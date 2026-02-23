ETV Bharat / politics

ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকার দাবি, CEO দফতর ঘেরাওয়ের ডাক কংগ্রেসের

AI সম্মেলনে খালি গায়ে বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, রাষ্ট্র ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা সামনে আনতেই কখনও কখনও এই ধরনের প্রতিবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ে !

Congress
সাংবাদিক বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবিতে রাস্তায় নামছে প্রদেশ কংগ্রেস । আগামী 27 ফেব্রুয়ারি বেলা 2 টো থেকে কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) দফতরের সামনে 24 ঘণ্টার অবস্থান–বিক্ষোভে বসার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ।

একই সঙ্গে দিল্লিতে AI সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের খালি গায়ে বিক্ষোভকে ‘নগ্নতা’ বলে কটাক্ষ করার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি । এর প্রতিবাদে আগামিকাল মঙ্গলবার দুপুর 1টা থেকে 2টা শহরে বিক্ষোভ অবস্থান করা হবে বলেও জানান তিনি৷ শুভঙ্করবাবু বলেন, " আগামিকাল অভিনব প্রতিবাদ দেখতে পাবেন ৷ কোথায় সেই প্রতিবাদ হবে পরে আমরা জানিয়ে দেব ৷"

তাঁর দাবি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ন্যূনতম বসনে প্রতিবাদের নজির রয়েছে । পাশাপাশি মনিপুরের হিংসা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন তিনি । যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভকে ‘যথাযথ প্রতিবাদ’ বলেই দাবি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের। তাদের বক্তব্য, "রাষ্ট্র ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা সামনে আনতেই কখনও কখনও এই ধরনের প্রতিবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।"

অন্যদিকে ভোটার তালিকা ইস্যুতে আন্দোলন তীব্রতর করার ইঙ্গিত দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, 4 নভেম্বর 2025 থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়া ঘিরে একাধিক অসংগতি তৈরি হয়েছে । শুভঙ্কর সরকারের দাবি, " কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না পড়ে এবং কোনও ভুয়ো নাম যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়—এই দাবিতে আমরা শুরু থেকেই সরব । কিন্তু গত চার মাসে যেভাবে SIR চালানো হয়েছে, তাতে যোগ্য ভোটারদের অযথা হয়রানি হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।"

তাঁর বক্তব্য, তথাকথিত ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’-র ভিত্তিতে এক কোটিরও বেশি ভোটারের শুনানি হয়েছে, যার আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে । নির্বাচন কমিশনের কিছু সিদ্ধান্তের জেরে বারবার আদালতের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচারকদের মাধ্যমে SIR সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছে—এই প্রসঙ্গ তুলে প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, এতে কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ।

এই পরিস্থিতিতে পাঁচ দফা দাবি সামনে রেখে আগামিদিনে আন্দোলন তীব্রতর করতে চলেছে কংগ্রেস৷ দাবিগুলি হল—28 ফেব্রুয়ারি 2026-এ SIR-এর অধীনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে । ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’-র ভিত্তিতে কোনও নাম বাদ দেওয়া চলবে না ৷ ERO-দের আইনগত ক্ষমতা খর্ব করা যাবে না । 6, 7 ও 8 নম্বর ফর্মে জমা পড়া সব আবেদন যথাযথ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে । এবং ভুলবশত বাদ পড়া যোগ্য ভোটারদের জন্য নতুন সময়সূচি ও স্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে হবে, যা মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই সম্পন্ন করতে হবে ।

শুভঙ্কর সরকারের কথায়, “গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এই কর্মসূচিতে সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।” এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই দাবিগুলির প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেয়।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

VOTER LIST
CONGRESS
CEO OFFICE
ভোটার তালিকা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.