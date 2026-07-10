পারিবারিক বার্ষিক আয় 60 হাজার ! তৃণমূল নেতার স্ত্রীর অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ঘিরে বিতর্ক

পারিবারিক বার্ষিক আয় 60 হাজার ! তৃণমূল নেতার স্ত্রীর অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ঘিরে বিতর্ক
ভুল তথ্য় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ধর্মেন্দ্র যাদব ৷ একদা মেয়র পারিষদের দায়িত্ব পালন করা এই নেতার দাবি তিনি এখন বেকার !
Published : July 10, 2026 at 7:30 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 10 জুলাই: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে রাজ্য়ের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের ছবি দেখা যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে শিল্পশহর দুর্গাপুরে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক ৷ বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন তৃণমূলের এক নেতা ও তাঁর স্ত্রী ৷
ধর্মেন্দ্র যাদব নামে ওই তৃণমূল নেতার বার্ষিক আয় 60 হাজার টাকা দেখিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করেছেন স্ত্রী ৷ এই নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী স্বপ্না যাদব ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ দুর্গাপুরের পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই এই নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷ অন্যদিকে ধর্মেন্দ্র যাদব অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি জানিয়েছেন ৷
ধর্মেন্দ্র যাদব শিল্পশহর দুর্গাপুরের তৃণমূল নেতা ৷ পর পর দু’বার ভোটে জিতে তিনি দুর্গাপুর নগর নিগমের কাউন্সিলর হয়েছিলেন ৷ মেয়র পারিষদও হয়েছিলেন ৷ দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীতেও তিনি ভাইস চেয়ারপার্সন ছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রী স্বপ্না যাদব সম্প্রতি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করেছেন ৷ সেখানে তিনি পারিবারিক বার্ষিক আয় মাত্র 60 হাজার টাকা দেখিয়েছেন ৷
স্বপ্না যাদবের এই ফর্মটি প্রকাশ্যে চলে এসেছে ৷ তা অনেকেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ ফলে এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ অনেকের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে ভুল তথ্য দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র যাদবের স্ত্রী ৷ প্রশ্ন উঠেছে, একসময় তৃণমূলের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ধর্মেন্দ্র যাদবকে দলের প্রায় প্রতিটি সভা, মিছিল ও কর্মসূচির প্রথম সারিতে দেখা যেত। সেই পরিবারের আয় এত কম হয় কী করে?
এই ঘটনায় সরব হয়েছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘড়ুই। তাঁর বক্তব্য, ‘‘বিজেপি সরকার কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে সকলকেই প্রকল্পের সুবিধা দিচ্ছে । তাই সবাই আবেদন করছেন। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির পরিবারের বার্ষিক আয় মাত্র 60 হাজার টাকা এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের বিষয়। বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত।’’
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধর্মেন্দ্র যাদব। তাঁর দাবি, ‘‘আমি বর্তমানে বেকার। আমার কোনও আয় নেই। আমাকে নিয়ে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’’ এদিকে এই নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷