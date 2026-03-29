কংগ্রেসই হবে 'কিং' ও 'কিং-মেকার' ! দাবি প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্করের
286 আসনের প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত বলে জানালেন রাজ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর ৷
Published : March 29, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: সাংগঠনিক শক্তি ও ভোট শতাংশের নিরিখে প্রায় একযুগেরও বেশি সময় ধরে প্রদেশ কংগ্রেস বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে কার্যত 'গুরুত্বহীন' ৷ এবার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে আবার হাত শিবির একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ যদিও, তারা এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে উঠতে পারেনি ৷ তবুও, গর্জন করতে ছাড়ছে না প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, বাংলায় 'কিং' ও 'কিং-মেকার' দুই-ই নাকি হবেন তাঁরা ৷
শুভঙ্কর সরকারের এমন দাবি অবাক করার মতোই ৷ রাজ্যে যে দলের সংগঠন দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও মিলবে না, সেই কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতির এহেন দাবি 'হাস্যকর' বটে ৷ তবে, শুভঙ্কর সরকারের আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই ৷ তিনি বললেন, "ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসই বিজয়ী হবে ৷ এই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসই হবে 'কিং' এবং 'কিং-মেকার' ৷"
এমন দাবি করলেন বটে ! কিন্তু, ভোট ঘোষণার দু’সপ্তাহ পরেও একজন প্রার্থীর নামও ঘোষণা করতে পারেননি তাঁরা ৷ এদিকে 30 মার্চ সোমবার রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন জারি হবে ৷ তার পরেরদিন থেকে শুরু হয়ে যাবে মনোনয়ন পেশের প্রক্রিয়া ৷ তৃণমূল, বিজেপি, বাম ও আইএসএফ-এর মতো দলগুলি তাদের প্রার্থিতালিকা প্রায় সবই ঘোষণা করে দিয়েছে ৷ প্রথম দফার ভোটের প্রার্থিতালিকা অবশ্যই ঘোষিত ৷ সেখানে কংগ্রেস এখনও প্রার্থী ঠিক করে উঠতে পারেনি ৷
তাই শুভঙ্করের দাবি শুনে মেঘও লজ্জায় মুখ ঢাকবে বলা চলে ৷ কারণ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব যতটা গর্জন করছে, ততটা ভোট ব্যাংকে বর্ষাবে কি ? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "294টি আসনের প্রতিটিতে কংগ্রেস প্রার্থীরা পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম নিয়ে লড়াই করবেন ৷ সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন তাঁরা ৷"
তাঁর আরও বক্তব্য, "কংগ্রেস সবসময়ই মানুষের স্বার্থকে সবার আগে রেখেছে ৷ ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সর্বদা দেশ ও জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র কংগ্রেসেরই অবদান ৷ এই বছর কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের 294টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ধর্মীয় মেরুকরণ এবং উন্নয়নবিরোধী রাজনীতিতে বাংলা ক্লান্ত ৷ আমাদের এককভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির জন্য, যাতে তারা কর্মসংস্থান ও জীবিকার সন্ধানে বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য না-হয় ৷ কংগ্রেস দল এখানে থাকার জন্যই এসেছে ৷ অনেকেই কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু, সবাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে ৷ সময়ই এর উত্তর দেবে ৷ এই নির্বাচনে কংগ্রেসই বিজয়ী হবে ৷ এই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসই হবে 'কিং' এবং 'কিং-মেকার' ৷"
উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্যে প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়নি ৷ শনিবার সন্ধেবেলা প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করার কথা ছিল ৷ তার জন্য শনিবার সন্ধেয় দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস হাইকমান্ড ৷
বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভাপতি কেসি বেণুগোপাল-সহ কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির নেতৃত্ব ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বাংলার পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, অধীর রঞ্জন চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা ৷ উল্লেখ্য, শনিবারের বৈঠকে 286টি আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোলাম আহমেদ মীর ৷ শীঘ্রই সেই নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ এই তালিকায় প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতার নাম প্রার্থী হিসাবে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷