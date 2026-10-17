হামলা প্রতিহত করেই বইয়ের স্টল চলবে, বার্তা সেলিমের ; পাশে কুণাল

হামলা প্রতিহত করেই বইয়ের স্টল চলবে, বার্তা সেলিমের ; পাশে কুণাল
CPIM stalls in Puja 2026: বামেদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের পুজোর বইয়ের স্টলগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে। তারা পাশে পেয়েছে মমতা শিবিরকে ।
Published : October 17, 2026 at 12:36 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী দলগুলির বইয়ের স্টল ঘিরে সংঘাতের অভিযোগে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। উত্তর 24 পরগনার চারাপোল ও পলতা-শান্তিনগর, দক্ষিণ 24 পরগনার কুলপি, হাওড়ার শিবপুর এবং কলকাতার ঢাকুরিয়া, এন্টালি-সহ একাধিক জায়গায় স্টল বসাতে বাধা দেওয়া হয়েছে । উঠেছে ভাঙচুরের অভিযোগও। বামেদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের পুজোর বইয়ের স্টলগুলিকে নিশানা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বামনেতারা ।
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম থেকে শুরু করে এসইউসিআই রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য় সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় এবং আরএসপি নেতা দেবাশিস ভট্টাচার্যরা এই প্রসঙ্গে রাজ্য় সরকারকে আক্রমণ করেন । এমনই আবহে বামেদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মমতা শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষও ।
সেলিমের আক্রমণ
মহম্মদ সেলিম জানান, কে কী লিখবে, কোন স্টলে কোন বই থাকবে বা কোনটা থাকবে না, কার স্টল হবে বা কারটা হবে না-এটা দেখা সরকারের কাজ না। বরং পুজোয় যাঁরা দর্শনার্থী আসছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা সরকারের কাজ। সেটা না দেখে যত অকাজ কুকাজ করে চলেছে। কসবা, বনগাঁ, ভাটপাড়া, নৈহাটিতে বাম দলগুলোর বুক স্টলে ভাঙচুর চলেছে। এরপরই তাঁর বার্তা, "আক্রমণ প্রতিহত করব। কোনও শাসক কাউকে বই পড়া বা বই লেখা থেকে আটকাতে পারেনি। আর বেশি সংখ্যায় বই স্টল হচ্ছে হামলা প্রতিহত করেই। যারা হামলা করছে পুলিশের উচিত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া । এটা আমাদের দাবি। গণতান্ত্রিক পরিসরে নিজের মত প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার যাতে রক্ষা পায় সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের।"
অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওরা (বিজেপি) বাংলাকে বাংলার মতো থাকতে দেবে না। বাঙালিকে বাঙালির মতো থাকতে দেবে না। দিনযাপন কঠিন হয়ে গিয়েছে। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট হামলা হয়েছিল। হামলাকারীকে চিহ্নিত না করে ছাত্রদের তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা করছে। আসলে বই বা স্টল বাহানা। সংস্কৃতি কেন্দ্র, সৃজনশীল ভাবনায় ওরা আঘাত আনতে চাইছে। এরা আগে বলত তেরঙা যাত্রা করব। এখন যুব সমাজ তেরঙা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে বলে ওদের আপত্তি। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংবিধান নষ্ট করছে । কিন্তু দেশ বাঁচানোর লড়াই আমরা করে যাব।"
পাশে থাকার বার্তা দিয়েও সিপিএমকে কটাক্ষ কুণালের
সিপিএমের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও বইয়ের স্টলে হামলার অভিযোগের তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিক ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত । বইয়ের স্টলে হামলা চালানো উচিত নয়। তিনি জানান, সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক বিরোধিতা রয়েছে । সেই লড়াই চলবে রাজনৈতিক পরিসরেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পুজোর সময় সিপিএমকে বইয়ের স্টল বসাতে বাধা দেওয়া হবে । কিংবা তাদের স্টলে হামলা চালানো হবে।
তাঁর কথায়, "সিপিএমের স্টলে শুধু দলীয় পত্রপত্রিকা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের বই থাকে না, সাহিত্যের নানা উপাদানের সম্ভার থাকে । রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে বই বিক্রি ও সাহিত্যচর্চার স্বাধীনতা বজায় রাখা প্রয়োজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গত 15 বছরে পুজোর সময় বইয়ের স্টল বসানো নিয়ে সিপিএমকে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি।"
সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেছেন কুণাল। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে সিপিএমের একাংশ পরোক্ষভাবে বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বিজেপি যখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালিয়েছে তখন সিপিএমের একাংশ আনন্দ পেয়েছে ।
পুজোর সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বইয়ের স্টল বসানোর পক্ষেও সওয়াল করেছেন তৃণমূলের এই বিধায়ক। তিনি বলেন, "তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসি কিংবা বিজেপি—যে কোনও দলেরই বইয়ের স্টল করার সুযোগ থাকা উচিত।" আদালতের রায় বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও বই বিক্রি ও সাহিত্যচর্চার স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। পাশাপাশি, বুক স্টল ঘিরে অশান্তির ঘটনায় পুলিশকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।
বিজেপির বক্তব্য
পুজো মণ্ডপের কাছে বইয়ের স্টল বসানোর আড়ালে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হলে তার বিরোধিতা করা হবে বলে জানিয়েছে বিজেপি। হাওড়ার শিবপুরে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, সিপিএমের স্টল থেকে হিন্দুত্ববিরোধী প্রচার করা হচ্ছিল। এই বক্তব্য জানিয়ে তাদের দাবি, “বিরোধী দলকে এখানে পুজোর মণ্ডপে ক্যাম্প করতে দেব না।” রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বইয়ের স্টল ঘিরে বিতর্কের মধ্যে বিজেপির তরফে কার্ল মার্কস ও লেনিনের মতাদর্শ প্রচারের বিষয়েও আপত্তি তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, কুলপির ঘটনার সঙ্গে দলের যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।
বীরভূমে কী হল ?
বুক স্টলের অনুমতি বিতর্কের আবহে বীরভূমে সিপিএমের 22 টি স্টল বসল। সেখানে লেলিন-মার্ক্সের পাশাপাশি বিবেকানন্দ-শ্যামাপ্রসাদের বই বিক্রি হতেও দেখা গিয়েছে । পুজোর দিনগুলিতে বনগাঁ যশোর রোডে বইয়ের স্টলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামেরা ৷ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে গণতন্ত্রের পাঠ দিয়ে অনুমতি দিয়েছিল ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুঘে ও মহম্মদ সাব্বার রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে স্থগিত করে দেয় ৷ অর্থাৎ, বামেদের বুক স্টল করার অনুমতি মেলেনি বনগাঁয় ৷
এই বিতর্কের আবহে বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় 22 টি 'মার্কসীয় ও প্রগতিশীল সাহিত্যের বুক স্টল' করা হল । এদিন, বোলপুরে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ।
1905 সালের 16 অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে রাখী বন্ধন উৎসব করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ এদিন, বোলপুরের রাস্তায় পথ চলতি মানুষজনকে রাখি বেঁধে দিয়ে সেই দিনটি স্মরণ করা হল সিপিএমের পক্ষ থেকে। গৌতম বলেন, "বইয়ের স্টল করার জন্য হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হচ্ছে ৷ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ওরা চায় না মানুষ বই পড়ুক। আমাদের স্টলে শ্যামাপ্রসাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ তো বটেই শুধুই হিন্দুত্বের প্রচার করে আসা নেতা দেরও বইও আছে ৷ আমরা চাই মানুষ ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হোক।"