কি আদৌ সতর্ক ? যদিও এ ব্যাপারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “দেশে আইন আছে, আইনের শাসন আছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজেই উত্তর দেবেন। কারও অভিযোগ থাকলে থানায় জানান ।”

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভোটের মুখে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল ৷ দলেরজেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, “দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল মার্বেল ব্যবসায়ী হিরন্ময় দাস । এখন বিজেপির পতাকা ধরে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছে এবং ব্যবসা বাড়াতে চাইছে । এর থেকেই স্পষ্ট বিজেপি কাদের আশ্রয় দেয় ৷" তাঁর দাবি, "বাংলার মানুষ বিজেপির কাণ্ডকারখানা সব দেখছে, সময়মতো জবাব দেবে ।”

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যেহেতু ভোটের মরসুম, তাই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানকে ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এখানেই থামার নেই৷ বরং, এই ইস্যুতে দুর্গাপুরের রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও তপ্ত হয়ে উঠবে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের৷

SHAMIK BHATTACHARIYA
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP STATE PRESIDENT

