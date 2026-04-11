বাংলাকে অবিভক্ত রেখেই স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, শাহী প্রতিশ্রুতি নিয়ে পাহাড়ে নয়া বিতর্ক

বাংলাকে অবিভক্ত রেখেই স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, শাহী প্রতিশ্রুতি নিয়ে পাহাড়ে নয়া বিতর্ক
শুক্রবার বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলাকে অবিভক্ত রেখে পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন৷
Published : April 11, 2026 at 3:41 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 এপ্রিল: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের উত্তপ্ত উত্তরের রাজনীতি। গোর্খাল্যান্ডের ভাবাবেগকে হাতিয়ার করে গত দেড় দশক ধরে পাহাড়ে আধিপত্য বজায় রাখলেও, এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' (PPS)-এর প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'অখণ্ড বাংলা' রক্ষার বার্তা — এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ এক নতুন জল্পনা উস্কে দিয়েছে।
কলকাতায় বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, বাংলার অখণ্ডতা বজায় রেখেই পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান খোঁজা হবে। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সরব হয়েছে।
ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "বিজেপি কখনোই পৃথক রাজ্যের পক্ষে ছিল না৷ শুধু ভোটের সময় পাহাড়ের মানুষকে 'টুপি পরিয়ে' বোকা বানানো হয়েছে। এবারও যদি অন্যান্য জোট শরিক পাহাড়ের দলগুলো বুঝতে না পারে, তাহলে তারাও পাহাড়বাসীর সঙ্গে বেইমানি করবে।" একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর কণ্ঠেও। তিনি বিজেপিকে 'জুমলা পার্টি' বলে কটাক্ষ করেছেন।
সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বদল দেখা গিয়েছে বিমল গুরুংয়ের অনুগামী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অবস্থানে। একসময় পৃথক রাজ্যের দাবিতে পাহাড় অচল করে দেওয়া রোশন গিরি এদিন 180 ডিগ্রি ঘুরে দাবি করেছেন, "বিজেপি কোনোদিনই গোর্খাল্যান্ডের কথা বলেনি, তারা কেবল সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলেছে।" বিজেপির এই অবস্থানে কিছুটা ব্যাকফুটে থাকলেও আশাবাদী জিএনএলএফ। দলের মুখপাত্র ওয়াই লামা বলেন, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ইন্টারলোকিউটর (মধ্যস্থতাকারী) পঙ্কজ কুমার সিংয়ের দার্জিলিং সফর এবং ত্রিপাক্ষিক আলোচনার অগ্রগতি একটি ইতিবাচক সংকেত। আমাদের বিশ্বাস, বিজেপি এবার ধাপে ধাপে সাংবিধানিক সমাধান নিশ্চিত করবে।"
গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন। 1980-র দশকে আন্দোলন রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছিল। পরে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) গঠিত হয় সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে। 2007 সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়, যা পাহাড়জুড়ে ব্যাপক সমর্থন পায়। 2017 সালে সেই আন্দোলন আবার সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। মৃত্যু হয় অমিতাভ মালিক নামে পুলিশকর্মীর। তারপর ধীরে ধীরে পাহাড়ে শান্তি ফিরেছে রাজ্যের হাত ধরে।
2009 সাল থেকে যশবন্ত সিং, এসএস আলুওয়ালিয়া এবং বর্তমানে রাজু বিস্তার হাত ধরে দার্জিলিং লোকসভা আসনটি বিজেপির দখলে। 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিলিগুড়িতে এসে বলেছিলেন, "গোর্খাদের স্বপ্ন আমার স্বপ্ন।" কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। 2019 এবং 2024-এর ইস্তাহারে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' এবং 11টি জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার কথা থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। পাহাড়ের মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, বারবার ভোট দেওয়ার পর তাদের মূল দাবিগুলো কেন উপেক্ষিত?
রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেই বিজেপি তাদের সংকল্পপত্রে পাহাড়ের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নীল নকশাও পেশ করেছে। পর্যটনের দিক দিয়ে দার্জিলিং-কে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইকো-অ্যাডভেঞ্চার এবং হেরিটেজ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। পাশাপাশি চা-শিল্পে দার্জিলিং চায়ের বিশ্বজনীন পরিচিতি রক্ষায় জিআই ট্যাগ কঠোরভাবে কার্যকর করা এবং জালিয়াতি রুখতে বিশেষ রফতানি কৌশল গ্রহণ।
আটের দশকের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন থেকে 2017-র 104 দিনের বনধ — পাহাড় বারেবারে পৃথক রাজ্যের দাবিতে উত্তাল হয়েছে। এখন দেখার, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'-এর এই নতুন ব্যাখ্যা পাহাড়ের ভোটাররা কীভাবে গ্রহণ করেন! একদিকে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে 'অখণ্ড বাংলা'র তকমা — এই দুইয়ের লড়াইয়ে দার্জিলিং কার দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।