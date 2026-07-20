বসিরহাট দক্ষিণে তৃণমূল বিধায়কের পদত্যাগ চেয়ে পোস্টার, বিজেপির কাজ নাকি গোষ্ঠীকোন্দল!

বসিরহাট দক্ষিণে তৃণমূল বিধায়কের পদত্যাগ চেয়ে পোস্টার, বিজেপির কাজ নাকি গোষ্ঠীকোন্দল!
তৃণমূল বিধায়ক সুরজিৎ মিত্রের দাবি, এর জন্য দায়ী ওই আসনে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী ৷ বিজেপির দাবি, এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷
Published : July 20, 2026 at 3:33 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 20 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের 21 জুলাইয়ের ‘শহিদ দিবস’ সমাবেশের তোড়জোড়ের মাঝেই বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে দেখা দিল চরম রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ৷ সমাবেশের আগেই বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র (বাদল মিত্র)-এর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে একাধিক এলাকায় পোস্টার পড়া ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ৷
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের গাছা, আঁখারপুর, ইটিন্ডা ও ইটিন্ডাঘাট-সহ একাধিক এলাকায় রাতের অন্ধকারে এই ধরনের পোস্টার সাঁটানো হয় ৷ পোস্টারগুলিতে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় বিধায়কের আর দেখা মেলেনি এবং মানুষজন নানা নাগরিক সমস্যায় ভুগছেন ৷ ফলে অবিলম্বে সুরজিৎ মিত্রের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে ৷
তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ স্রেফ চক্রান্ত ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র ৷ দলীয় কোন্দলের কথা নাকচ করে তিনি জানান, নির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থীর প্রতিহিংসামূলক আচরণের ফল এটি ৷
বিধায়ক বলেন, "ভোটের পর থেকেই পরাজিত প্রার্থী লাগাতার চক্রান্ত করে চলেছেন ৷ আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান, মেম্বার থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের প্রশাসনিকভাবে মিথ্যা কেসে জড়িয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ তাঁদের বাড়িছাড়া পর্যন্ত করা হয়েছে ৷ মানুষ যখন আতঙ্কে রয়েছে, তখন এই ধরনের পোস্টার মারা বিজেপির ওই পরাজিত প্রার্থীর লোকজনেরই কাজ ৷"
তিনি আরও যোগ করেন, "আমি মাত্র দু’মাস বিধায়ক হয়েছি ৷ এই স্বল্প সময়ে রাজ্য সরকারের পাঠানো ত্রিপল সব পঞ্চায়েতে পৌঁছে দিয়েছি, দু'বার গাছ বিতরণ করেছি এবং দলমত নির্বিশেষে বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস—সকল সাধারণ মানুষের আবেদন শুনে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ পরাজয় মেনে নিতে না পেরে উনি (পরাজিত বিজেপি প্রার্থী) প্রতিশোধমূলক রাজনীতি করছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে পদত্যাগ করানোর চেষ্টা করছেন ৷" তিনি প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে এই নোংরা রাজনীতি বন্ধের দাবি জানান ৷
অন্যদিকে, বিধায়কের এই দাবি ও চক্রান্তের অভিযোগকে সম্পূর্ণ খারিজ করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি নেতা ড. শৌর্য্য বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বিজেপির যোগদানের কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, “ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন দল, তারা এই ধরনের নিম্নমান ও সস্তা কাজ করে না ৷ বিজেপি কার্যকর্তারা এর সঙ্গে যুক্ত নয় ৷”
বিধায়ককে ‘স্বার্থপর’ ও ‘সুবিধাবাদী’ আখ্যা দিয়ে শৌর্য্য বন্দ্যোপাধ্য়ায় আরও বলেন, “বিধায়ক হওয়ার পর নিজের দুর্নীতি ঢাকতে লবি পরিবর্তন ছাড়া উনি কিছু করেননি ৷ সাধারণ মানুষ পরিষেবা না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পোস্টার মেরেছেন ৷”
21 জুলাইয়ের সমাবেশের ঠিক আগেই ক্ষমতাসীন দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে এমন পোস্টার, পালটা চক্রান্তের অভিযোগ এবং আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে বসিরহাটের রাজনীতিতে পারদ আরও চড়েছে ৷