বিজেপির গাইডলাইন নয়, সংবিধান মেনেই চলব: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজেপির গাইডলাইন নয়, সংবিধান মেনেই চলব: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বুধবার সংবিধান দিবস৷ সেই উপলক্ষ্যে রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তার পর তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷
Published : November 26, 2025 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: সংবিধান দিবসে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বুধবার তিনি বলেন, "আমরা বিজেপির গাইডলাইন মানব না, আমরা বাবাসাহেব আম্বেদকরের তৈরি সংবিধান ও গাইডেন্স মেনেই চলব।"
এদিন সংবিধান দিবস উপলক্ষ্য়ে রেড রোডে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তার পর কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন৷ তাঁর কথায়, দেশ কোনও রাজনৈতিক দলের নির্দেশিকায় চলবে না, দেশ চলবে একমাত্র সংবিধান মেনেই।
ওই অনুষ্ঠানে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে সেই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের মানুষকে নতুন করে প্রমাণ দিতে হচ্ছে যে তাঁরা এ দেশের নাগরিক কি না।’’ এই পরিস্থিতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ও অপমানজনক বলে অভিহিত করেন তিনি।
বাংলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অবদান মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সংবিধানের ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ড. বিআর আম্বেদকর অবিভক্ত বাংলা থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 90 শতাংশ অবদান বাঙালির। ফাঁসিকাঠে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের 99 শতাংশই বাঙালি। অথচ আজ সেই বাংলাকেই অপমান করার চেষ্টা হচ্ছে।’’ সংসদে 'জয় হিন্দ' বা 'বন্দে মাতরম' বলা নিয়ে যে বিধিনিষেধের কথা শোনা যাচ্ছে, তার সমালোচনা করে মমতা বলেন, "বন্দে মাতরম আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র, এটি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।"
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘কমিশনের অযৌক্তিক চাপে সারা দেশে বিএলও-দের (BLO) মৃত্যু হচ্ছে। গুজরাত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলা - সর্বত্রই কাজের চাপে বিএলও-রা প্রাণ হারাচ্ছেন। তিন বছরের কাজ দু'মাসে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অমানবিক।’’
তিনি বলেন, "এখন চাষের মরশুম, গ্রামে মানুষকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ো করলে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকছে।" কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করানোর ঘটনাকেও তিনি 'ঔদ্ধত্য' বলে কটাক্ষ করেন।
কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়েও এদিন সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, সংবাদমাধ্যমের মালিকরা ইডি, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে ভীত হয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারছেন না। তৃণমূল কংগ্রেসকে 400-র বেশি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, "যত নোটিশই আসুক, আমরা লড়াই করে নেব।" বিহার নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি আর ভোটের পর লুঠ - এটাই এখন বিজেপির মডেলে পরিণত হয়েছে।’’
পরিশেষে, কেন্দ্রের শাসক দলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা ভাবছেন আজীবন ক্ষমতায় থাকবেন, তাঁরা ভুল ভাবছেন। মানুষের অধিকার হরণ করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।" তিনি আহ্বান জানান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একজোট হয়ে এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে।
এদিন সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেও তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আজকের এই দিনে আমাদের মহান সংবিধান এবং এর রূপকারদের প্রতি, বিশেষ করে ড. বিআর আম্বেদকরের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের সংবিধান হল জাতির মেরুদণ্ড, যা আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং সম্প্রদায়ের বিশাল বৈচিত্র্যকে নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।"
তবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিকে সংকটজনক আখ্যা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "যখন গণতন্ত্র বিপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষতা সংকটের মুখে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করা হচ্ছে, তখন আমাদের সংবিধান যে পথ দেখিয়েছে, তাকেই রক্ষা করতে হবে।" তিনি সংবিধানের পবিত্র নীতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য দেশবাসীকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।
অন্যদিকে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকেও এদিন সংবিধান দিবসের বার্তা দেওয়া হয়েছে।