আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক, সেলিম হাজির হতেই সেমিনার হল ছাড়লেন তৃণমূল সমর্থক পড়ুয়ারা

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক, সেলিম হাজির হতেই সেমিনার হল ছাড়লেন তৃণমূল সমর্থক পড়ুয়ারা
অভিযোগ, বিনা আমন্ত্রণেই ওই সেমিনারে হাজির হন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷
Published : February 18, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল। বুধবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন সেলিম। তিনি অডিটরিয়ামে ঢুকতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক-শিক্ষার্থীরা অডিটোরিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যান৷ এই নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছে৷
তাঁদের বক্তব্য, মহম্মদ সেলিমকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। নিজে থেকেই এসেছেন। যদিও আয়োজকদের দাবি, সেলিমকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেমিনারের বক্তা তালিকায় তৃণমূল-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমেরও নাম ছিল। ফলে, তৃণমূল গঠনমূলক আলোচনাতেও নিকৃষ্ট রাজনীতি করছে বলে পাল্টা আভিযোগ তোলা হয়েছে।
সিপিআইএম-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই তারা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে।" ওই আলোচনা সভায় হাজির ছিলেন আইএসএফ-এর নওশাদ সিদ্দিকী৷ এই বিষয়ে তিনি জানান, তিনি এই বিষয়ে অবগত নন। তাই, তিনি এই বিষয়ে কথা বলতে চান না। অন্যদিকে জোটের প্রশ্নে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘‘সিপিআইএম-সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জোট গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’’
এদিকে, বুধবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইএসএফ নেতা ও বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের উপর উপর হওয়া বিভিন্ন অবিচারের অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘‘সংখ্যালঘু স্কুলগুলির উন্নয়ন তহবিল কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তহবিলের অভাবে সংখ্যালঘু স্কুলগুলি উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে। এর জন্য সরকার দায়ী।"
এছাড়া ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রসঙ্গ তুলে নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগ, "রাজ্য সরকার এসআইআর বন্ধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য তারা কোনও কসরত ছাড়েনি।"
প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শীর্ষ আদালতে যাওয়ার কথাও ওঠে। এই নিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "এসআইআরের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়েরের কারণে যদি সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়েছেন, তা পুরো দেশকে দেখানো উচিত।"
উল্লেখ্য, এই আলোচনা সভায় সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ছাড়াও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ফিরদৌস শামীম-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন৷ প্রত্যেকেই সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সমস্যা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন৷